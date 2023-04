രാഹുൽ തരങ്കം; പഞ്ചാബിന് ജയിക്കാൻ വേണ്ടത് 160 റൺസ്

ലക്നോ | പോയിന്റ് പട്ടികയിലെ ആറാമന്‍മാരായ പഞ്ചാബ് കിംഗ്‌സിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ 160 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം കുറിച്ച് ലക്‌നൗ സൂപര്‍ ജയന്റ്‌സ്. എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് ലക്‌നൗ 159 റണ്‍സ് നേടിയത്.

ടോസ് നേടിയ പഞ്ചാബ് ബോളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു.

56 ബോളില്‍ 74 റണ്‍സ് നേടിയ ഓപണര്‍ കെ എല്‍ രാഹുലിന്റെ ബാറ്റിംഗ് മികവിലാണ് ലക്നൗ മികച്ച സ്‌കോര്‍ നേടിയത്. റബാഡ എറിഞ്ഞ 15ാം ഓവറിലും സാം കുറന്‍ എറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറിലും രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീണു. കുറന്‍ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.

19.4 ബോളിൽ ലക്നോ താരം യുദ്വീർ സിംഗ് അടിച്ചുപറത്തിയ ബോൾ പഞ്ചാബ് ഫീൽഡർ ശാരൂഖ് ഖാൻ ബൌണ്ടറിക്ക് തൊട്ടടുത്ത് വെച്ച് സാഹസികമായി കൈയിലൊതുക്കിയത് മനോഹര കാഴ്ചയായി. 6 റൺസ് തടഞ്ഞതിനൊപ്പം വിക്കറ്റും നേടാൻ കഴിഞ്ഞു.

Safe hands ft. Shahrukh Khan 👏👏@PunjabKingsIPL gain momentum as #LSG lose both Krunal Pandya & Nicholas Pooran!@KagisoRabada25 with the crucial breakthroughs 👏

Follow the match ▶️ https://t.co/OHcd6Vf5zU #TATAIPL | #LSGvPBKS pic.twitter.com/LUbO5VUc75

— IndianPremierLeague (@IPL) April 15, 2023