Kozhikode
ഐ എ എം ഇ മലപ്പുറം റീജിയന് ഫുട്ബോള് ടൂര്ണമെന്റ്: മഅദിന് മേല്മുറി, മഅദിന് ഇര്ഷാദ് തൃപ്പനച്ചി ജേതാക്കള്
ടൂര്ണമെന്റിലെ വിജയികള്ക്ക് ഐ എ എം ഇ ജില്ലാ ചെയര്മാന് അബ്ദുറഹ്മാന് ചെമ്മങ്കടവ് ട്രോഫികള് സമ്മാനിച്ചു.
ഫോട്ടോ ക്യാപ്ഷന്: ഐ എ എം ഇ മലപ്പുറം റീജിയന് ഫുട്ബോള് ടൂര്ണമെന്റില് അണ്ടര്-12 ല് ജേതാക്കളായ മഅ്ദിന് പബ്ലിക് സ്കൂള് ടീം
മലപ്പുറം| ഐ എ എം ഇ (IAME) മലപ്പുറം റീജിയന് ഫുട്ബോള് ടൂര്ണമെന്റ് മഅ്ദിന് എഡ്യൂ-പാര്ക്ക് ഗ്രൗണ്ടില് സമാപിച്ചു. മൂന്ന് കാറ്റഗറികളിലായി 13 സ്കൂളുകള് മാറ്റുരച്ചു.
ആവേശം അലതല്ലിയ അണ്ടര്-12 കാറ്റഗറി ഫൈനലില് കെംസ് (KEMS) മഞ്ചേരിയെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകള്ക്ക് (3:1) പരാജയപ്പെടുത്തി മഅദിന് പബ്ലിക് സ്കൂള് ചാമ്പ്യന്മാരായി.
അണ്ടര്-14,17 കാറ്റഗറികളില് തൃപ്പനച്ചി മഅദിന് ഇര്ഷാദ് പബ്ലിക് സ്കൂള് തൃപ്പനച്ചിയും ജേതാക്കളായി.
ടൂര്ണമെന്റിലെ വിജയികള്ക്ക് ഐ എ എം ഇ ജില്ലാ ചെയര്മാന് അബ്ദുറഹ്മാന് ചെമ്മങ്കടവ് ട്രോഫികള് സമ്മാനിച്ചു.
Content Highlights: The IAME Malappuram Region Football Tournament concluded at Madin Edu-Park ground with 13 schools competing across three categories. Madin Public School won the U-12 title defeating KEMS Manjeri 3-1, while Madin Irshad Public School Trippanachi won the U-14 and U-17 categories. IAME District Chairman Abdurahman Chemmankadavu distributed the trophies.