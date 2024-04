ന്യൂഡല്‍ഹി | നവജാത ശിശു വില്‍പ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിബിഐ നടത്തിയ റെയ്ഡില്‍ ഏഴ് പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍. ഇന്നലെ ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിലായാണ് റെയ്ഡ് നടന്നത്. റെയ്ഡില്‍ മൂന്ന് നവജാത ശിശുക്കളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി.കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്

സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍ വഴിയാണ് ഇത്തരം സംഘങ്ങള്‍ വില്‍പ്പന നടത്തിവന്നത്.. സിബിഐ സംഘവും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍ വഴി ആവശ്യക്കാരെന്ന മുഖേനയാണ് റാക്കറ്റുകളെ സമീപിച്ചത്. ഒരു നവജാത ശിശുവിനായി 4 മുതല്‍ 6 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് വാങ്ങുന്നത്. സംഭവത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പേരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതായാണ് സിബിഐ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നവജാത ശിശുക്കളെ വാങ്ങി മറിച്ച് വില്‍ക്കാനായിരുന്നു ഇത്തരം സംഘങ്ങളുടെ ശ്രമമെമെന്നാണ് നിഗമനം.

#WATCH | CBI conducted raids at several locations in Delhi yesterday, in connection with child trafficking. During the raid, the CBI team rescued two newborn babies from a house in Keshavpuram.

CBI is interrogating the woman who sold the children and the person who bought them… pic.twitter.com/ugGTukT8QC

— ANI (@ANI) April 6, 2024