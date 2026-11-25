Editorial
സര്ക്കാറിനും വി സിക്കും തിരിച്ചടി
സര്വകലാശാലയില് അച്ചടക്കം അനിവാര്യമാണ്. ഇതിന്റെ പേരില് പക്ഷേ, വിദ്യാര്ഥികളുടെ ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശങ്ങള് നിഷേധിക്കരുത്. വിദ്യാര്ഥികള് ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങള് ന്യായമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് ജനാധിപത്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്വം
കാലടി സര്വകലാശാലക്ക് മാത്രമല്ല, പ്രശ്നത്തില് നോക്കുകുത്തിയായി മാറിയ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കും സര്ക്കാറിനും കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ്, സമരം ചെയ്ത വിദ്യാര്ഥികളുടെ സസ്പെന്ഷന് റദ്ദാക്കിയ ഹൈക്കോടതി നടപടി. മാത്രമല്ല, 16 വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാന് കോടതി അനുമതി നല്കുകയും ഇവര്ക്കായി ആറാഴ്ചക്കകം പ്രത്യേക പരീക്ഷ നടത്തണമെന്ന് സര്വകലാശാലയോട് നിര്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. വിദ്യാര്ഥികള്ക്കെതിരെ സര്വകലാശാല നടത്തിയ അന്വേഷണ റിപോര്ട്ടും കോടതി റദ്ദാക്കി. മാപ്പപേക്ഷിച്ചാല് മാത്രമേ സസ്പെന്ഷന് പിന്വലിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന കടുത്ത നിലപാടാണ് സര്വകലാശാല അധികൃതര് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്, മാപ്പ് പറയാതെ തന്നെ വിദ്യാര്ഥികളെ കോളജില് പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അധികൃതര്ക്ക്.
ഒഴിവുള്ള അധ്യാപക തസ്തികകള് നികത്തുക, അച്ചടിച്ച ബിരുദ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള് വിതരണം ചെയ്യുക, പുതിയ ഗവേഷകര്ക്ക് ഫെല്ലോഷിപ്പ് രജിസ്ട്രേഷന്, ഫെല്ലോഷിപ്പ് കുടിശ്ശിക വിതരണം ചെയ്യുക, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഹോസ്റ്റല് സൗകര്യങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് വിദ്യാര്ഥികള് ഉന്നയിച്ചത്. ആഗസ്റ്റ് 13ന് വൈസ് ചാന്സലര് സിന്ഡിക്കേറ്റ് യോഗത്തിനെത്തിയപ്പോള്, അദ്ദേഹത്തോട് നേരിട്ട്് കാര്യങ്ങള് ഉണര്ത്താന് വിദ്യാര്ഥികള് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചില്ല. തുടര്ന്നുണ്ടായ പ്രതിഷേധം പോലീസുമായുള്ള തര്ക്കത്തിലും സംഘര്ഷത്തിലും കലാശിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തില് പോലീസ് രണ്ട് എഫ് ഐ ആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുകയുമുണ്ടായി. സര്വകലാശാല അധികൃതര് പ്രശ്നം ചര്ച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കുന്നതിനു പകരം 16 വിദ്യാര്ഥികളെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്യുകയും അന്വേഷണ സമിതിയെ നിയമിക്കുകയുമായിരുന്നു. വിദ്യാര്ഥികളുടെ ഭാഗം കേള്ക്കാതെ അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള തിടുക്കമാണ് അധികൃതരുടെ നടപടിയില് പ്രകടമായത്.
സര്വകലാശാലയില് അച്ചടക്കം അനിവാര്യമാണ്. ഇതിന്റെ പേരില് പക്ഷേ, വിദ്യാര്ഥികളുടെ ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശങ്ങള് നിഷേധിക്കരുത്. വിദ്യാര്ഥികള് ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങള് ന്യായമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് ജനാധിപത്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്വം. എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അംഗീകരിക്കാന് കഴിയണമെന്നില്ല. എങ്കിലും അവരുടെ ഭാഗം കേള്ക്കാനും സാധ്യമാകുന്ന ആവശ്യങ്ങള് പരിഹരിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് നല്കാനും ബന്ധപ്പെട്ടവര്ക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. ഉത്തരവുകള് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു അധികാര കേന്ദ്രമല്ല, അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെയും വിമര്ശങ്ങളെയും സംവാദങ്ങളിലൂടെ നേരിടാന് വിദ്യാര്ഥികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ ഇടങ്ങളാണ് സര്വകലാശാലകള്. അഭിപ്രായങ്ങളോട് വിയോജിക്കുമ്പോഴും അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം സംരക്ഷിക്കണമെന്ന വോള്ട്ടയറുടെ ആശയം കോടതി ഉദ്ധരിക്കുകയുണ്ടായി. ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ള സമരങ്ങളെ അധികാരത്തിന്റെ ബലം കൊണ്ട് നേരിടുന്ന രീതി നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിനു യോജിച്ചതല്ല. ഉത്തരവുകള് അനുസരിക്കുക മാത്രമാണ് വിദ്യാര്ഥി ധര്മമെന്ന ചിന്ത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യങ്ങള്ക്കു തന്നെ വിരുദ്ധമാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ മുന്നേറ്റങ്ങളും വിദ്യാര്ഥികളുടെ സാന്നിധ്യത്താല് സമ്പന്നമായിരുന്നുവെന്ന കാര്യം വിസ്മരിക്കാവുന്നതല്ല.
വിദ്യാര്ഥി സമരം സര്വകലാശാലയുടെ പ്രവര്ത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നുവെങ്കില് അതിന് നിയമാനുസൃതമായ പരിഹാര മാര്ഗങ്ങളുണ്ട്. ചര്ച്ച, മധ്യസ്ഥത, നിഷ്പക്ഷ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയ മാര്ഗങ്ങള് സ്വീകരിക്കാം. സസ്പെന്ഷനെയും പോലീസിനെയും അന്വേഷണ സമിതികളെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പ്രതിഷേധത്തെ ഇല്ലാതാക്കാമെന്നു കരുതുന്നത് മൗഢ്യമാണ്. അതേസമയം, അന്വേഷണം നിഷ്പക്ഷമാകണം. ഏകപക്ഷീയമാകരുത്. രണ്ട് വിഭാഗങ്ങള് തമ്മിലുള്ള തര്ക്കത്തില് ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളവര് മറുവിഭാഗത്തിനെതിരായ അന്വേഷണം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പരിഹാസ്യമാണ്. വൈസ് ചാന്സലര് ഉള്പ്പെട്ട സംഭവത്തില് അദ്ദേഹം തന്നെ നിയോഗിക്കുന്ന അന്വേഷണ സമിതിക്കെങ്ങനെ നിഷ്പക്ഷ സ്വഭാവമുണ്ടാകും? ഹൈക്കോടതിയും ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സര്വകലാശാലകളുടെ സ്വയംഭരണാധികാരം വൈസ് ചാന്സലര്മാര്ക്കും അധികാരികള്ക്കും തോന്നിയതു പോലെ പ്രവര്ത്തിക്കാനുള്ളതല്ല. വിദ്യാര്ഥികള്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമ്പോള് നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളും സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്ത്വങ്ങളും കര്ശനമായി പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതേസമയം, കോടതി വിദ്യാര്ഥികളുടെ ഭാഗത്തെ അംഗീകരിക്കുമ്പോള് തന്നെ, വിദ്യാര്ഥികള് പാലിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശക്തമായി ഉണര്ത്തുന്നുമുണ്ട്. സമാധാനപരമായിരിക്കണം പ്രതിഷേധങ്ങള്; അക്രമാസക്തമാകരുത്. അധ്യാപകരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം തടയുകയോ സര്വകലാശാലകളുടെ വസ്തുക്കള് നശിപ്പിക്കുകയോ അരുത്. സമരങ്ങളുടെ ശക്തി അതിന്റെ ധാര്മിക ബലമാണ്.
ജെ എന് യു, ജാമിഅ മില്ലിയ്യ, ഹൈദരാബാദ് കേന്ദ്ര സര്വകലാശാല തുടങ്ങിയ ഉത്തരേന്ത്യന് ക്യാമ്പസുകളില് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വര്ഷങ്ങളായി മതേതര- ന്യൂനപക്ഷ- ദളിത് വിദ്യാര്ഥികള് നേരിടുന്ന വിവേചനങ്ങളുടെയും സസ്പെന്ഷനുകളുടെയും തുടര്ച്ചയായി കാലടി സര്വകലാശാല സംഭവം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലപ്പത്ത് സംഘ്പരിവാര് അനുകൂലികള് കടന്നുവരുമ്പോള് ക്യാമ്പസുകളുടെ ജനാധിപത്യ സ്വഭാവം തന്നെ തകര്ക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ദേശീയതലത്തില് കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ രീതി കേരളത്തിലേക്ക് പടരാന് അനുവദിക്കരുത്. സംസ്ഥാന ഭരണനേതൃത്വം ഇക്കാര്യത്തില് ജാഗ്രത കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്.