പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് പരമോന്നത ഗ്രീക്ക് പുരസ്കാരം

ഏഥൻസ് | പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഗ്രീസിന്റെ പരമോന്നത പുരസ്കാരം. ഗ്രാൻഡ് ക്രോസ് ഓഫ് ഹോണർ പുരസ്കാരം ഗ്രീക്ക് പ്രസിഡന്റ് കാതറീന സകെല്ലറോ പൗലോ നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് സമ്മാനിച്ചു. ഒരു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിന് ഗ്രീലിസെത്തിയതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി.

I thank President Katerina Sakellaropoulou, the Government and people of Greece for conferring upon me The Grand Cross of the Order of Honour. This shows the respect the people of Greece have towards India. @PresidencyGR pic.twitter.com/UWBua3qbPf

— Narendra Modi (@narendramodi) August 25, 2023