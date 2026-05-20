ലഹരി കടത്ത് സംഘവുമായി അടുത്ത ബന്ധം; മലപ്പുറത്ത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് സസ്പെന്ഷന്
ഗോവിന് രാജിനെതിരെ തുടര്നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് മലപ്പുറം എസ്പി
മലപ്പുറം | ലഹരി കടത്ത് സംഘവുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലര്ത്തിവന്ന പോലീസുകാരനെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. കോട്ടയ്ക്കല് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിപിഒ ഗോവിന്ദ് രാജിനെതിരെയാണ് മലപ്പുറം എസ്പി നടപടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
40 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി കരിപ്പൂരില് പിടിയിലായ പ്രതികളുമായി ഇയാള്ക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സ്പെഷ്യല് ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പിയുടെയും, കൊണ്ടോട്ടി എഎസ്പിയുടെയും അന്വേഷണ റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.
ഗോവിന് രാജിനെതിരെ തുടര്നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് മലപ്പുറം എസ്പി അറിയിച്ചു. ലഹരി സംഘവുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പേരില് കരിപ്പൂര് സ്റ്റേഷനിലെ സിപിഒ ധനേഷിനെ നേരത്തെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തിരുന്നു
