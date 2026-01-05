Connect with us

Kozhikode

മദീനതുന്നൂര്‍ സ്‌പേസ് കോണ്‍ക്ലേവ് ഈമാസം 11ന് തുടങ്ങും

മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മിഅ്‌റാജ് യാത്ര, സ്‌പെയ്‌സ് സയന്‍സ്, മെറ്റാ ഫിസിക്‌സ്, മിഅ്‌റാജ് നേര്‍ച്ചയുടെ സാമൂഹികത തുടങ്ങിയവ വിശകലനം ചെയ്യും.

Published

Jan 05, 2026 9:20 pm |

Last Updated

Jan 05, 2026 9:20 pm

വടകര | ചെറുവണ്ണൂരിലെ വലിയുല്ലാഹി വടകര മുഹമ്മദ് ഹാജി തങ്ങള്‍ മഖാമിലെ മിഅ്‌റാജ് നേര്‍ച്ചയുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മദീനതുന്നൂര്‍ സ്‌പേസ് കോണ്‍ക്ലേവ് ഈ മാസം 11ന് ആരംഭിക്കും. മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മിഅ്‌റാജ് യാത്ര, സ്‌പെയ്‌സ് സയന്‍സ്, മെറ്റാ ഫിസിക്‌സ്, മിഅ്‌റാജ് നേര്‍ച്ചയുടെ സാമൂഹികത തുടങ്ങിയവ വിശകലനം ചെയ്യും. ഇന്റര്‍ ജാമിഅ ക്വിസ് കോംപിറ്റീഷന്‍, പാനല്‍ ഡിസ്‌കഷന്‍, ഓര്‍ബിറ്റ് X എക്‌സിബിഷന്‍, അക്കാദമിക് സിമ്പോസിയം എന്നിവ നടക്കും.

11ന് ഇന്റര്‍ ജാമിഅ മിഅ്‌റാജ്-സ്‌പേസ് ക്വിസ് മത്സരത്തിന്റെ ഫൈനല്‍ റൗണ്ടോടെ കോണ്‍ക്ലേവിന് തുടക്കമാകും. 13 മുതല്‍ മിഅ്‌റാജ് ചരിത്രം, ആദര്‍ശം, വലിയുല്ലാഹി വടകര മുഹമ്മദ് ഹാജി തങ്ങള്‍ ജീവിതം, സ്‌പേസ് സയന്‍സ് എന്നിവ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കായുള്ള വൈജ്ഞാനിക പ്രദര്‍ശനമായ ഓര്‍ബിറ്റ് X നടക്കും. 14 ന് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ‘മിഅ്‌റാജ് യാത്ര: തിയോളജി, സയന്‍സ്, സൂപ്പര്‍ നാച്ചറല്‍ ലോസ്’എന്ന വിഷയത്തില്‍ പാനല്‍ ഡിസ്‌കഷന്‍ നടക്കും. യാസീന്‍ സിദ്ധീഖ് നൂറാനി, ശാഹിദ് മോങ്ങം നേതൃത്വം നല്‍കും.

15ന് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്ന അക്കാദമിക് സിമ്പോസിയം പ്രൊഫ. എം എം മുസ്തഫ (കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി) ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കോണ്‍ക്ലേവ് തീമിന്റെ വിവിധ വിഷയങ്ങള്‍ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന 20 പഠന പ്രബന്ധങ്ങളുടെ അവതരണമുണ്ടാകും. ഡോ. എന്‍ എം മുസമ്മില്‍ (അസി. പ്രൊഫസര്‍, ഫിസിക്‌സ് വിഭാഗം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി), ഷബീര്‍ നൂറാനി (എന്‍ ഐ ടി കാലിക്കറ്റ് ഗവേഷകന്‍) എന്നിവര്‍ മോഡറേറ്റര്‍മാരായിരിക്കും. ജാമിഅ മദീനതുന്നൂര്‍ സയന്‍സ് ഓര്‍ബിറ്റിന്റെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ മിഅ്‌റാജ് കോളജ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സ്റ്റഡീസ് വിദ്യാര്‍ഥി യൂണിയനാണ് സംഘാടകര്‍. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി 7204142399 എന്ന നമ്പറില്‍ ബന്ധപ്പെടുക.

 

