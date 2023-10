ഫലസ്തീനിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് വേദനിക്കുന്ന മനുഷ്യര്‍ ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്നത് നുണകളുടെ കുഴിബോംബുകള്‍ക്കിടയിലൂടെയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിച്ചുവെന്ന് സമാധാനിച്ചിരിക്കുമ്പോള്‍ ഒരു നുണ ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിക്കും. ഹമാസിനെ നിരായുധീകരിച്ചാല്‍ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീരുമെന്നാകും അത്. ഗസ്സക്കാര്‍ അനുഭവിക്കട്ടെ, അങ്ങോട്ട് പോയി ചൊറിഞ്ഞിട്ടല്ലേയെന്ന് അടുത്ത നുണ ഫാക്ടറിയില്‍ സൈറണ്‍ മുഴങ്ങും. ഫലസ്തീന്‍ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന അത്യുഗ്ര ബോംബാകും അടുത്തത്. തോറയിലെയും പഴയ നിയമത്തിലെയും കഥകളുടെ രൂപത്തില്‍ ഇടക്കിടെ വലിയ ഒച്ചയുണ്ടാക്കുന്ന ബോംബുകളും പൊട്ടുന്നുണ്ട്. ഗസ്സയിലല്ലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ, അതവരുടെ കൈയിലിരിപ്പ് കൊണ്ടല്ലേ, പശ്ചിമതീരം (വെസ്റ്റ് ബേങ്ക്) എത്ര ശാന്ത സുന്ദരമാണ് എന്ന നുണയും ചിലര്‍ പൊട്ടിക്കുന്നു. കേരളത്തില്‍ ഈ നുണ നിര്‍മാതാക്കള്‍ നാല് തരമാണ്. ചില ഇടതു പക്ഷക്കാര്‍. അവര്‍ ഫലസ്തീനെ ആത്മാര്‍ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ, ഹമാസ് ഇത്തവണ നടത്തിയ കൊലപാതകമാണ് പ്രശ്നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് അവര്‍ ചുമ്മാ വിശ്വസിക്കുന്നു. രണ്ട്, പുതുതായി നിര്‍മിക്കപ്പെട്ട പൊതു ബോധത്തില്‍ വീണ് ഇസ്റാഈല്‍ സ്നേഹികളായി മാറിയ കോണ്‍ഗ്രസ്സുകാര്‍. മൂന്ന്, സംഘ്പരിവാറുകാരും അതിലേക്ക് രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നവരും. നാല്, ക്രിസ്ത്യാനികളിലെ ഒരു വിഭാഗമാണ്. ഇക്കൂട്ടര്‍ വിതറുന്ന നുണ ബോംബുകളാണ് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം പെറുക്കി കൊണ്ടുവന്ന് തരാതരം പൊട്ടിക്കുന്നത്. ഇവരുടെയെല്ലാം പൊതു സ്ഥായീഭാവം മുസ്ലിം വിരുദ്ധതയാണ്. ഇതെന്തോ മുസ്ലിം പ്രശ്നമായാണ് അവര്‍ മനസ്സിലാക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരേ, ഒറ്റച്ചോദ്യം. ഇസ്റാഈല്‍ എന്ന രാഷ്ട്രം ബലാത്കാരമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ശേഷം എപ്പോഴെങ്കിലും അക്രമം നിര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ടോ, ഇനി എന്നെങ്കിലും അത് നിലക്കുമോ?

ഫലസ്തീന് നേരേ ഇസ്റാഈല്‍ നടത്തുന്ന അതിക്രമങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഹമാസ് നടത്തിയ റോക്കറ്റാക്രമണം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതോ അയല്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രകോപനമുണ്ടായതിനാല്‍ പൊടുന്നനെ ഉണ്ടാകുന്നതോ അല്ല അത്. ലോകത്താകെ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ജൂത സമൂഹത്തെ ഈ ഭൂവിഭാഗത്തില്‍ കുടിയിരുത്തി രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാന്‍ രാഷ്ട്രീയ സയണിസം എന്ന് തീരുമാനിച്ചോ അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് അത്. ഇന്ന് ഫലസ്തീന്‍ എന്ന് വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങള്‍ മുഴുവന്‍ ഇസ്റാഈല്‍ പിടിച്ചടക്കുകയും അമേരിക്കന്‍ ചേരി അതിന് താഴെ ഒപ്പുവെക്കുകയും ചെയ്താലും ഈ കൂട്ടക്കുരുതി ഒടുങ്ങുകയില്ല. കാരണം സയണിസ്റ്റുകളുടെ ലക്ഷ്യം ഗസ്സയിലോ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലോ ലബനാനിലോ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. അത് ഈജിപ്തും ജോര്‍ദാനും ഇറാനും ഇറാഖും സിറിയയും അറബ് മേഖലയൊന്നാകെയും ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. ഈ സ്വപ്ന അതിര്‍ത്തി പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോള്‍ അസംബന്ധമാണെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും സയണിസ്റ്റുകള്‍ക്ക് അത് ഗൗരവതരമായ ലക്ഷ്യം തന്നെയാണെന്നോര്‍ക്കണം.

അവസാനം എവിടെ

ഇസ്റാഈലിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഡേവിഡ് ബെന്‍ഗൂറിയന്‍ 1936 ഒക്ടോബര്‍ 13ന് നടന്ന സയണിസ്റ്റ് യോഗത്തില്‍ പറഞ്ഞു: ‘ഭാഗികമായ ജൂത രാഷ്ട്രം ഒരവസാനമല്ല. അത് ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ പരിസര ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറിപ്പാര്‍ക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് നമ്മെ തടയാന്‍ ആര്‍ക്കും സാധിക്കില്ല’. 1938ല്‍ അദ്ദേഹം കുറച്ച് കൂടി വ്യക്തമായി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞു: ‘സയണിസ്റ്റുകള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതിരുകള്‍ തെക്കന്‍ ലബനാനും തെക്കന്‍ സിറിയയും ഇപ്പോഴത്തെ ജോര്‍ദാനും പടിഞ്ഞാറന്‍ തീരം മുഴുവനായും സിനായും ഉള്‍പ്പെടുന്നതാണ്’. ഇസ്റാഈല്‍ നിലവില്‍ വന്ന ശേഷം ബെന്‍ഗൂറിയന്‍ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്: ‘രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ ഫലമായി നാം കരുത്തുറ്റ ഒരു ശക്തിയായി തീര്‍ന്ന ശേഷം വിഭജനം വേണ്ടെന്നു വെക്കുകയും ഫലസ്തീനിലേക്ക് മുഴുവനുമായി വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും. സയണിസമെന്ന ലക്ഷ്യ പൂര്‍ത്തീകരണത്തിലെ ഒരു ഘട്ടം മാത്രമാണ് ഈ രാഷ്ട്രം. നമ്മുടെ വ്യാപനത്തിന് കളമൊരുക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ദൗത്യം. ഈ രാഷ്ട്രം അതിന്റെ വ്യവസ്ഥ കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആശയ പ്രചാരണത്തിലൂടെയല്ല, മറിച്ച് യന്ത്രത്തോക്കുകള്‍ കൊണ്ടാണ്’. നസ്റേത്ത് സന്ദര്‍ശിച്ച ബെന്‍ഗൂറിയന്‍ ചുറ്റും കണ്ണോടിച്ച ശേഷം കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ജനറലിനോട് ചോദിച്ചു: ‘എന്താണ് ഇവിടെ ഇത്രയധികം അറബികള്‍? അവരെ എന്തുകൊണ്ട് ആട്ടിയോടിക്കുന്നില്ല’.

ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ ഫലസ്തീന്‍ രണ്ടായി വിഭജിച്ചത് 1947 നവംബര്‍ 29നാണ്. ഇസ്റാഈല്‍ രാഷ്ട്രം ഔദ്യോഗികമായി നിലവില്‍ വന്നത് 1948 മെയ് 15നും. ഇതിനിടക്കുള്ള സമയത്ത് സയണിസ്റ്റ് സായുധ ഗ്രൂപ്പുകളും സൈന്യവും ഫലസ്തീന്റെ 75 ശതമാനവും കൈയടക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നാണ് റാല്‍ഫ് ഷൂമാന്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് (Ralph SchoenmanThe Hidden History of Zionism). അന്ന് ഹമാസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? റോക്കറ്റുകള്‍ അയച്ചിരുന്നോ? ഹമാസിനെ നിരായുധീകരിച്ചാല്‍ പ്രശ്നം തീരുമോ? ഗസ്സയെ ഞങ്ങള്‍ മുച്ചൂടും മുടിക്കും. തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളൂ എന്ന് ആക്രോശിക്കുന്ന ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവും ബെന്‍ഗൂറിയനും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ പൂര്‍ത്തീകരണത്തിനല്ലേ നിലകൊള്ളുന്നത്.

മൊണ്ടേഗു പറഞ്ഞത്

ഇനി ഫലസ്തീന്‍ എന്ന രാഷ്ട്രമേയുണ്ടായിരുന്നില്ല, രാഷ്ട്രമില്ലാത്ത ജനതക്ക് ജനതയില്ലാത്ത രാഷ്ട്രമാണ് കിട്ടിയതെന്ന സയണിസ്റ്റ് നുണ നോക്കൂ. എത്ര വിചിത്രമായ വാദമാണ് അത്. ന്യൂനാല്‍ ന്യൂനപക്ഷമായി ജൂതന്‍മാരും പ്രബല വിഭാഗങ്ങളായി അറബികളും ക്രിസ്ത്യാനികളും അധിവസിച്ചിരുന്ന ഈ ഭൂവിഭാഗത്തിലേക്ക് പുറത്ത് നിന്നുള്ളവരെ ആസൂത്രിതമായി കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത്. ഈ നീക്കത്തിന് മുന്‍കൈയെടുത്ത ബ്രിട്ടനെ അതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് പ്രധാനമായും രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, യൂറോപ്പ് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ജൂത പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം. നാസികള്‍ നേതൃത്വം നല്‍കിയ ജൂതവിരുദ്ധ വികാരം അത്രമേല്‍ കത്തി നിന്നതോടെ ഈ ജനത വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. അകറ്റിനിര്‍ത്തുന്നതിന്റെയും ഒറ്റപ്പെടുത്തലിന്റെയും വേദന ശരിക്കും അവര്‍ അനുഭവിച്ചു. ഈ പീഡാനുഭവത്തില്‍ നിന്ന് തന്നെയാണ് സയണിസം രൂപപ്പെട്ടത്. തിയോഡര്‍ ഹെര്‍സലിന്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങള്‍ ‘ദി ജ്യൂയിഷ് സ്റ്റേറ്റ്’ പുസ്തകമെഴുതുന്നതിന് കാരണമായി. പക്ഷേ, സയണിസത്തിന്റെ ആദിമ രൂപത്തിന് ജൂത സമൂഹത്തില്‍ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച പിന്തുണ കിട്ടിയില്ല. മതപരമായ ആവിഷ്‌കാരങ്ങളുടെയും സിയോണ്‍ കുന്നിനെ മുന്‍നിര്‍ത്തിയുള്ള പ്രാര്‍ഥനകളുടെയും റിലീജ്യസ് സിയോണിസം, തീവ്ര നിലപാടുകളുള്ള രാഷ്ട്രീയ സയണിസത്തിലേക്ക് വഴി മാറിയതോടെ കൗശലങ്ങള്‍ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ സയണിസ്റ്റുകള്‍ ഭരണ നേതൃത്വത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതില്‍ മിടുക്കരായിരുന്നു. രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമേ തങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്ന പീഡകള്‍ക്ക് അറുതിയാകൂ എന്ന് അവര്‍ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ അവരുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാന്‍ തന്നെ ബ്രിട്ടന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ആദ്യം ഉഗാണ്ടയിലെ സ്ഥലം നോക്കി. പിന്നെ ലാറ്റിനമേരിക്കയില്‍ ഇടം തേടി. ഒന്നും ശരിയാകുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടതോടെ തങ്ങളുടെ കോളനിയായ ഫലസ്തീന്‍ തന്നെയെന്നുറച്ചു.

രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തില്‍ തിരിച്ചടികള്‍ നേരിട്ടു കൊണ്ടിരുന്ന ബ്രിട്ടനെ സഹായിക്കാനുള്ള എന്തോ വിശേഷപ്പെട്ട തന്ത്രം തങ്ങളുടെ കൈയിലുണ്ടെന്ന് സയണിസ്റ്റുകള്‍ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചു. അതെന്താണെന്ന് ഇപ്പോഴുമറിയില്ല. എന്നാല്‍ പിന്നെ സയണിസ്റ്റുകളെ കൂടെക്കൂട്ടാമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടം തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് 1917ല്‍ കുപ്രസിദ്ധമായ ബാല്‍ഫര്‍ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകുന്നത്. ഫലസ്തീനില്‍ ഒരു ജ്യൂയിഷ് ഹോംലാന്‍ഡ് നിര്‍മിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം രാജ്ഞിയില്‍ നിക്ഷിപ്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു ബാല്‍ഫര്‍ പ്രഖ്യാപനം. അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ക്യാബിനറ്റില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരേയൊരു ജൂത അംഗം എഡ്വിന്‍ മൊണ്ടേഗു ഈ നീക്കത്തെ ശക്തമായി എതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നുവെന്നോര്‍ക്കണം. ഗസ്സയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ മരിച്ചു വീഴുമ്പോള്‍ എടുത്തു വായിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോജന കുറിപ്പ്. ലണ്ടനിലെ ഒരു ജൂത ബ്രിട്ടീഷ് കുടുംബത്തില്‍ ജനിച്ച എഡ്വിന്‍ സാമുവെല്‍ മൊണ്ടേഗു 1906ല്‍ ലിബറല്‍ പാര്‍ട്ടി ടിക്കറ്റില്‍ പര്‍ലിമെന്റ്അംഗമാകുകയും അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. ബ്രിട്ടീഷ് അധികാര ശ്രേണിയിലെ പല വകുപ്പുകളും കൈകാര്യം ചെയ്ത അദ്ദേഹം 1917ല്‍ ബ്രിട്ടന്‍ ബാല്‍ഫര്‍ പ്രഖ്യാപനം നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചപ്പോള്‍ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ചുമതലയിലായിരുന്നു. പണ്ട് ഉരുവിട്ടു പഠിച്ച മൊണ്ടേഗു-ചെംസ്ഫോര്‍ഡ് ഭരണ പരിഷ്‌കാരങ്ങളിലെ മൊണ്ടേഗു തന്നെ.

‘ഇപ്പോഴത്തെ ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ സെമിറ്റിക് വിരോധം’ എന്ന തലക്കെട്ടില്‍ മൊണ്ടേഗു എഴുതിയ മെമ്മോറാണ്ടത്തിലെ പ്രസക്ത ഭാഗം ഇങ്ങനെ വായിക്കാം: ‘എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സയണിസം എന്നത് ദുരൂഹമായ, ബ്രിട്ടനിലെ ദേശസ്‌നേഹിയായ ഒരു വ്യക്തിക്കും മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയാത്ത രാഷ്ട്രീയ സംഹിതയാണ്… ഫലസ്തീനിനെ ജൂതരുടെ ദേശീയ ഭൂമിയായി പുനര്‍ നിര്‍മിക്കണം എന്ന ബാല്‍ഫറിന്റെ ആവശ്യം അസ്ഥാനത്താണ്. ഇതിന്റെ വിരോധാഭാസം എത്രത്തോളമാണെന്ന് വെച്ചാല്‍ ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഫ്രാന്‍സില്‍ ഫ്രഞ്ചുകാരും അനുഭവിക്കുന്ന അവകാശങ്ങള്‍ ഫലസ്തീനില്‍ ഇപ്പോഴുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ക്കും മുസ്ലിംകള്‍ക്കും ലഭിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവര്‍ അവിടെ വൈദേശികരെ പോലെ കഴിയേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ്.

ഒരു ജൂത രാഷ്ട്രം ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഞാന്‍ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു സയണിസ്റ്റിനെയും ഞാന്‍ അംഗീകരിക്കില്ല. സയണിസ്റ്റ് സംഘടനയെ നിയമ വിരുദ്ധമായും രാജ്യ താത്പര്യങ്ങള്‍ക്ക് എതിരായും ഞാന്‍ കാണുന്നു. ഫലസ്തീന്‍ ഇപ്പോള്‍ ജൂതരുമായാണ് ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നത് എന്ന വാദവും ഞാന്‍ അംഗീകരിക്കില്ല. ഫലസ്തീന്‍ ജൂത ചരിത്രത്തിലെ നിര്‍ണായക ഏടാണെന്ന് സമ്മതിച്ചാല്‍ തന്നെയും ആ രാജ്യത്തിന് മുസ്ലിംകളുടെ ചരിത്രവുമായും ക്രിസ്തീയ ചരിത്രവുമായും ഉള്ള ബന്ധത്തെ ഒരിക്കലും നിരാകരിക്കാന്‍ കഴിയുകയുമില്ല.

ഈ രാജ്യത്തെ ഒറ്റ മതവുമായി മാത്രം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നവര്‍ ചരിത്രത്തെ വളരെ ഇടുങ്ങിയ കണ്ണുകളോടെ മാത്രം നോക്കുന്നവരാണ്. ഇതിലൂടെ ഫലസ്തീന്‍ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷ ഘട്ടം മാത്രം നോക്കി ജൂതര്‍ക്ക് അവര്‍ അര്‍ഹിക്കാത്ത പ്രാധാന്യം ആ നാട്ടില്‍ ഉണ്ടെന്നു വരുത്തി തീര്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടവര്‍’. (Antisemitism: Mantagu Memo on the Anti Semitism of the British Government(August 23, 1917) മൊണ്ടേഗുവിന്റെ പോരാട്ടം വിജയിച്ചില്ല എന്നതിന്റെ തെളിവാണല്ലോ ഇന്നത്തെ ഇസ്റാഈല്‍. ഒറിജിനല്‍ ബാല്‍ഫര്‍ പ്രഖ്യാപനത്തില്‍ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രയോഗം. ‘Palestine should be reconstituted as the National Home of the Jewish people.’ മൊണ്ടേഗുവിന്റെ വിയോജന കുറിപ്പോടെ ഇത് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെഴുതി. ‘The establishment in Palestine of a Home for the Jewish people. അത്രമാത്രം.

ചെറുതെങ്കിലും ആ മാറ്റം അര്‍ഥവത്തായിരുന്നു. പക്ഷേ, നടപ്പായത് ആദ്യ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയാണെന്ന് ഇന്ന് വ്യക്തമാണല്ലോ. എഡ്വേര്‍ഡ് സെയ്ദ് എഴുതിയത് കൂടി വായിക്കാം. ‘ബാല്‍ഫര്‍ പ്രഖ്യാപനം ഒരു യൂറോപ്യനേതര ഭൂവിഭാഗത്തിന് മേല്‍ ഒരു യൂറോപ്യന്‍ ശക്തി അടിച്ചേല്‍പ്പിച്ച ഒന്നാണ്. തദ്ദേശീയരായ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളെയും സാന്നിധ്യത്തെയും നിരാകരിക്കുന്നതാണ് അത് ‘. ഇല്ലാത്ത ഫലസ്തീനെ കുറിച്ചാണോ മൊണ്ടേഗു പറയുന്നത്?

പശ്ചിമതീരം ശാന്തമോ

ഇനി അടുത്ത നുണ നോക്കാം. വെസ്റ്റ് ബാങ്കില്‍ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലല്ലോ എന്നാണ് ആ നുണച്ചോദ്യം. വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ ജൂത അധിനിവേശം ഏറ്റവും വേഗം കൈവരിച്ച വര്‍ഷമാണിത്. ജെനിന്‍ അഭയാര്‍ഥി ക്യാമ്പില്‍ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയില്‍ ഇസ്റാഈല്‍ സൈന്യം കൂട്ടക്കുരുതി നടത്തിയത് അധിനിവേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു. 25 വയസ്സില്‍ താഴെയുള്ള എട്ട് പേരെയാണ് കൊന്നത്. ജനുവരി മുതല്‍ ഓരോ മാസവും ശരാശരി 10 പേര്‍ ഇത്തരത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് തരത്തിലാണ് അധിനിവേശം പ്രധാനമായും നടക്കുന്നത്. ഫലസ്തീനികള്‍ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശം സ്റ്റേറ്റ് ലാന്‍ഡായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അതില്‍ ആദ്യത്തെ തന്ത്രം. 1858ലെ ഓട്ടോമന്‍ ലാന്‍ഡ് ലോയെ ദുര്‍വ്യാഖ്യാനം ചെയ്താണ് ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നത്. ജനവാസം കുറഞ്ഞ മേഖലകളെ, പ്രധാനമായും കുന്നിന്‍ പ്രദേശങ്ങളും തീരഭൂമിയും സ്റ്റേറ്റ് ലാന്‍ഡായി പ്രഖ്യാപിക്കും. രേഖകളില്ലാത്ത ഭൂമിയാണിവയെന്നും സുരക്ഷാ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇവ സര്‍ക്കാറിന് ഏറ്റെടുക്കാമെന്നുമാണ് ന്യായം. ഫലസ്തീന്റെ ഭാഗമായ ഭൂമിയിലാണ് ഈ കടന്നു കയറ്റം. 1967ലെ യുദ്ധത്തില്‍ പിടിച്ചടക്കിയ പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഇസ്റാഈലിന് ഒരു അവകാശവുമില്ലെന്ന് യു എന്‍ അസന്ദിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. വികസന ആവശ്യത്തിനെന്ന പേരിലും ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമിയില്‍ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളൊന്നും നടക്കാറില്ല. അവിടേക്കും ജൂതര്‍ കുടിയേറും. ഇതൊന്നുമല്ലാതെ സൈനിക അകമ്പടിയോടെ ജൂത തീവ്രവാദികള്‍ കൂട്ടമായെത്തി പ്രത്യക്ഷ അധിനിവേശവും നടക്കുന്നു. വെസ്റ്റ് ബാങ്കില്‍ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഹമാസ്-ഫത്തഹ് ഭിന്നത സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.

സയണിസത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ചരിത്രവും വര്‍ത്തമാനവും വിശകലനം ചെയ്ത് കൊണ്ട് റാല്‍ഫ് ഷൂമാന്‍ പറയുന്നുണ്ട്: നാല് കെട്ടുകഥകളാണ് ആധുനിക സമൂഹത്തില്‍ സയണിസത്തിന്റെ അവബോധം സൃഷ്ടിച്ചത്. അവയില്‍ ആദ്യത്തേത്, ‘സ്വന്തമായി നാടില്ലാത്ത ജനങ്ങള്‍ക്ക് ജനങ്ങളില്ലാത്ത നാട് എന്നതാണ്’. മധ്യ പൗരസ്ത്യ ദേശത്തെ ഒരേയൊരു യഥാര്‍ഥ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രം ഇസ്റാഈല്‍ ആണെന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ നുണ. പ്രാകൃതരും തങ്ങളോട് കടുത്ത വിദ്വേഷം പുലര്‍ത്തുന്നവരുമായ അറബികളില്‍ നിന്ന് വലിയ ഭീഷണി നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും അതിനെ സദാ പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് തങ്ങളെന്നുമെന്നതാണ് മൂന്നാം നുണ. ഹോളോകോസ്റ്റിന്റെ ആനുകൂല്യം എക്കാലവും ലോകം ഇസ്റാഈലിന് നല്‍കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന പരികല്‍പ്പനയാണ് നാലാമത്തേത്.

നോക്കൂ. മണ്ണും ചാണകവും തിരിയാത്തവരും മഹാ വിവരസ്ഥരും ഒരുപോല ഈ നുണകളുടെ വകഭേദങ്ങളല്ലേ ഇന്നും ആവര്‍ത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, ചരിത്രം സാക്ഷി. ഒരു നുണയും ദീര്‍ഘകാലം വാണിട്ടില്ല.