ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്തിൽ രാത്രി പറന്നിറങ്ങി മിഗ് 29 കെ യുദ്ധവിമാനം; നാഴികക്കല്ലെന്ന് നാവിക സേന

ന്യൂഡൽഹി | ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയ മായി വികസിപ്പിച്ച ഏറ്റവും വലിയ വിമാനവാഹിനി കപ്പലായ ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്തിൽ മിഗ് 29 കെ ഫൈറ്റർ യുദ്ധവിമാനം രാത്രി പറന്നിറങ്ങി. ഏറെ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ രാത്രി ലാൻഡിംഗ് പരീക്ഷണം വിജയകരമായിരുന്നുവെന്ന് ഇന്ത്യൻ നേവി അറിയിച്ചു. ചരിത്രപരമായ നാഴികക്കല്ല് എന്നാണ് ഇതിനെ നാവിക സേന വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

ബുധനാഴ്ച രാത്രിയാണ് മിഗ് 29 കെ ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്തിന്റെ ഫ്ളൈറ്റ് ഡക്കിൽ പറന്നിറങ്ങിയത്. വിക്രന്ത് അറേബ്യൻ കടലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ലാൻഡിംഗ്. വെല്ലുവിളി ഏറിയ രാത്രി ലാൻഡിംഗ് വിജയകരമായത് നേവൽ പൈലറ്റുമാരുടെയും വിക്രാന്തിലെ ജീവനക്കരുടെയും പ്രൊഫഷണലിസവും കഴിവും തെളിയിച്ചതായി നേവി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

#IndianNavy achieves another historic milestone by undertaking maiden night landing of MiG-29K on @IN_R11Vikrant indicative of the Navy’s impetus towards #aatmanirbharta.#AatmaNirbharBharat@PMOIndia @DefenceMinIndia pic.twitter.com/HUAvYBCnTH

— SpokespersonNavy (@indiannavy) May 25, 2023