Connect with us

Kerala

നെടുങ്കണ്ടം ഇരട്ടക്കൊലപാതകം; പ്രതി സജി പിതാവിനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് സംശയം

കേസില്‍ പോലീസ് പുരയിടത്തില്‍ വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തി

Published

May 08, 2026 4:42 pm |

Last Updated

May 08, 2026 4:42 pm

നെടുങ്കണ്ടം | കോട്ടയം നെടുങ്കണ്ടത്തെ ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസില്‍ പുരയിടത്തില്‍ വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തി പോലീസ്. പച്ചടി പൊന്‍തിട്ടയില്‍ മേരിക്കുട്ടി (70), ഇവരുടെ മൂത്ത മകന്‍ റെജി (54) എന്നിവരുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് പരിശോധന. മേരിക്കുട്ടിയുടെ മകന്‍ സജിയാണ് അമ്മയെയും സഹോദരനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഇക്കാര്യം പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ സജി സമ്മതിച്ചിരുന്നു.

പിതാവ് മാത്യുവിനെയും സജി കൊലപ്പെടുത്തി എന്ന സംശയത്തിലാണ് പോലീസ് പരിശോധന നടത്തിയത്. എട്ട് വര്‍ഷം മുമ്പ് മാത്യുവിനെ കാണാതായിരുന്നു. പുരയിടത്തില്‍ നിന്ന് അസ്ഥിയുടെ ഭാഗങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയതായി സൂചനയുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ മാസം 28ന് നെടുങ്കണ്ടം പച്ചടി തോട്ടുവാക്കടയില്‍ വീടിനു സമീപത്തെ പറമ്പില്‍ കുഴിച്ചിട്ട നിലയില്‍ രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ ഒളിവില്‍പോയിരുന്ന മേരിക്കുട്ടിയുടെ ഇളയമകന്‍ സജിയെ പോലീസ് പിടികൂടി. ഏപ്രില്‍ നാലിനാണ് കൊലപാതകങ്ങള്‍ നടത്തിയതെന്നും, സഹോദരന്‍ റെജിയുമായുണ്ടായ തര്‍ക്കമാണ് കൃത്യത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നും പ്രതി സമ്മതിച്ചിരുന്നു.

പിതാവ് മാത്യുവിനെ കാണാതായ സംഭവത്തില്‍ തനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് സജി ആവര്‍ത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പോലീസ് അത് മുഖവിലക്കെടുത്തിട്ടില്ല.

Related Topics:

Latest

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ കാറ്റിനും മഴക്കും സാധ്യത

Kerala

എല്‍ ഡി എഫിനേറ്റത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തിരിച്ചടി; ഇടതുപക്ഷം ദുര്‍ബലപ്പെട്ടാല്‍ കേരളം തകരും: ഇ പി ജയരാജന്‍

Editors Pick

സാലഡ് കഴിക്കാറുണ്ടോ? എങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക! ഈ കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ശ്രദ്ധിക്കൂ...

Kerala

നെടുങ്കണ്ടം ഇരട്ടക്കൊലപാതകം; പ്രതി സജി പിതാവിനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് സംശയം

Kerala

മുഖ്യമന്ത്രി ചര്‍ച്ച; വി ഡി സതീശനെയും ചെന്നിത്തലയെയും ഡൽഹിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ച് ഹൈക്കമാൻഡ്

International

ട്രംപിന് കനത്ത തിരിച്ചടി; പത്ത് ശതമാനം ആഗോള ഇറക്കുമതി തീരുവ യു എസ് കോടതി റദ്ദാക്കി

Kerala

'മകന്‍ കഞ്ചാവ് കച്ചവടത്തിന് പോകുമ്പോള്‍ ഓര്‍ക്കണമായിരുന്നു'; യു പ്രതിഭക്കെതിരെ വെള്ളാപ്പള്ളി