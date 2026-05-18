Kozhikode
'ഇശ്റാഖ്' ജാമിഅതുല് ഹിന്ദ് പഠനാരംഭം ഇന്ന്
മുന്നൂറിലധികം സ്ഥപനങ്ങളില് ഒരേസമയം പഠനാരംഭം
കോഴിക്കോട്| ജാമിഅതുല് ഹിന്ദ് അല് ഇസ്ലാമിയ്യയുടെ കീഴിലുള്ള മുന്നൂറില് പരം സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാര്ഥികളുടെ പഠനാരംഭം ‘ഇശ്റാഖ്’ ഇന്ന്. സ്കൂള് ഏഴ്, എട്ട് ക്ലാസുകളിലേക്ക് ജാമിഅതുല് ഹിന്ദ് ഏകജാലകം വഴി പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് ഇന്ത്യന് ഗ്രാന്ഡ് മുഫ്തി കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കര് മുസ്ലിയാര് പഠനാരംഭം കുറിച്ചുനല്കും.
രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളില് പ്രവേശനം നേടിയ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാര്ത്ഥികളാണ് മര്കസില് ഓഫ്ലൈനായും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളില് ഓണ്ലൈനായും പഠനാരംഭം കുറിക്കുന്നത്. കരുത്തുറ്റ വിദ്യാര്ത്ഥി സമൂഹത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുല് ഉലമയുടെ വിദ്യാഭ്യസ മുന്നേറ്റമാണ് ജാമിഅതുല് ഹിന്ദ് അല് ഇസ്ലാമിയ്യയുടെ ഏകജാലക പ്രവേശനത്തിലൂടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ രണ്ടാം തീയതി കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിലുമായി നടന്ന ജെ-സാറ്റ് പരീക്ഷ വഴിയാണ് ജാമിഅതുല് ഹിന്ദിലേക്ക് വിദ്യാര്ത്ഥികള് പ്രവേശനം നേടിയത്. ഒന്ന്, രണ്ട് അലോട്ട്മെന്റുകളില് അവസരം ലഭിച്ച വിദ്യാര്ത്ഥികളാണ് ഇന്ന് പഠനാരംഭത്തില് പങ്കാളികളാകുന്നത്. മറ്റു അല്ലോട്മെന്റുകളില് പ്രവേശനം നേടുന്നവര്ക്ക് അതാതു സ്ഥപനങ്ങളില് പ്രത്യേകം പഠനാരംഭം സംഘടിപ്പിക്കും. പ്ലസ് വണ് ക്ലാസിലേക്ക് അലോട്മെന്റ് ലഭിച്ച കുട്ടികളുടെ പഠനാരംഭം അതത് സ്ഥാപനങ്ങളില് പിന്നീട് നടക്കും.
ജാമിഅതുല് ഹിന്ദ് റജിസ്ട്രാര് സയ്യിദ് ഇബ്റാഹീം ഖലീല് അല് ബുഖാരി അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. പേരോട് അബുറഹ്മാന് സഖാഫി, വണ്ടൂര് അബ്ദുറഹ്മാന് ഫൈസി, സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി, ഡോ. ഹുസൈന് സഖാഫി ചുള്ളിക്കോട്, ചെറുശ്ശോല അബ്ദുല് ജലീല് സഖാഫി, അബ്ദുല് അസീസ് സഖാഫി വെള്ളയൂര്, സയ്യിദ് ത്വാഹാ തങ്ങള് സഖാഫി, കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് സഖാഫി പറവൂര് തുടങ്ങിയവര് സംബന്ധിക്കും.
The academic year inauguration ceremony named Ishraq for thousands of students admitted to over three hundred institutions under Jamia tul Hind Al Islamiyya takes place today. Indian Grand Mufti Kanthapuram AP Aboobacker Musliyar will officially inaugurate the commencement of classes for school standards seven and eight. Students who secured admission through the JSAT single-window system will join offline at Markaz and online at various national centers. The event marks a significant milestone in the educational advancement driven by Samastha Kerala Jamiyyathul Ulama with Jamia tul Hind Registrar Sayyid Ibraheemul Khaleel Al Bukhari presiding over the function.