Editorial

ലാലു കുടുംബത്തിന് പുതിയ കുരുക്ക്

തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആര്‍ ജെ ഡിക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കാന്‍ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കള്‍ക്ക് ഒരു ആയുധമെന്നതില്‍ കവിഞ്ഞ് കോടതി ഉത്തരവ് ജനവിധിയില്‍ സ്വാധീനം ചെലുത്താനിടയില്ലെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തല്‍.

Oct 15, 2025 5:00 am |

Oct 15, 2025 12:39 am

ബിഹാര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതില്‍ക്കലെത്തി നില്‍ക്കെ ഐ ആര്‍ സി ടി സി (ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ കാറ്ററിംഗ് ആന്‍ഡ് ടൂറിസം കോര്‍പറേഷന്‍) കേസില്‍ ആര്‍ ജെ ഡി നേതാവ് ലാലുപ്രസാദ് യാദവിനും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ ക്രിമിനല്‍ കേസുകള്‍ ചുമത്തി ഉത്തരവിറക്കിയ ഡല്‍ഹി റൗസു അവന്യൂ കോടതി നടപടി വിവാദമായിരിക്കുകയാണ്. ലാലുപ്രസാദ് യാദവ് കേന്ദ്ര റെയില്‍വേ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന ഘട്ടത്തില്‍ ഐ ആര്‍ സി ടി സിയുടെ റാഞ്ചിയിലെയും പുരിയിലെയും രണ്ട് ഹോട്ടലുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തന കരാറുകള്‍ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന് നല്‍കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കേസ്. കൃത്രിമമായ ടെന്‍ഡര്‍ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് സുജാത ഹോട്ടല്‍സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് റെയില്‍വേ ഹോട്ടലുകളുടെ നടത്തിപ്പ് നല്‍കിയതെന്നും, പകരമായി ഈ കമ്പനി ലാലുവിന്റെ ഭാര്യ റാബ്രിദേവിയും മകന്‍ തേജസ്വി യാദവുമായി ബന്ധമുള്ള സ്ഥാപനത്തിന് കോടികള്‍ വിലമതിക്കുന്ന ഭൂമി മാര്‍ക്കറ്റ് വിലയേക്കാള്‍ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് നല്‍കിയെന്നുമാണ് കേസ്. ഇത് ലാലു കുടുംബവും സുജാത ഹോട്ടലുമായുള്ള ഒത്തുകളിയാണെന്നാണ് ആരോപണം. ടെന്‍ഡര്‍ നടപടികളില്‍ കൃത്രിമം കാണിച്ചതായും സുജാത ഹോട്ടലിനെ സഹായിക്കാനായി വ്യവസ്ഥകളില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയതായും സി ബി ഐ സമര്‍പ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. 2004-09 കാലത്താണ് ലാലുപ്രസാദ് യാദവ് റെയല്‍വേ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തത്.

ലാലുപ്രസാദ് യാദവ്, റാബ്രിദേവി, തേജസ്വി യാദവ് തുടങ്ങിയവര്‍ക്കെതിരെ അഴിമതി, ക്രിമിനല്‍ ഗൂഢാലോചന, വഞ്ചന, അനധികൃത സ്വത്ത് കൈവശം വെക്കല്‍ എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് പ്രത്യേക സി ബി ഐ ജഡ്ജി വിശാല്‍ ഗോഗാനെ ചുമത്തിയത്. രാജ്യം ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും ഗുരുതര പ്രശ്‌നമാണ് അഴിമതി. നാടിന്റെ പൊതുപണം കാര്‍ന്നു തിന്നുന്ന ഈ വിപത്തിനെതിരെ കര്‍ശന നടപടി ആവശ്യവുമാണ്. എങ്കിലും എട്ട് വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള കേസില്‍ പ്രതികള്‍ക്കെതിരെ ക്രിമിനല്‍ വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്താനും വിചാരണ നേരിടുന്നതിന് ഹാജരാകാനും സംസ്ഥാന നിമയസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സമയം തിരഞ്ഞെടുത്തതില്‍ അസ്വാഭാവികത കാണുക സ്വാഭാവികം. “തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുകയല്ലേ? ഇപ്പോള്‍ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ സംഭവിക്കുന്നതില്‍ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ലെ’ന്നാണ് പുതിയ ഉത്തരവിനെക്കുറിച്ച് ആര്‍ ജെ ഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവിന്റെ പ്രതികരണം. ലാലു കുടുംബത്തിനെതിരായ ഇപ്പോഴത്തെ ഉത്തരവുകള്‍ കോടതിയില്‍ നിന്നാണെങ്കിലും ഇതിനു പിന്നില്‍ ബാഹ്യസമ്മര്‍ദങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് സന്ദേഹിക്കുക സ്വാഭാവികം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത ഘട്ടത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ നിര്‍ണായക സ്വാധീനമുള്ള മറുപക്ഷ നേതാക്കളെ കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികളെ ഉപയോഗിച്ച് വേട്ടയാടലും ഗുരുതര കുറ്റങ്ങള്‍ ചുമത്തി ജയിലില്‍ അടക്കലും രാജ്യത്ത് പതിവു സംഭവമായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലാണ് ഝാര്‍ഖണ്ഡ് മുക്തി മോര്‍ച്ച (ജെ എം എം) നേതാവും സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ഹേമന്ദ് സോറനും ആം ആദ്മി നേതാവ് കെജ്‌രിവാളും അറസ്റ്റിലായത്.

ഒരു കാലത്ത് ബിഹാറിലെ സാമൂഹിക നീതി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖമായി ഉയര്‍ന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് ലാലുപ്രസാദ് യാദവ്. അഴിമതി കേസുകളുടെയും നിയമക്കുരുക്കുകളുടെയും നീണ്ട നിഴലിലാണ് വര്‍ഷങ്ങളായി അദ്ദേഹം. കാലിത്തീറ്റ കുഭകോണം (കാലിത്തീറ്റക്കായുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് കോടികള്‍ കവര്‍ന്നതായി ആരോപണം), ലാന്‍ഡ് ഫോര്‍ ജോബ്‌സ് കേസ് (റെയില്‍വേയില്‍ ജോലി നല്‍കുന്നതിന് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്ന് ഭൂമി വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണം), നിയമാനുസൃത വരുമാനത്തേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ച കേസ്, ഐ ആര്‍ സി ടി സി കേസ് തുടങ്ങി ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി വിവിധ കേസുകളെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലാലുവും കുടുംബവും. കാലിത്തീറ്റ കുംഭകോണ കേസില്‍ 14 വര്‍ഷത്തെ തടവുശിക്ഷയും ലഭിച്ചു ലാലുവിന്. ഇതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഡല്‍ഹി റൗസു അവന്യൂ കോടതിയുടെ പുതിയ വിധിപ്രസ്താവം.
അതേസമയം, തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആര്‍ ജെ ഡിക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കാന്‍ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കള്‍ക്ക് ഒരു ആയുധമെന്നതില്‍ കവിഞ്ഞ് കോടതി ഉത്തരവ് ജനവിധിയില്‍ സ്വാധീനം ചെലുത്താനിടയില്ലെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തല്‍. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി വിവിധ കേസുകളെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടും രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ തകര്‍ച്ചയുണ്ടായിട്ടില്ല ആര്‍ ജെ ഡിക്ക്. 2020ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടപ്പില്‍ 243 അംഗ നിയമസഭയില്‍ 122 സീറ്റ് നേടി എന്‍ ഡി എ കേവല ഭൂരിപക്ഷം നേടിയപ്പോഴും ആര്‍ ജെ ഡിയായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷി. 23.11 ശതമാനം വോട്ടുകള്‍ നേടി വോട്ട് വിഹിതത്തിലും പാര്‍ട്ടി മുന്നിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോള്‍ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് കാലിത്തീറ്റ കുംഭകോണ കേസില്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജയിലിലായിരുന്നുവെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ഝാര്‍ഖണ്ഡില്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോള്‍ ജെ എം എം നേതാവ് ഹേമന്ദ് സോറന്‍ അഴിമതിക്കേസില്‍ ജയിലിലായിരുന്നു. എന്നിട്ടും 81 അംഗ നിയമസഭയില്‍ 56 സീറ്റ് നേടി ജെ എം എം നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന ജനാധിപത്യ സഖ്യമാണ് അധികാരത്തിലേറിയത്. ജെ എം എം സ്വന്തം 34 സീറ്റുകളും 23.44 ശതമാനം വോട്ടുകളും നേടി. എന്‍ ഡി എ സഖ്യം ഭരണത്തിലേറുമെന്നായിരുന്നു എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ പ്രവചനം. രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളെ നേരിടാന്‍ ആശയപരമായ പോരാട്ടം നടത്തുന്നതിനു പകരം അധികാരത്തിന്റെ ബലത്തില്‍ കേസുകളെ കരുവാക്കുന്നതിനെ വോട്ടര്‍മാര്‍ അനുകൂലിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത്. ലാലുവിന്റെ കാര്യത്തില്‍ കേസുകളുടെ എണ്ണവും അന്വേഷണ ഏജന്‍സികളുടെ സജീവതയും ചേര്‍ത്തു വായിക്കുമ്പോള്‍, കേസുകളെ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയല്ലേ എന്ന സംശയം സ്വാഭാവികം.

