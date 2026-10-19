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Kozhikode

വിജയകരമായി ഓറല്‍ ആന്‍ഡ് ക്രാനിയോഫേഷ്യല്‍ സര്‍ജറി പൂര്‍ത്തിയാക്കി മിഹ്‌റാസ്

ഓറല്‍ കാവിറ്റി ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമായ 13 വയസ്സുള്ള രോഗിക്കാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്.

Published

Oct 19, 2026 5:38 pm |

Last Updated

Oct 19, 2026 5:38 pm

നോളജ് സിറ്റി| മര്‍കസ് നോളജ് സിറ്റിയിലെ മിഹ്‌റാസ് മള്‍ട്ടി സ്‌പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലില്‍ ഓറല്‍ ആന്‍ഡ് ക്രാനിയോഫേഷ്യല്‍ സര്‍ജറി വിഭാഗത്തിന് കീഴില്‍ ആദ്യ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കി.
വായയുടെ ഉള്ളിലായി ഓറല്‍ കാവിറ്റി ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമായ 13 വയസ്സുള്ള രോഗിക്കാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്.

ഡോ. മുഹമ്മദ് സാജിദ്, ഡോ. കൃഷ്ണ ലാല്‍ എന്നിവര്‍ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കി. ചീഫ് അനസ്‌തേഷ്യോളജിസ്റ്റ് ഡോ. മുഹമ്മദ് ഷാഫിയും മറ്റും സഹായികളായി. ശസ്ത്രക്രിയ പൂര്‍ത്തീകരിച്ച ബാലന്‍ സുഖം പ്രാപിച്ചു വരുന്നതായി ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അറിയിച്ചു. മിഹ്‌റാസ് ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലായ ഈ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കിയ ഡോക്ടര്‍മാരെയും സംഘാംഗങ്ങളെയും ആശുപത്രി മാനേജ്‌മെന്റ് അഭിനന്ദിച്ചു.

Content Highlights:
Mihras Multi Specialty Hospital at Markaz Knowledge City performed its first successful oral surgery on a 13-year-old patient. The procedure was led by Dr. Muhammad Sajid and Dr. Krishna Lal. Hospital management commended the medical team for achieving this major healthcare milestone.

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