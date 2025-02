തിരുവനന്തപുരം | കേരളത്തിലെ വ്യവസായ വികസനത്തെ പ്രകീര്‍ത്തിച്ച കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തക സമിതി അംഗം ശശി തരൂര്‍ എം പിയെ പിന്‍തുണച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും മുന്‍ എം എല്‍ എയുമായ കെ എസ് ശബരീനാഥന്‍.

കേരളത്തിന്റെ സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം വളരുകയാണെന്ന് ഡോ. ശശി തരൂര്‍ പറയുന്നതില്‍ തെറ്റില്ലെന്നും തരൂരിന്റെ ലേഖനത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തുവിട്ട ചില മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പുകളെ വിലയിരുത്താനുള്ള മറ്റു ചില കണക്കുകള്‍ കൂടി പരാമര്‍ശിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ പൂര്‍ണത ലഭിക്കുമായിരുന്നു എന്നും ശബരീനാഥന്‍ പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിലെ സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം ഒരു തുടര്‍ച്ചയാണ്. 2014ല്‍ ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി സര്‍ക്കാരിന്റെ സമയത്താണ് ഒരു സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പ് പോളിസി രൂപീകരിച്ചത്. കേരളത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചക്കായി ഒരുമിച്ചു നില്‍ക്കാം. പക്ഷേ റോമാ നഗരം ഒരു ദിവസം കൊണ്ടു വളര്‍ന്നതല്ല എന്നുകൂടി ഓര്‍ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കെ എസ് ശബരിനാഥന്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പില്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ശബരീനാഥന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം:

കേരളത്തിന്റെ സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം വളരുകയാണ് എന്ന് ഡോ.തരൂര്‍ പറയുന്നതില്‍ തെറ്റില്ല. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നില്‍ക്കുന്നവരില്‍ പലരും സുഹൃത്തുക്കളാണ്,അവര്‍ക്ക് നല്ല കഴിവുണ്ട്, നല്ല പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. സര്‍ക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടെയും ഇല്ലാതെയും അവര്‍ കുറെ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.ഡോ.തരൂരിന്റെ ലേഖനത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തുവിട്ട ചില ‘cherrypicked’ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പുകളെ വിലയിരുത്താനുള്ള മറ്റു ചില കണക്കുകള്‍ കൂടി അദ്ദേഹം പരാമര്‍ശിച്ചാല്‍ പൂര്‍ണതലഭിക്കുമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈ വിഷയത്തില്‍ അധിഷ്ടിതമായി ഒരു ലേഖനം എഴുതുമ്പോള്‍ ഡോ. തരൂരിന് ചിലതുകൂടി ചേര്‍ത്തുപറയാമായിരുന്നു.

കേരളത്തിലെ സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം ഒരു continuum ആണ്.2014ല്‍ ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി സര്‍ക്കാരിന്റെ സമയത്താണ് ഒരു സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പ് പോളിസി രൂപീകരിച്ചത്.അന്ന് MIT FAB LAB, Raspberry Pi Kits, സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പ് വില്ലജ് തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി നൂതനമായ പദ്ധതികള്‍ രൂപീകരിച്ചു. കാലക്രമേണ സ്റ്റാര്‍ട്പ്പുകള്‍ വളര്‍ന്നപ്പോള്‍ അത് പുതിയ രൂപവും ഭാവവും ഏറ്റെടുത്തു.ഈ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഓര്‍മയിലാണ് ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി സാര്‍ മരണപെട്ടപ്പോള്‍ കേരള സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പ് മിഷന്റെ ഔദ്യോഗിക പത്രകുറിപ്പില്‍ ”കേരളത്തില്‍ സ്റ്റാര്‍ട്പ്പ് അപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന് ശക്തമായ അടിത്തറപാകിയ ധീഷണശാലി ‘ / ‘? the visionary, who laid the foundation for the vibrant startup ecosystem in Kerala’ എന്നെഴുതിയത്.കേരളത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചക്കായി ഒരുമിച്ചു നില്‍ക്കാം,പക്ഷേ റോമാ നഗരം ഒരു ദിവസം കൊണ്ടു വളര്‍ന്നതല്ല എന്നുകൂടി ഓര്‍ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.