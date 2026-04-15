Ongoing News
അഞ്ചരക്കണ്ടി ദന്തല് കോളജിന് തിരിച്ചടി: കോളജിന്റെ മിച്ചഭൂമി ഇടപാടുകള് റദ്ദാക്കി
ഭൂമി തിരിച്ചെടുക്കാന് കണ്ണൂര് താലൂക്ക് ലാന്ഡ് ബോര്ഡ് ഉത്തരവിട്ടു
കണ്ണൂര്|കണ്ണൂര് അഞ്ചരക്കണ്ടി ദന്തല് കോളജിന് തിരിച്ചടി. കോളജിന്റെ മിച്ചഭൂമി ഇടപാടുകള് റദ്ദാക്കി. കോളജ് ചട്ടങ്ങള് ലംഘിച്ച ഭൂമിയിലാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി. ഭൂമി തിരിച്ചെടുക്കാന് കണ്ണൂര് താലൂക്ക് ലാന്ഡ് ബോര്ഡ് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുകയാണ്.
1964നു ശേഷമുള്ള സ്ഥല കൈമാറ്റങ്ങള് റദ്ദാക്കി. അഞ്ചരക്കണ്ടി, പടുവിലായി എന്നീ വില്ലേജുകളിലായാണ് കോളിന്റെ സ്ഥലമുള്ളത്. പ്ലാന്റേഷന് ഭൂമിയില് അനുമതി ഇല്ലാതെയാണ് കോളജിന്റെ നിര്മാണം നടത്തിയതെന്നാന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവില് പറയുന്നത്. ഇതോടെ ഉടമകളായിരുന്ന ജബ്ബാര് ഷാജിക്കും കുടുംബത്തിനും ഭൂമിയില് നിയമപരമായ അവകാശം ഇല്ലാതായി.
