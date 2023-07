ആധുനിക ചെറുകഥയുടെ ആചാര്യന്മാരിൽ ഒരാളെന്ന് ലോകം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഗീ ദ് മോപ്പസാംഗ് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഫ്രഞ്ച് സാഹിത്യത്തിൽ ഏറ്റവും ജനപ്രീതി നേടിയ എഴുത്തുകാരനാണ്. ഹ്രസ്വമായ തന്റെ സർഗജീവിതത്തിനിടയിൽ വായനാലോകത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയത് മുന്നൂറിലധികം ചെറുകഥകളും ആറ് നോവലുകളും മൂന്ന് സഞ്ചാരസാഹിത്യകൃതികളും ഒട്ടേറെ ലേഖനങ്ങളും കവിതകളും ഉൾപ്പെടുന്ന സമ്പന്നമായൊരു അക്ഷരഖനിയാണ്. ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഭാഷകളിലേക്കും വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മോപ്പസാംഗിന്റെ രചനകൾക്ക് ഇന്നും വായനക്കാർ ഏറെയാണ്. ലോകം ആദരിക്കുന്ന ഈ എഴുത്തുകാരന്റെ നൂറ്റിമുപ്പതാം ചരമദിനം ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ ആറിന് ആചരിക്കുകയുണ്ടായി.

ചെറുകഥയെന്നത് നോവലിന്റെ ഒരംശം മാത്രമാണെന്ന, അക്കാലം വരെ അക്ഷരലോകത്ത് പൊതുവെ നിലനിന്നിരുന്ന ധാരണയെ പൊളിച്ചെഴുതിയ എഴുത്തുകാരനാണ് മോപ്പസാംഗ്. ചെക്കോവിനേയും ഒ ഹെൻറിയേയും കെയ്റ്റ് ചോപ്പിനേയും സോമർസെറ്റ് മോമിനേയും ഹെൻറി ജെയിംസിനേയും പോലെ ചെറുകഥയെ നവീകരിക്കുന്നതിലും അതിനെ തികച്ചും സ്വതന്ത്രവും ജനകീയവുമായ സാഹിത്യരൂപമായി പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതിലും മോപ്പസാസാംഗും വലിയ പങ്കാണ് വഹിച്ചത്. സാമൂഹിക വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടും സാധാരണക്കാരായ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഫ്രഞ്ച് ചെറുകഥയിൽ അദ്ദേഹം വിപ്ലവകരമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു.

1850 ആഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് ഒരു ഇടത്തരം കുടുംബത്തിലാണ് ഹെൻറി റെയ്നി ആൽബർട്ട് ഗീ ദ് മോപ്പസാംഗ് ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന് പതിനൊന്ന് വയസ്സായപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ വേർപിരിഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് മോപസാംഗും അനിയനും പിന്നീട് അമ്മയുടെ സംരക്ഷണയിലാണ് വളർന്നത്. അമ്മയോടൊപ്പം നാട്ടിൻപുറത്തെ ഭവനത്തിൽ ബാല്യകാലം ചെലവഴിച്ച മോപ്പസാംഗിനെ അവിടുത്തെ ജീവിതം ഏറെ ആകർഷിച്ചു. 1869 ൽ അദ്ദേഹം പാരീസിലെത്തി നിയമപഠനം തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഫ്രാൻസും ജർമനിയും തമ്മിൽ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധത്തിൽ സന്നദ്ധഭടനായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിവന്നു. തുടർന്ന് ഒരു വർഷത്തോളം ഫ്രഞ്ച് സൈന്യത്തിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച മോപ്പസാംഗ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞയുടൻ പാരീസിൽ തിരിച്ചെത്തി നേവിയിൽ ഗുമസ്തന്റെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. അങ്ങേയറ്റം വിരസമായിരുന്ന ഈ ജോലി ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിക്കുകയും പിന്നീട് പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് തിരിയുകയും ചെയ്തു.

തനിക്ക് എഴുത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള വഴിതുറന്നത് അക്കാലത്തെ പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരനായിരുന്ന ഗുസ്താവ് ഫ്ലാബേറിനെ കണ്ടുമുട്ടിയതോടെയാണെന്ന് മോപ്പസാംഗ് പിൽക്കാലത്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യജീവിതം മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിന് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകിയ ഫ്ലാബേറിലൂടെയാണ്‌ എമിലി സോള, ഇവാൻ തുർഗേനവ് തുടങ്ങിയ മഹാരഥന്മാരെ മോപ്പസാംഗ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഫ്ലാബെറിന്റെ വീട്ടിൽ പതിവ് സന്ദർശകരായിരുന്നു സോളയും തുർഗനേവും. പിൽക്കാലത്ത് നാച്ചുറലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് മോപ്പസാംഗ് ആകൃഷ്ടനായതിനു പിന്നിൽ ഈ എഴുത്തുകാരുടെ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു.

മോപ്പസാംഗിന്റെ ആദ്യത്തെ ശ്രദ്ധേയമായ കഥ Ball of Fat 1880 ൽ വെളിച്ചം കണ്ടു. ചെറുകഥയുടെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ ഒതുക്കിനിർത്താൻ കഴിയാത്ത രചനയാണെങ്കിലും കഥാകൃത്തിന്റെ ആഖ്യാനത്തിന്റെ വശ്യത ഇതിനെ അനന്യവും അനായാസവുമായ വായനാനുഭവമാക്കുകയായിരുന്നു. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തിന്റെ കൃത്യമായൊരു പരിച്ഛേദമായ ഈ കഥ അക്കാലത്തെ അവിടുത്തെ വിവിധങ്ങളായ തിന്മകളേയും അസമത്വങ്ങളേയും തുറന്നു കാണിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിന്റെയും പ്രതിനിധികൾ ഇതിൽ കഥാപാത്രങ്ങളായി വരുന്നുണ്ട്. 1880 മുതൽ 1891 വരെ മോപ്പസാംഗിന്റെ സർഗജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പുഷ്കലമായ കാലഘട്ടമാണ്. പ്രശസ്തമായ നിരവധി രചനകൾ ഈ കാലത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൂലികയിലൂടെ പുറത്തുവന്നത്. അവ പ്രശസ്തിക്കൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് സാമ്പത്തികവിജയവും നേടിക്കൊടുത്തു. 1881ൽ പുറത്തുവന്ന ആദ്യ കഥാസമാഹാരം La Maison Tellier ന് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എഡിഷനുകൾ ഉണ്ടായി. 1883ൽ ആദ്യ നോവൽ A Woman’s Life പൂർത്തിയാക്കി. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അതിന്റെ ഇരുപത്തയ്യായിരം കോപ്പികളാണ് വിറ്റുപോയത്. 1885 ൽ പുറത്തുവന്ന രണ്ടാമത്തെ നോവൽ Bel – Ami യും വൻ വിജയമായിരുന്നു. Clochette, The Adopted Son, The Necklace, An Old Man, My Uncle Jules, The Mustache എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റു രചനകളിൽ ചിലതു മാത്രമാണ്.

മോപ്പസാംഗിന്റെ ഏറെ ജനപ്രീതി നേടിയ കഥകളിൽ ഒന്നാണ് വൈരമാല. (The Necklace). മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്നുചേരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ എത്ര വേഗമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ താളം തെറ്റിക്കുന്നതെന്ന് പാവപ്പെട്ട ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ സഹനത്തിന്റെ കഥയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഹൃദയസ്പർശിയായി ഈ കഥയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ലോകത്തെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ചെറുകഥകളിൽ ഒന്നായാണ് നിരൂപകവൃന്ദം വൈരമാലയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

സമൂഹത്തിന്റെ താഴേക്കിടയിലുള്ള ആളുകളുടെ നിത്യജീവിത ചിത്രങ്ങളുടെ ഹൃദയസ്പർശിയായ പ്രകാശനമാണ് മോപ്പസാംഗിന്റെ ഓരോ രചനയും നിർവഹിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിന്റെ ആകസ്മികതകളിൽ കാലിടറി പിടിച്ചുനിൽക്കാനാകാതെ തളർന്നു പോകുന്നവരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിക്കവാറും എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും. തങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കിക്കണ്ട ജീവിതം ഒരു പ്രഹേളിക മാത്രമാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് നൽകുന്ന ഇച്ഛാഭംഗം പേറുന്നവരാണ് അവരെല്ലാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിഷാദഭരിതമാണ് അവരുടെ മനസ്സ്. അശുഭാപ്തിവിശ്വാസം നിറഞ്ഞതാണ് അവരുടെ ചിന്തകൾ. സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ ബലിമൃഗങ്ങളായിത്തീരുന്ന ഈ ഹതഭാഗ്യരാണ് മോപ്പസാങ്ങിന്റെ ഓരോ കഥാപാത്രവും. അവർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ അർഥമല്ല, അർഥരാഹിത്യമാണ്.

നാൽപ്പത്തിമൂന്നാം വയസ്സിലാണ് മോപ്പസാംഗ് ജീവിതത്തോട് വിട പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകാലമൃത്യുവിന് വഴിവെച്ചത് യൗവനാരംഭത്തിൽ സിഫിലിസ് രോഗം പിടിപെട്ടപ്പോളുണ്ടായ കടുത്ത വിഷാദം പിൽക്കാലത്ത് സൃഷ്ടിച്ച ഗുരുതരമായ മാനസികരോഗമായിരുന്നു. 1891ൽ കഴുത്തുമുറിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതിൽനിന്നും കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പിന്നീട് ഒന്നര വർഷത്തോളം പാരീസിലെ ഒരു മാനസിക രോഗ ആശുപത്രിയിൽ അന്തേവാസിയായി കഴിഞ്ഞ ഈ എഴുത്തുകാരൻ 1893 ജൂലൈ ആറിന് അന്തരിച്ചു.

ഫ്രഞ്ച് സാഹിത്യത്തിൽ നാച്ചുറലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചയിലും വികാസത്തിലും മുഖ്യ പങ്കുവഹിച്ച എഴുത്തുകാരനാണ് ഗീ ദ് മോപ്പസാംഗ്. നാച്ചുറലിസത്തെയും റിയലിസത്തെയും സമഞ്ജസമായി രചനകളിൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം അതുവഴി വായനക്കാർക്ക് നൽകിയത് നൂതനവും ഹൃദ്യവുമായ വായനാനുഭവമാണ്. ചെറുകഥയിൽ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ച ജീവിതപ്രപഞ്ചം അപാരവും അനുപമവുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ചെറുകഥയുടെ വികസനവഴികളിൽ ഉന്നതസ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന ഈ എഴുത്തുകാരനെ ലോക ചെറുകഥയുടെ ചരിത്രം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും അവഗണിക്കാനാകില്ല.