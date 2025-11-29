Uae
തുർക്കിയിൽ ചാരപ്രവർത്തനം: ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് യു എ ഇ
യു എ ഇയെക്കുറിച്ച് സംശയമുണ്ടാക്കുന്ന വാർത്തകളും വിവരങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യാൻ മാധ്യമങ്ങൾക്കും സമൂഹ മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
അബൂദബി|തുർക്കിയിൽ ചാരപ്രവർത്തനം നടത്തിയെന്ന ആരോപണങ്ങൾ യു എ ഇ അറ്റോർണി ജനറൽ ഓഫീസ് നിഷേധിച്ചു. യു എ ഇക്കോ പൗരന്മാർക്കോ എതിരെ നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളോ സംശയാസ്പദമായ പെരുമാറ്റമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് തുർക്കിഷ് അറ്റോർണി ജനറൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ചില മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. യു എ ഇയെക്കുറിച്ച് സംശയമുണ്ടാക്കുന്ന വാർത്തകളും വിവരങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യാൻ മാധ്യമങ്ങൾക്കും സമൂഹ മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
