പാലത്തായി പോക്സോ കേസ്: ബി ജെ പി നേതാവ് പത്മരാജന് കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി; ശിക്ഷാവിധി നാളെ
പ്രതിക്കെതിരെ ബലാത്സംഗം, പോക്സോ കുറ്റങ്ങള് തെളിഞ്ഞു.
കണ്ണൂര് | പാലത്തായിയിയില് പത്ത് വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസില് പ്രതിയായ ബി ജെ പി നേതാവ് കെ പത്മരാജന് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി. പ്രതിക്കെതിരെ ബലാത്സംഗം, പോക്സോ കുറ്റങ്ങള് തെളിഞ്ഞു. കേസില് തലശ്ശേരി പോക്സോ പ്രത്യേക കോടതി നാളെ ശിക്ഷാ വിധി പ്രസ്താവിക്കും.
തൃപ്രങ്ങോട്ടൂര് പഞ്ചായത്ത് മുന് പ്രസിഡന്റാണ് പത്മരാജന്. 2020 ജനുവരിക്കും ഫെബ്രുവരിക്കുമിടയിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. യു പി സ്കൂള് അധ്യാപകനായ പത്മരാജന് പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് 2020 മാര്ച്ച് 17നാണ് പെണ്കുട്ടി ചൈല്ഡ് ലൈനില് പരാതി നല്കിയത്.
2021ല് ഡി വൈ എസ് പി. ടി കെ രത്നകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് പ്രതിക്കെതിരെ പോക്സോ വകുപ്പ് ചുമത്തി കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിച്ചത്. 2024 ഫെബ്രുവരി 23നാണ് കേസിന്റെ വിചാരണ ആരംഭിച്ചത്.