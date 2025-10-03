Kozhikode
പ്രാഥമികാരോഗ്യകേന്ദ്രം ശുചീകരിച്ചു
ശുചീകരിച്ചത് എം ആര് ഹൈപ്പര്മാര്ക്കറ്റ് ജീവനക്കാര്. മെഡിക്കല് ഓഫീസര് ഡോ. ശ്രീജിത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
എന് ജി ഒ ക്വാര്ട്ടേഴ്സ് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ശുചീകരണം മെഡിക്കല് ഓഫീസര് ഡോ. ശ്രീജിത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.
വെള്ളിമാട്കുന്ന് | ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തില് എന് ജി ഒ ക്വാര്ട്ടേര്സ് പ്രാഥമികാരോഗ്യകേന്ദ്രവും പരിസരവും എം ആര് ഹൈപ്പര്മാര്ക്കറ്റ് ജീവനക്കാര് ശുചീകരിച്ചു.
മെഡിക്കല് ഓഫീസര് ഡോ. ശ്രീജിത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ഡയറക്ടര് പി ഷംഷീദ്, ജനറല് മാനേജര് അജിനാസ്, എച്ച് ആര് മാനേജര് രാഹുല് നൈഷാല്, ആശുപത്രി ജീവനക്കാരായ ബിബിന് ജിത്ത്, ജയതിലകന്, റോസിലിന് നേതൃത്വം നല്കി.
