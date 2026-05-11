Kerala
മുഖ്യമന്ത്രി ചര്ച്ച: മുസ്ലിം ലീഗിനെ അനുനയിപ്പിക്കാന് സിദ്ധരാമയ്യ
കോഴിക്കോട്| മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് വി ഡി സതീശന് വേണ്ടി ഉറച്ചുനില്ക്കുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിനെ അനുനയിപ്പിക്കാന് ഇറങ്ങി കര്ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ.
അനുനയ നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കര്ണാടക ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമവകുപ്പ് മന്ത്രി സമീര് അഹമ്മദ് പാണക്കാട് എത്തി ലീഗ് നേതൃത്വവുമായി ചര്ച്ച നടത്തി. ബാംഗ്ലൂര് കെ എം സി സി നേതൃത്വത്തില് നിന്നുള്ള ഒരാളെ കര്ണാടക നിയമസഭയില് എം എല് സിയാക്കാമെന്ന വാഗ്ദാനവും സിദ്ധരാമയ്യ മുന്നോട്ടുവച്ചതായി സൂചന.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുസ്ലിം ലീഗ് മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പാണക്കാട് അബ്ബാസ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങള് സിദ്ധരാമയ്യയെ സന്ദര്ശിച്ചിരുന്നു. കാസര്കോട് നിയുക്ത എം എല് എ കല്ലട്ര മാഹിന് ഹാജിയോടൊപ്പമാണ് സന്ദര്ശനം. അന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി വിഷയത്തില് അബ്ബാസ് അലി തങ്ങളോട് സംസാരിച്ചോ എന്നതില് വ്യക്തതയില്ല..
സന്ദര്ശനത്തിനിടെ കാസര്കോട് മണ്ഡലത്തില് നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കല്ലട്ര മാഹിന് ഹാജിയെ സിദ്ധരാമയ്യ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.