അമേരിക്കയില്‍ വാഹനാപകടത്തില്‍ നിന്ന് ഭാഗ്യത്തിന് രക്ഷപ്പെട്ട് മെസ്സി

മിയാമി | അമേരിക്കയില്‍ വാഹനാപകടത്തില്‍ നിന്ന് തലനാരിഴക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് സൂപ്പര്‍ താരം ലയണല്‍ മെസ്സി. മിയാമിയിലാണ് സംഭവം. മെസ്സി ഓടിച്ചിരുന്ന കാര്‍ ട്രാഫിക് ജംഗ്ഷനിലെ ചുവപ്പ് ലൈറ്റ് മറികടക്കുകയായിരുന്നു.

മറ്റ് വാഹനങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തിയതിനാല്‍ കൂട്ടിയിടിയുണ്ടായില്ല. മെസ്സിയുടെ വാഹനത്തിന് എസ്‌കോര്‍ട്ടായി പോലീസ് വാഹനവുമുണ്ടായിരുന്നു. അര്‍ജന്റീന ടി വി ചാനലായ ടൈക് സ്‌പോര്‍ട്‌സ് പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാണ്.

ഫ്രാന്‍സിലെ പി എസ് ജി വിട്ട മെസ്സി അമേരിക്കയിലെ മേജര്‍ ലീഗ് സോക്കറിലാണ് ഇനി കളിക്കുക. ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് മെസ്സി അമേരിക്കയിലെത്തിയത്. ഇന്റര്‍ മിയാമിയുമായാണ് മെസ്സി കരാര്‍ ഒപ്പുവെച്ചത്. ക്ലബിന് വേണ്ടി മെസ്സി ഇതുവരെ കളിച്ചിട്ടില്ല.

🚨 | Messi went through a red light. 😭Luckily he was being escorted home by a Florida State Police car.

