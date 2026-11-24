Malappuram
'തെരുവാരവം' നവംബര് 29ന് ഞായറാഴ്ച; സമസ്ത സെന്റിനറി ആരവത്തില് ആയിരങ്ങള് പങ്കാളികളാകും
സമസ്തയുടെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ചരിത്രവും പൈതൃകവും സന്ദേശവും ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുന്നതിനായി ജില്ലയിലെ തെരുവുകളും കവലകളും പൊതുഇടങ്ങളും സെന്റിനറി പ്രചാരണത്താല് നിറയ്ക്കും.
മലപ്പുറം| സമസ്തയുടെ നൂറാം വാര്ഷികാഘോഷങ്ങളുടെ സന്ദേശവും ആവേശവും നാടിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും എത്തിക്കാന് മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് ജില്ലയില് വിപുലമായ തെരുവ് പ്രചാരണത്തിന് ഒരുക്കം. നവംബര് 29 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മുതല് രാത്രി വരെ നടക്കുന്ന ‘തെരുവാരവം’ ചരിത്രപ്രചാരണമായി മാറ്റാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് പ്രവര്ത്തകര്.
സമസ്തയുടെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ചരിത്രവും പൈതൃകവും സന്ദേശവും ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുന്നതിനായി ജില്ലയിലെ തെരുവുകളും കവലകളും പൊതുഇടങ്ങളും സെന്റിനറി പ്രചാരണത്താല് നിറയ്ക്കും. ചുമരെഴുത്തുകള്, ബാനറുകള്, സണ്പാക്ക് ബോര്ഡുകള്, ക്ലോത്ത് ബാനറുകള്, പോസ്റ്ററുകള് തുടങ്ങിയ വൈവിധ്യമാര്ന്ന പ്രചാരണ സംവിധാനങ്ങള് തെരുവാരവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കും. ഓരോ പ്രദേശത്തും പുതുമയുള്ള തനത് പ്രചാരണരീതികള് കൂടി ഉള്പ്പെടുത്തി പരിപാടി ജനകീയമാക്കും.
ഇതിനായി സോണ് സമിതികളുടെ നേതൃത്വത്തില് സര്ക്കിള്, ഡിവിഷന്,യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റികള്ക്ക് പ്രത്യേക നിര്ദേശങ്ങള് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ചുമരെഴുത്തിനും ബാനറുകള്ക്കും പോസ്റ്ററുകള്ക്കും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലങ്ങള് മുന്കൂട്ടി കണ്ടെത്തി അടയാളപ്പെടുത്തും. സോണ്, സര്ക്കിള് തലങ്ങളില് തെരുവാരവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കും തെരുവാരവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാടിന്റെ വിവിധ തുറകളിലുള്ള അര ലക്ഷം ആളുകളെ നേരില് കണ്ടും ക്ഷണിച്ചും സെന്റിനറി സന്ദേശമടങ്ങിയ കുറിപ്പ് കൈമാറും.
വലിയ തോതിലുള്ള പ്രവര്ത്തകരുടെയും വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെയും പങ്കാളിത്തവും ഏകോപനവും ഉറപ്പാക്കാനായി ജില്ലയിലെ 50ലധികം സ്ഥാപനങ്ങളില് പര്യടനം ഇതിനോടകം പൂര്ത്തിയാക്കി. തെരുവാരവം ആഘോഷപൂര്വവും അച്ചടക്കത്തോടെയും വിജയിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് ജില്ല സ്വാഗത സംഘത്തിനു കീഴില് നടന്നുവരുന്നത്.
മലപ്പുറത്തിന്റെ തെരുവുകള് സെന്റിനറി ആരവത്താല് മുഖരിതമാക്കാനും സമസ്തയുടെ പൈതൃക സന്ദേശം ജനഹൃദയങ്ങളിലെത്തിക്കാനുമുള്ള ആവേശകരമായ ജനകീയ മുന്നേറ്റമായി തെരുവാരവം മാറും.
Content Highlights: Malappuram East is set for Theruvaravam on November 29 to spread Samastha centenary messages across streets and public spaces. Volunteers plan wall writings, banners, and outreach to 50,000 people after visiting over 50 institutions. Preparations are underway under the district reception committee.