Kozhikode
സാറ്റ് പരീക്ഷയില് ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടി അലിഫ് ഗ്ലോബല് സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥി
പരീക്ഷയില് 1,600ല് 1,570 മാര്ക്ക് നേടിയാണ് മാലിക് ഇദ്രീസ് വിദേശ സര്വ്വകലാശാലകളിലെ ഉപരിപഠനത്തിനുള്ള യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കിയത്.
കോഴിക്കോട്| ആഗോളതലത്തില് നടക്കുന്ന സാറ്റ് 2026 (സ്കോളസ്റ്റിക് അസെസ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ്) പരീക്ഷയില് മികച്ച സ്കോര് കരസ്ഥമാക്കി മര്കസ് നോളജ് സിറ്റിയിലെ അലിഫ് ഗ്ലോബല് സ്കൂള് സീനിയര് സെക്കന്ഡറി വിദ്യാര്ത്ഥി മാലിക് ഇദ്രീസ് ഹസന് ഖാന്. പരീക്ഷയില് 1,600ല് 1,570 മാര്ക്ക് നേടിയാണ് മാലിക് ഇദ്രീസ് വിദേശ സര്വ്വകലാശാലകളിലെ ഉപരിപഠനത്തിനുള്ള യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കിയത്.
അമേരിക്കയിലെ ഉള്പ്പെടെയുള്ള ലോകോത്തര സര്വ്വകലാശാലകളില് ബിരുദ പ്രവേശനത്തിനായി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില് നടത്തുന്ന കടുത്ത മത്സരപരീക്ഷയാണ് ‘സാറ്റ്’. ആഗോള റാങ്കിങ്ങില് ഏറ്റവും മുന്നിരയിലുള്ള ഈ ഉന്നത വിജയം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള പ്രമുഖ കലാലയങ്ങളിലേക്ക് മാലിക് ഇദ്രീസിന് വഴിതുറക്കും.
ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശിയായ മാലിക് മുഹമ്മദ് അലി ഖാന്റെയും അനീസ ഖാന്റെയും മകനാണ് മാലിക് ഇദ്രീസ്.
മാലിക് ഇദ്രീസിന്റെ ഉജ്ജ്വല വിജയത്തില് നോളജ് സിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര് ഡോ. മുഹമ്മദ് അബ്ദുല് ഹകീം അസ്ഹരി, അലിഫ് ഗ്ലോബല് സ്കൂള് മാനേജ്മെന്റ്, പ്രിന്സിപ്പല്, സ്റ്റാഫ്, സ്റ്റുഡന്റ്സ് യൂണിയന് അനുമോദിച്ചു.
Content Highlights:
Malik Idrees Hasan Khan, a senior secondary student at Alif Global School in Markaz Knowledge City, has achieved a brilliant score in the global SAT 2026 examination. He secured 1570 marks out of 1600, opening up pathways for undergraduate admission into top-tier international universities, including those in the United States. Malik Idrees is the son of Hyderabad natives Malik Muhammad Ali Khan and Aneesa Khan. The Markaz Knowledge City management, including Managing Director Dr. Muhammad Abdul Hakeem Azhari, congratulated the student on his stellar achievement.