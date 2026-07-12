Editorial
അവിശ്വാസമല്ല, വിശ്വാസമാണ് കശ്മീരിനു വേണ്ടത്
കശ്മീരിൽ ദശാബ്ദങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന അശാന്തിക്കും വിഘടനവാദ ചിന്തകൾക്കും ശാശ്വത പരിഹാരം വേണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുകയാണ് ഭരണകൂടം ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത്.
കശ്മീരിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലെയും കോച്ചിംഗ് സെന്ററുകളിലെയും പുസ്തകങ്ങൾ അടിയന്തര പരിശോധനക്കു വിധേയമാക്കണമെന്ന ഉത്തരവ് വിവാദമായിരിക്കുകയാണ്. തീവ്രവാദത്തെയും വിഘടനവാദത്തെയും മഹത്വവത്കരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടെത്താനെന്ന പേരിലാണ് ക്ലാസ്സ് റൂമുകളും സ്റ്റാഫ് റൂമുകളും ലൈബ്രറികളും അരിച്ചുപെറുക്കി പരിശോധിക്കാനുള്ള നിർദേശം. “സമഗ്ര ശിക്ഷാ പദ്ധതി’ പ്രകാരം സ്കൂൾ ലൈബ്രറികൾക്കായി സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വിഘടനവാദ നേതാക്കളെ മഹത്വവത്കരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങളുണ്ടെന്ന് പരാതി ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിവാദ നടപടി.
പാഠപുസ്തകങ്ങളിലോ സ്കൂൾ ലൈബ്രറി ഗ്രന്ഥങ്ങളിലോ തീവ്രവാദത്തെ ന്യായീകരിക്കുകയോ മഹത്വവത്കരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ടാകരുതെന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ടഭിപ്രായമില്ല. അതേസമയം ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വിവാദപരമായ പരാമർശം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ കശ്മീരിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ജനതയെയും സംശയത്തിന്റെ കണ്ണോടെ കാണുന്നതും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ- സാമൂഹിക അവകാശങ്ങളെ കൂടുതൽ പരിമിതപ്പെടുത്താനുള്ള ന്യായീകരണമായി അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല. നാഷനൽ കോൺഫറൻസ് എം പി ആഗ സയ്യിദ് റൂഹുല്ല മഹ്ദി അഭിപ്രായപ്പെട്ടതു പോലെ ഒരു ജനതയുടെ ചരിത്രത്തെയും അറിവിനെയും കേവലം സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെ കണ്ണിലൂടെ മാത്രം നോക്കിക്കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപകടകരവും ദേശീയ ഐക്യത്തിനു നിരക്കാത്തതുമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുണ്ടായ ഈ വിവാദത്തെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കുന്നതിനു പകരം ലൈബ്രറികളിലേക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സംവിധാനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവും സുതാര്യവുമാക്കുകയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടവർ ചെയ്യേണ്ടത്.
കശ്മീർ ജനതയെ രാജ്യത്തിന്റെ അവിഭാജ്യഘടകമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അതേസമയം അവരെ പൂർണമായി വിശ്വസിക്കാൻ ഭരണകൂടം വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വൈരുധ്യമാണിവിടെ പ്രകടമാകുന്നത്. ഒരു ജനതയെ നിരന്തരം സംശയിക്കുകയും അവരുടെ അക്കാദമിക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് അവരിൽ അന്യതാബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇടയാക്കും. രാഷ്ട്രം പൗരന്മാരിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് രാഷ്ട്രത്തിലുള്ള പൗരന്മാരുടെ വിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുന്നത്.
കശ്മീരിൽ ദശാബ്ദങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന അശാന്തിക്കും വിഘടനവാദ ചിന്തകൾക്കും ശാശ്വത പരിഹാരം വേണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുകയാണ് ഭരണകൂടം ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത്. അടിക്കടിയുളള നിരോധനങ്ങളും ഇന്റർനെറ്റ് വിഛേദവും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ തടങ്കലിലിടലും ഇപ്പോൾ ലൈബ്രറികളിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന അദൃശ്യവിലക്കുകളും കശ്മീരി യുവാക്കളുടെ മനസ്സിൽ ഭരണകൂടത്തോടുള്ള അകൽച്ചയും അമർഷവും വർധിപ്പിക്കാനേ ഇടയാക്കുകയുള്ളൂ. ജനവികാരം മാനിക്കാതെ കരിനിയമങ്ങളുടെ ബലത്തിൽ മാത്രം സമാധാനം നിലനിർത്താമെന്നത് വ്യാമോഹമാണ്. വിഘടന ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് കശ്മീരി യുവതയെ എളുപ്പത്തിൽ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവരനുഭവിക്കുന്ന ജനാധിപത്യപരമായ ശൂന്യതയും വിവേചനബോധവുമാണ് അതിനു കാരണം. രാജ്യത്തെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പൗരന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശങ്ങളും കശ്മീർ ജനതക്കും അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ദേശീയഐക്യം എന്ന ആശയം അർഥപൂർണമാകുകയുള്ളൂ.
കശ്മീരിന് അതിന്റെ അർഹമായ സ്വയംഭരണാവകാശം നൽകുകയാണ് പ്രശ്നത്തിന്റെ കാതലായ പരിഹാരം. 2019ൽ കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേകപദവി എടുത്തുകളയുകയും സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി വിഭജിക്കുകയും ചെയ്ത കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടി കശ്മീരി ജനതയുടെ താത്പര്യങ്ങൾക്കും ജനാധിപത്യ മര്യാദക്കും വിരുദ്ധമാണ്. കശ്മീരിന്റെ ചരിത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളും ഇന്ത്യൻ യൂനിയനിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ ഒപ്പിട്ട ഉടമ്പടികളും മാനിച്ച് വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ആ പ്രദേശത്തിന്റെ സ്വയംഭരണാവകാശം. പ്രാദേശികമായ സവിശേഷതകളും ജനങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക- രാഷ്ട്രീയ സ്വത്വവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സ്വയംഭരണം നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗവും അതിന്റെ കരുത്തുമാണ്. സ്വയംഭരണം എന്ന ആശയത്തെ വിഘടനവാദവുമായി കൂട്ടിക്കലർത്തുന്നത് ശരിയായ സമീപനമല്ല. പല ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഭരണഘടനാപരമായ പ്രത്യേക അധികാരങ്ങളും വികേന്ദ്രീകൃത ഭരണരീതിയും നിലവിലുണ്ട്. അവയൊന്നും രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യം തകർത്തിട്ടില്ല.
കശ്മീരിനെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണത്തിനു കീഴിലാക്കിയതിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയശബ്ദം ഇല്ലാതാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയും പ്രാദേശിക സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരികയും ചെയ്തെങ്കിലും ഇപ്പോഴും കശ്മീരിന്റെ യഥാർഥ അധികാരം ലഫ്റ്റനന്റ്ഗവർണറുടെയും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെയും കൈകളിലാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി ഉമർ അബ്ദുല്ലക്ക് ബി ജെ പിയുടെയും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെയും രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടിവരുന്നത് പ്രാദേശിക സർക്കാറിന്റെ അധികാരപരിമിതിയിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സർക്കാറിനു മേൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അമിതാധികാര പ്രയോഗം തുടരുന്നത് ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്.
സ്കൂൾ ലൈബ്രറി വിവാദം സമഗ്ര അന്വേഷണത്തിനു വിധേയമാക്കി നിയമവിരുദ്ധത കണ്ടെത്തിയാൽ ഉത്തരവാദികളെ ശിക്ഷിക്കട്ടെ. അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ജനതയുടെയാകെ ആത്മാഭിമാനത്തിനു മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന വിധം പൊതുവത്കരണത്തിനും രാഷ്ട്രീയ അജൻഡകൾക്കും ഇടമൊരുക്കരുത്. ഭയത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം താത്കാലിക നേട്ടങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം. എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ശാശ്വത സമാധാനത്തിനുള്ള വഴി.