Connect with us

Ongoing News

ലഹരി കടത്ത് സംഘവുമായി അടുത്ത ബന്ധം; മലപ്പുറത്ത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

ഗോവിന് രാജിനെതിരെ തുടര്‍നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് മലപ്പുറം എസ്പി

Published

May 20, 2026 2:59 pm |

Last Updated

May 20, 2026 3:01 pm

മലപ്പുറം |  ലഹരി കടത്ത് സംഘവുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലര്‍ത്തിവന്ന പോലീസുകാരനെ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. കോട്ടയ്ക്കല്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിപിഒ ഗോവിന്ദ് രാജിനെതിരെയാണ് മലപ്പുറം എസ്പി നടപടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

40 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി കരിപ്പൂരില്‍ പിടിയിലായ പ്രതികളുമായി ഇയാള്‍ക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സ്‌പെഷ്യല്‍ ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പിയുടെയും, കൊണ്ടോട്ടി എഎസ്പിയുടെയും അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.

ഗോവിന് രാജിനെതിരെ തുടര്‍നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് മലപ്പുറം എസ്പി അറിയിച്ചു. ലഹരി സംഘവുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പേരില്‍ കരിപ്പൂര്‍ സ്റ്റേഷനിലെ സിപിഒ ധനേഷിനെ നേരത്തെ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തിരുന്നു

 

Latest

Kerala

ഫിഷറീസ് ലീഗിന് തന്നെ, സണ്ണി ജോസഫിന് വൈദ്യുതി; മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പ് വിഭജനത്തില്‍ അന്തിമ പട്ടികയായി

Kerala

പാരിയത്തുകാവ് പട്ടികജാതി ഉന്നതിയില്‍ കുടിയൊഴിപ്പിക്കല്‍ നടപടി; പ്രതിഷേധം

Kerala

ബള്‍ബ് മാറ്റുന്നതിനിടെ കാല്‍തെറ്റി വീണു; ഛായാഗ്രഹകന്‍ സജി നായര്‍ അന്തരിച്ചു

Kerala

മില്‍മ പാലിന് വില കൂട്ടി; വര്‍ധന ജൂണ്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍

Ongoing News

ലഹരി കടത്ത് സംഘവുമായി അടുത്ത ബന്ധം; മലപ്പുറത്ത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

Kerala

ലഹരിക്കടത്ത് സംഘവുമായി ബന്ധം; മലപ്പുറത്ത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് സസ്പെന്‍ഷന്‍

Kerala

സില്‍വര്‍ ലൈന്‍ പദ്ധതി റദ്ദാക്കി, മഞ്ഞക്കുറ്റികള്‍ നീക്കം ചെയ്യും: മുഖ്യമന്ത്രി