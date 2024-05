പാറ്റ്‌ന | ബിഹാറില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത പരിപാടിക്കിടെ സ്റ്റേജ് ഭാഗികമായി തകര്‍ന്നു.രാഹുല്‍ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ള നേതാക്കള്‍ പരുക്കേല്‍ക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ആര്‍ജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ് തുടങ്ങി നിരവധി നേതാക്കള്‍ നില്‍ക്കെയാണ് സ്റ്റേജ് ഭാഗികമായി തകര്‍ന്നത്.

നേതാക്കള്‍ വീഴാന്‍ പോയെങ്കിലും ഒപ്പമുള്ളവര്‍ കൈപിടിക്കുകയായിരുന്നു. രാഹല്‍ ഗാന്ധി റാലിയില്‍ സംസാരിച്ച് സ്റ്റേജില്‍ നിന്ന് മടങ്ങുന്നതിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം.

VIDEO | A portion of the stage set for Rahul Gandhi’s rally in Bihar’s Paliganj collapsed as the Congress MP arrived with other party leaders. #LSPolls2024WithPTI #LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/lDeQjTUnq6

— Press Trust of India (@PTI_News) May 27, 2024