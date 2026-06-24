Editorial
മഹേശന്റെ മരണം എസ് ഐ ടി അന്വേഷിക്കട്ടെ
മഹേശന്റെ മരണത്തിനു പിന്നിലെ നിഗൂഢതകള് പുറത്തുകൊണ്ടുവരേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മാത്രം താത്പര്യമല്ല, മൈക്രോഫിനാന്സ് തട്ടിപ്പിന് ഇരയായ ആയിരങ്ങളുടെ കൂടി ആവശ്യമാണ്.
എസ് എന് ഡി പി യോഗം നേതാവും മൈക്രോ ഫിനാന്സ് കോ-ഓര്ഡിനേറ്ററുമായിരുന്ന കെ കെ മഹേശന്റെ ദുരൂഹമരണം വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ- സാമൂഹിക ചര്ച്ചക്ക് വിഷയീഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മഹേശന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേക സംഘത്തിന്റെ (എസ് ഐ ടി) അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോണ്ഗ്രസ്സ് നേതാവ് വി എം സുധീരന് രംഗത്തു വന്നതോടെയാണ് വിസ്മൃതിയിലായിരുന്ന വിഷയം വീണ്ടും ഉയര്ന്നു വന്നത്. നേരത്തേ മഹേശന്റെ ഭാര്യ സര്ക്കാറിനു നല്കിയ സങ്കടഹരജി സഹിതം തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സുധീരന് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് കത്തയച്ചത്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്കും എക്സൈസ് മന്ത്രിക്കും കത്തിന്റെ പകര്പ്പ് നല്കിയിട്ടുമുണ്ട്.
2020 ജൂണ് 23നാണ് കാണിച്ചുകുളങ്ങര എസ് എന് ഡി പി യോഗം ഓഫീസില് മഹേശനെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പ്രാഥമികാന്വേഷണത്തില് പോലീസ് എടുത്ത നിലപാടെങ്കിലും ഇതൊരു സാധാരണ ആത്മഹത്യയല്ലെന്നാണ് മഹേശന്റെ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പും ഡയറിക്കുറിപ്പുകളും നല്കുന്ന സൂചന. വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പ്രതിയായ മൈക്രോ ഫിനാന്സ് കേസില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്മര്ദത്തിനു വഴങ്ങി മഹേശനെ പ്രതിയാക്കാനും ബലിയാടാക്കാനും ശ്രമിച്ചതില് മനംനൊന്താണ് ജീവനൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പില് പറയുന്നത്. 2022 ഡിസംബറില് മാരാരിക്കുളം പോലീസ് ആലപ്പുഴ ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ്സ് ജുഡീഷ്യല് കോടതിയില് സമര്പ്പിച്ച അന്വേഷണ റിപോര്ട്ടിലും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും കൂട്ടാളികളും നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഫലമായാണ് മഹേശന് കേസില് പ്രതിയായതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. എന്നിട്ടും അന്വേഷണം എങ്ങുമെത്താതെ വഴിമുട്ടുകയായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നില് ഏതോ ദുഷ്്ട കരങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.
കേസന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോയാല് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തില് വോട്ട് സ്വാധീനമുള്ള ഒരു സാമുദായിക സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് നീളുമെന്നതാണ് അന്വേഷണം മരവിപ്പിച്ചതിന്റെ പിന്നിലെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. വോട്ടുബേങ്കിനെ ബാധിക്കുമെന്ന ഭയത്തില് സാമുദായിക നേതാക്കളെ പിണക്കുന്ന നിലപാടില് നിന്ന് മാറിനില്ക്കലാണ് സര്ക്കാറുകളും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും പൊതുവെ ചെയ്യാറുള്ളത്. അതേസമയം പിണറായി സര്ക്കാറിന്റെ കാലത്ത് കേസ് അന്വേഷിക്കാത്തതിനു പിന്നില് രാഷ്ട്രീയ ഒത്തുകളിയാണെന്നാണ് അന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്ന കോണ്ഗ്രസ്സ് നേതാക്കള് ആരോപിച്ചിരുന്നത്. ഈയൊരു സാഹചര്യത്തില് കോണ്ഗ്രസ്സ് നേതൃത്വം നല്കുന്ന നിലവിലെ ഐക്യമുന്നണി സര്ക്കാറിന് കേസില് സത്യസന്ധമായ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടാനുള്ള ബാധ്യതയില്ലേ? ഇക്കാര്യം സുധീരന് കത്തില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്.
മൈക്രോഫിനാന്സ് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധമില്ല; താന് നിരപരാധിയാണെന്നാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി ആവര്ത്തിച്ചു പറയുന്നത്. അതേസമയം കൃത്യമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വി എം സുധീരനെ പോലുള്ള പൊതുപ്രവര്ത്തകരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയില് അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ ഈ ആക്രോശങ്ങള് കേവലമൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രതിരോധമല്ല, ഭയത്തില് നിന്നുടലെടുത്ത പരിഭ്രാന്തിയാണെന്ന് പൊതുജനം സംശയിച്ചാല് കുറ്റപ്പെടുത്താനാകുമോ? സ്വന്തം നിരപരാധിത്വം തീര്ത്തും ബോധ്യമുള്ള ഒരാള് എന്തിനാണ് നിഷ്പക്ഷ അന്വേഷണത്തെ ഭയക്കുന്നത്. ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തില് ദുരൂഹ മരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടാന് ഏതൊരു പൗരനും അവകാശമുണ്ട്. അതിനെ രാഷ്ട്രീയ ധാര്മികതയോടെ നേരിടുന്നതിനു പകരം അധിക്ഷേപ ശരങ്ങള് തൊടുത്തുവിടുന്നത് ജനാധിപത്യ സംസ്കാരത്തിന് ഒരു തരത്തിലും യോജിച്ചതല്ല.
സത്യസന്ധമായ അന്വേഷണം നിരപരാധിയെ അപരാധിയാക്കാനുള്ളതല്ല. മറിച്ച് ഒരു വ്യക്തിക്കോ സംഘടനക്കോ നേരെ ഉയര്ന്ന സംശയത്തിന്റെ നിഴലുകളെ പൂര്ണമായും മായ്ച്ചു കളയുകയാണ് ചെയ്യുക. കെ കെ മഹേശന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും പേര് നിരന്തരം ഉയര്ന്നു നില്ക്കുകയാണ്. കേസില് എസ് ഐ ടി അന്വേഷണം നടക്കുകയും അതിലൂടെ വെള്ളാപ്പള്ളിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങള് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്താല്, അതദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരപരാധിത്വത്തിന് ഭരണഘടനാപരമായ തെളിവായിത്തീരും. സംശയത്തിന്റെ നിഴലില് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും പൊതുസമൂഹത്തിനു മുമ്പില് തലയുയര്ത്തി നില്ക്കാനും അദ്ദേഹം എസ് ഐ ടി അന്വേഷണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനും അതിനാവശ്യപ്പെടുന്നവരെ നിശബ്ദരാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നത് ആരോപണങ്ങളുടെ കുന്തമുനകള് കൂടുതല് ശക്തമായി തന്നിലേക്ക് തിരിയാനേ ഇടവരുത്തുകയുള്ളൂ.
നിയമത്തിനു മുന്നില് എല്ലാവരും സമന്മാരാണെന്ന ജനാധിപത്യ തത്ത്വം പ്രസംഗങ്ങളില് മാത്രം ഒതുങ്ങേണ്ടതല്ല. എത്ര വലിയ സമുദായ നേതാവാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖനാണെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണത്തില് പങ്കുണ്ടെങ്കില് നിയമപരമായ അന്വേഷണവും വിചാരണയും നേരിട്ടേ പറ്റൂ. മഹേശന്റെ ഭാര്യയും കുടുംബവും വര്ഷങ്ങളായി നടത്തുന്ന നീതിക്കായുള്ള പോരാട്ടത്തിനു നേരെ ഭരണകൂടം ഇനിയും കണ്ണടക്കരുത്. അന്വേഷണത്തെ ഭയക്കുന്നവരുടെ താത്പര്യങ്ങള് സംരക്ഷിക്കലല്ല, നീതിക്കായി കേഴുന്ന കുടുംബത്തിന്റെയും അവര്ക്കു വേണ്ടി ശബ്ദമുയര്ത്തുന്ന പൊതുപ്രവര്ത്തകരുടെയും കൂടെ നില്ക്കലാണ് ഒരു ജനകീയ സര്ക്കാറിന്റെ ധര്മം. മഹേശന്റെ മരണത്തിനു പിന്നിലെ നിഗൂഢതകള് പുറത്തുകൊണ്ടുവരേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മാത്രം താത്പര്യമല്ല, മൈക്രോഫിനാന്സ് തട്ടിപ്പിന് ഇരയായ ആയിരങ്ങളുടെ കൂടി ആവശ്യമാണ്. മുന്ഭരണത്തിലെ വീഴ്ചകള് തിരുത്താനും ജനങ്ങള്ക്ക് നിയമ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കാനും ഈ പരീക്ഷണഘട്ടം സതീശന് സര്ക്കാര് ബുദ്ധിപൂര്വം വിനിയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.