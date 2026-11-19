Kozhikode
'നന്മ' നടക്കാവ് രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു
കോഴിക്കോട് ഗവ. ബീച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള രക്തദാനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഡെപ്യൂട്ടി ഡി എം ഒ ഡോ. അനൂപ് വേണുഗോപാല് നിര്വഹിച്ചു.
'നന്മ' നടക്കാവിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് സംഘടിപ്പിച്ച രക്തദാന ക്യാമ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡി എം ഒ. ഡോ. അനൂപ് വേണുഗോപാല് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.
കോഴിക്കോട് | കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ‘നന്മ’ നടക്കാവിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. കോഴിക്കോട് ഗവ. ബീച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള രക്തദാനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഡെപ്യൂട്ടി ഡി എം ഒ ഡോ. അനൂപ് വേണുഗോപാല് നിര്വഹിച്ചു. നന്മ കണ്വീനര് ഒ ശിവദാസന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കെ എസ് ഇ ബി കോഴിക്കോട് ഡിവിഷന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ജിനീയര് രജനി പി നായര് മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു.
വിവിധ സംഘടനകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് (കെ എസ് ഇ ബി ഡബ്ല്യു എ-സി ഐ ടി യു), കെ രാജേഷ് (കെ ഇ ഇ സി-ഐ എന് ടി യു സി), കെ സതീഷ് കുമാര് (കെ ഇ ഡബ്ല്യു എഫ്-എ ഐ ടി യു സി), എ സജിത്ത് കുമാര് (കെ എസ് ഇ ബി ഒ എ), ബീച്ച് ആശുപത്രി ബ്ലഡ് ബേങ്ക് മേധാവി ഡോ. ജൂലിയറ്റ്, ഡോ. ആയിഷ, ടെക്നിക്കല് സൂപ്പര്വൈസര് ഷെറീഫ, നഴ്സിങ് ഓഫീസര് ബേബി ഉദയരാജ് ആശംസ അറിയിച്ചു.
നന്മ സെക്രട്ടറി കെ പി സിറാജുദ്ദീന് സ്വാഗതവും ക്യാമ്പ് കോര്ഡിനേറ്റര് ടി ടി ശരത്ത് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ക്യാമ്പില് നൂറോളം പേര് പങ്കെടുത്തു.
Content Highlights: KSEB employees’ collective ‘Nanma’ organized a blood donation camp at Nadakkavu. The initiative saw active participation from staff members aimed at supporting local healthcare needs. This community welfare program highlights the social commitment of KSEB workers.