Prathivaram
ബഹ്റുൽ ഉലൂമിനെ പകർത്തിയ ഒരാൾ
ഹംസ ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അറിവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ് സൗമ്യതയും വിനയവും. ഒട്ടും ബഹളം ഇല്ലാത്ത ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റേത്. എന്നാൽ അധ്യാപനത്തിന് പുറമേ അദ്ദേഹം നടത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വാധീനവും അത്ഭുതകരമാണ്.
ഉസ്താദ് പൊന്മള അബ്ദുൽഖാദിർ മുസ്്ലിയാർ മർഹും ഒ കെ ഉസ്താദിനെ കാണാൻ ചെന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഉസ്താദിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും ഒരാൾ സലാം പറഞ്ഞിറങ്ങുന്നു. യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങിയ ആളെ ബഹ്റുൽ ഉലൂം ഉസ്താദ് പൊന്മള ഉസ്താദിന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തു “മഞ്ഞപ്പറ്റ ഉള്ളതാണ്, ഹംസ മുസ്്ലിയാർ. നല്ലോണം കിതാബ് കിട്ടും, നല്ല മനുഷ്യനുമാണ്…’. കേരളത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരുടെയെല്ലാം ഗുരുനാഥനായി പുകൾപെറ്റ ഒ കെ ഉസ്താദ് തന്റെ ഒരു ശിഷ്യന് നൽകുന്ന സാക്ഷ്യത്തിൽ പാണ്ഡിത്യത്തിനും വ്യക്തിത്വത്തിനുമുള്ള അംഗീകാരത്തിനൊപ്പം നനുത്ത വാത്സല്യവും കൂടി ഉറവയെടുക്കുന്നത് കാണാം.
പറഞ്ഞുവരുന്നത് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾക്കിടയിലും വിജ്ഞാനത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി സദാ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പണ്ഡിത പ്രതിഭ സമസ്ത കേന്ദ്ര മുശാവറ അംഗം താജുശ്ശരീഅ മഞ്ഞപ്പറ്റ ഹംസ മുസ്്ലിയാരെ കുറിച്ചാണ്. അറിവിന്റെ നിറവും സൗമ്യതയുടെ സൗന്ദര്യവും പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന്റെ നന്മയുമായി ആ പുഞ്ചിരി എല്ലാവരേയും പ്രചോദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
1956 ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് (റബീഉൽ അവ്വൽ 9) കാളികാവ് ആമപ്പൊയിലിലാണ് ഹംസ ഉസ്താദിന്റെ ജനനം. പാറമ്മൽ രായിൻ മൊല്ലയും ഫാത്വിമയുമായിരുന്നു മാതാപിതാക്കൾ. നാട്ടിലെ മദ്റസയിൽ നിന്നും സ്കൂളിൽ നിന്നും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ശേഷം, കുറഞ്ഞ കാലം നാട്ടിലെ ജുമുഅത്ത് പള്ളിയിൽ പാണ്ടിക്കാട് ബാപ്പു മുസ്്ലിയാരുടെ കീഴിൽ ദർസ് പഠനം നടത്തി. പതിമൂന്നാം വയസ്സിലാണ് ആദ്യമായി നാടുവിട്ട് പഠിക്കാൻ മഞ്ഞപ്പറ്റയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അവിടെ ദർസ് നടത്തിയിരുന്നത് ജ്യേഷ്ഠസഹോദരൻ മർഹൂം കുഞ്ഞാലൻ മുസ്്ലിയാരായിരുന്നു. പിന്നീട് താമസവും മഞ്ഞപ്പറ്റയിലായി. അവിടെ 1970 മുതൽ 1976 വരെ ആറ് വർഷക്കാലം പഠിച്ചു. രാത്രി രണ്ടു മൂന്നു മണിവരെ നീളുന്നതായിരുന്നു അക്കാലത്തെ പഠനം.
പള്ളിയുടെ മുകളിൽ തനിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കാൻ ഭയമായിരുന്നതിനാൽ, താഴെ അകത്തെ പള്ളിയിലിരുന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം കിതാബുകൾ വായിച്ചുപഠിച്ചിരുന്നത്. അരനൂറ്റാണ്ടോളം കാലം മഞ്ഞപ്പറ്റ പള്ളിയിൽ മുഅദ്ദിനായിരുന്ന നാട്ടുകാരുടെ മാനുക്കാക്ക പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുണ്ട് “രാത്രി പള്ളിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ ആ മുസ്്ലിയാരുട്ടി ചിമ്മിനി വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തിലിരുന്ന് കിതാബ് ഓതുന്നുണ്ടാകും. സുബഹിക്ക് ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ പള്ളിയിൽ വരുമ്പോഴും അദ്ദേഹം അവിടെത്തന്നെ ഉണ്ടാകും’. ഉറങ്ങിയിരുന്നോ എന്നറിയില്ല ഏതായാലും ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിക്കിടന്നിട്ടില്ല. അറിയാതെ മയങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നു മാത്രം. ഇങ്ങനെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താണ് പഠിച്ചത്.
ആറ് വർഷത്തിനുശേഷം, ഒരുമനയൂർ യൂസുഫ് മുസ്്ലിയാരുടെ കീഴിൽ വെള്ളുവങ്ങാട് ദർസിലായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ട് വർഷത്തെ പഠനം. തുടർന്ന് 1978ൽ ഉസ്താദുൽ അസാത്തീദ് ഒ കെ സൈനുദ്ദീൻ കുട്ടി മുസ്്ലിയാരുടെ ദർസിൽ അദ്ദേഹം ചേർന്നു. ഒ കെ ഉസ്താദ് ഹജ്ജിന് പോയ സമയത്ത് ആറ് മാസം ചെർള അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്്ലിയാരുടെ കീഴിൽ മാമ്പുഴ പള്ളിയിലും പഠിച്ചു. 1981ൽ ഒ കെ ഉസ്താദിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം വെല്ലൂർ ബാഖിയാത്തിൽ ഉപരിപഠനത്തിന് ചേർന്നു ബാഖവിയായി.
അറിവിലും അനുധാവനത്തിലും ഒ കെ ഉസ്താദിനെ പകർത്തിവെച്ച ശിഷ്യൻ എന്ന വിശേഷണം ഹംസ ഉസ്താദിന് വന്നുചേർന്നു. ബാഖിയാത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന വയനാട് സൂഫി മുസ്്ലിയാർ ഉസ്താദിനെ കണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥൻ ആരാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചു. ബഹ്റുൽ ഉലൂം ഒ കെ ഉസ്താദ് ആണ് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ബാഖിയാത്തിലെ പഠനത്തിനുശേഷം സൂഫി മുസ്്ലിയാർ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദിനെ തേടിപ്പിടിക്കുകയും ഒരു വർഷം ഉസ്താദിന്റെ ദർസിൽ പഠിക്കുകയും ചെയ്തു. ശിഷ്യനെ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉസ്താദിനെ തേടിയെത്തുന്ന മനോഹാര്യതയെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഏത് പദമാണ് പര്യാപ്തമാവുക?
ബാഖിയാത്തിലെ പഠനത്തിന് ശേഷം 1983ൽ ഒ കെ ഉസ്താദിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം എടവണ്ണപ്പാറ റശീദിയ്യ അറബിക് കോളജിലാണ് അദ്ദേഹം അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് താനൂരിനടുത്ത് പനങ്ങാട്ടൂർ പള്ളിയിൽ 12 വർഷക്കാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. ആദ്യ കാലത്ത് ഉസ്താദ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പനങ്ങാട്ടൂർ ഹംസ മുസ്്ലിയാർ എന്നായിരുന്നു. പിന്നീട് 1997 മുതൽ മൂന്നിയൂർ ഒടുങ്ങാട്ടുചിന ജുമുഅത്ത് പള്ളിയിൽ ഏഴ് വർഷം ദർസും ഖുതുബയും നിർവഹിച്ചു. അതിനുശേഷമാണ് ഉസ്താദിന്റെ അനുമതിയോടെ മൂന്നിയൂർ നിബ്റാസിലേക്ക് അദ്ദേഹം തന്റെ സേവനം മാറ്റുന്നത്. മൂന്നിയൂരിലെ ദർസിൽ ചേരുന്നതും ബഹ്റുൻ ഉലൂം ഉസ്താദിന്റെ നിർദേശാനുസരണമാണ്.
കമ്മിറ്റിക്കാർ ഒ കെ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചതിനുശേഷമാണ് ഹംസ ഉസ്താദുമായുള്ള സംസാരം നടക്കുന്നത്. രോഗവും നാട്ടിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യവും പരിഗണിച്ച് നിലവിൽ മൂന്നിയൂരിൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് പോകാറുള്ളത് നാട്ടിൽ തന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഐ സി എസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലും ഇപ്പോൾ ദർസ് നടത്തിവരുന്നു. അങ്ങനെ പൂർണമായും ബഹ്റുൽ ഉലൂം ഉസ്താദ് നിർദേശിച്ച വഴിയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധ്യാപന ജീവിതം സഞ്ചരിച്ചത്.
അറിവിന്റെ വഴിയിലെ ഹംസ ഉസ്താദിന്റെ സമർപ്പണവും അതിന്റെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളും പണ്ഡിതലോകത്തിന് ബോധ്യം വരാൻ അധികം നാൾ വേണ്ടിവന്നില്ല. വിനയാന്വിതനായി ഒതുങ്ങിനിന്നിട്ടും അറിവന്വേഷികളും പണ്ഡിതരും അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ധാരാളം മുതഅല്ലിമുകൾ ഉസ്താദിന്റെ ദർസിൽ ചേർന്നു. പഠനം കഴിഞ്ഞ് ദർസീ മേഖലയിലും മറ്റും സേവനം ചെയ്യുന്ന ചിലരും ആ വലിപ്പം മനസ്സിലാക്കി ചില കിതാബുകൾ ഓതാൻ അവിടെയെത്തി. ഒതുക്കുങ്ങൽ ഇഹ്്യാഉ സുന്നയിലെ മുദർരിസ് ഫള്്ലുറഹ്മാൻ അഹ്സനി ഉസ്താദ് പനങ്ങാട്ടൂരിലെ ദർസിൽ വന്ന് രിസാല ഓതിയിരുന്നു. തിരൂരങ്ങാടി ദീർഘകാലം ദർസ് നടത്തിയിരുന്ന പനങ്ങാട്ടൂർ മീറാൻ മുസ്്ലിയാർ ജംഇലെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാൻ ഹംസ ഉസ്താദിനെയാണ് വന്നു കാണാറുള്ളത്. ഇടക്ക് കണ്ണിന് അസുഖം വന്നു ചികിത്സ തേടി ദർസും മുത്വാലഅയും മുടങ്ങിയപ്പോൾ റഈസുൽ ഉലമ സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് സങ്കടം പറഞ്ഞു: “ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കിതാബ് നോക്കുന്ന ആളാണ്’. സമസ്ത കേന്ദ്ര മുശാവറ അംഗം താനാളൂർ അബ്ദുല്ല ഉസ്താദിന് തുഹ്ഫയിൽ നജ്സിന്റെ ചർച്ചക്കിടയിൽ ഒരു സംശയം.
ഒരിക്കൽ ഹംസ ഉസ്താദിനെ കണ്ടപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഉസ്താദ് അത് വിശദീകരിച്ച് ഇങ്ങനെയല്ലേ എന്ന ഒരു മറുചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോഴേക്ക് താനാളൂർ ഉസ്താദിന്റെ ആശയക്കുഴപ്പം തീർന്നു. സമസ്തയുടെ നേതൃത്വമായ കുമ്പോൽ കെ എസ് ആറ്റക്കോയ തങ്ങളെ ഈയിടെ ഹംസ ഉസ്താദ് വീട്ടിൽ ചെന്ന് സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. ഉസ്താദിനെക്കാൾ പ്രായമുള്ള ആളാണ് സയ്യിദ് അവർകൾ. തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി പ്രതിസന്ധിയുമായി വരുന്ന ധാരാളം മനുഷ്യർക്ക് പരിഹാരം നിർദേശിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന കസേരയിൽ, ഉസ്താദിനെ ഇരുത്തി, എത്ര മടിച്ചിട്ടും നിർബന്ധം പറഞ്ഞു ദുആ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അറിവിന്റെ കനം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ആണല്ലോ കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുന്നത്.
ഹംസ ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അറിവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ് സൗമ്യതയും വിനയവും. ഒട്ടും ബഹളം ഇല്ലാത്ത ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റേത്. എന്നാൽ അധ്യാപനത്തിന് പുറമേ അദ്ദേഹം നടത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വാധീനവും അത്ഭുതകരമാണ്. മികച്ച ഒരു പ്രഭാഷകനായി അദ്ദേഹം പേരെടുത്തിട്ടില്ല, എന്നാൽ നാട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ച ഐ സി എസ് അക്കാദമി ഉസ്താദിന്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണ്. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നതിന് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു പഠിക്കണം. ഒരിക്കൽ മഞ്ഞപ്പറ്റയിലെ നിരവധി ചെറുപ്പക്കാരെ തേടി ഒരു ബിദഈ സംഘടനയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം വരുന്ന വിവരം ഉസ്താദ് അറിയുന്നു.
ഈ വിഷയത്തിൽ വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കുന്നതിന് പകരം നാട്ടിലെ മദ്റസ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ക്ലാസ്സ് തുടങ്ങി. അതിനു വേണ്ടി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും നാട്ടിൽ വന്നു. ക്ലാസ്സ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോലും കയറാതെ മടങ്ങി. ബസിലും മറ്റുമാണ് പോകുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഓട്ടോ വിളിച്ചു പോകേണ്ടിവരും. ആ ക്ലാസ്സിന്റെ വകയിൽ ഒരു രൂപ പോലും ആരോടും വാങ്ങിയില്ല. എന്നാൽ അത് നന്നായി ഫലം ചെയ്തു. ആ ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം അഹ്്ലുസ്സുന്നയുടെ വഴിയിലെ സഹയാത്രികരായി മാറി. ഇതേപോലെയുള്ള അനുകരണീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്.
അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ നാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് മാത്രമാണുള്ളത്. പിതാവിന്റെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാണും. ശിഷ്യന്മാരും അയൽവാസികളും നാട്ടുകാരുമൊക്കെ ആ വാത്സല്യവും പരിഗണനയും ആസ്വദിക്കും. രോഗികളുണ്ടായാൽ കാണാൻ പോകും. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സഹായം രഹസ്യമായി സംഘടിപ്പിച്ച് രഹസ്യമായി തന്നെ കൈമാറും. 200ലധികം കിണറുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നാട്ടിൽ. അതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവരുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സൗമ്യമായ ഇടപെടലിലൂടെ തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരിലേക്ക് നന്മ പ്രസരിപ്പിച്ച് ബഹ്റുൽ ഉലൂമിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ ആ നിഷ്കളങ്കതയും നിഷ്ഠയും കൈമുതലാക്കി അറിവിന്റെയും സേവനത്തിന്റെയും വഴിയിൽ പ്രയാണം തുടരുകയാണ്.
Content Highlights: The profile highlights Samastha central mushawara member Manhappatta Hamza Musliyar’s scholarship, humility, and lifelong dedication to dars teaching and community welfare. Trained under OK Zainuddeen Kutty Musliyar and at Baqiyat, he has guided scholars and served across mosques and institutions like ICS. His quiet social service includes building over 200 wells and mentoring youth.