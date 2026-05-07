ജാമിഅതുല് ഹിന്ദ് ഏകജാലക പ്രവേശനം: ഒന്നാം അലോട്ട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
ഏഴ്, എട്ട് ക്ലാസ്സുകളിലേക്കുള്ള വിദ്യാര്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റാണ് https://jamiathulhind.com എന്ന വെബ് സൈറ്റില് ആദ്യഘട്ടത്തില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
കോഴിക്കോട് | ജാമിഅതുല് ഹിന്ദ് അല് ഇസ്ലാമിയ്യയുടെ കീഴിലുള്ള 300ല് പരം സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള ഏകജാലക പ്രവേശനത്തിന്റെ ഒന്നാംഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഏഴ്, എട്ട് ക്ലാസ്സുകളിലേക്കുള്ള വിദ്യാര്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റാണ് https://jamiathulhind.com എന്ന വെബ് സൈറ്റില് ആദ്യഘട്ടത്തില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
ദാനിഷ് മുഹമ്മദ് നരിക്കോട് ഒന്നാം റാങ്കും അനസ് സി എം ചേറൂര് രണ്ടാം റാങ്കും അലി ഹംദാന് കളരാന്തിരി മൂന്നാം റാങ്കും നേടി. ഇതോടൊപ്പം പ്ലസ് വണ്ണിലേക്കുള്ള ജെ-സാറ്റ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഹമ്മദ് സാലിം പി തിരൂര്, മുഹമ്മദ് ഫാജി സി കരിപ്പൂര്, ആമിര് മുഹമ്മദ് മങ്ങാട് യഥാക്രമം ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന് റാങ്കുകള് കരസ്ഥമാക്കി. പ്ലസ് വണ്ണിലേക്കുള്ള അലോട്ട്മെന്റ് എസ് എസ് എല് സി ഫലം വന്നതിനു ശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
ഏഴ്, എട്ട് ക്ലാസ്സുകളിലേക്കുള്ള വിദ്യാര്ഥികള് അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ച സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ മാസം പത്തിന് മുമ്പായി അഡ്മിഷന് പ്രക്രിയ പൂര്ത്തീകരിക്കേണ്ടത്. നിലവില് അലോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥാപനം മാറാന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് ലോഗിന് വഴി ക്യാന്സല് ചെയ്യാന് സാധിക്കും. തുടര്ന്ന്, അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ മുന്ഗണനാ ക്രമത്തില് നല്കേണ്ടതാണ്. ഇവരെ മെയ് 12 ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന രണ്ടാം അലോട്ട്മെന്റില് പരിഗണിക്കുന്നതായിരിക്കും. കൂടാതെ, ഒന്നാം അലോട്ട്മെന്റ് പ്രകാരം പത്താം തിയ്യതിക്കുള്ളില് അഡ്മിഷനെടുക്കാത്ത വിദ്യാര്ഥിക്ക് നിലവില് ലഭിച്ച സ്ഥാപനം നഷ്ടപ്പെടും. ഇവരെയും രണ്ടാം അലോട്ട്മെന്റിലേക്ക് പരിഗണിക്കും.
ഒന്ന്, രണ്ട് അലോട്ട്മെന്റുകളില് സീറ്റ് ലഭിക്കാത്ത വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് സ്പോട്ട് അഡ്മിഷനു വേണ്ടി മെയ് 16 ന് ജാമിഅതുല് ഹിന്ദ് ഓഫീസുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഹാദി കോഴ്സുകളുടെ ക്ലാസുകള് മെയ് 18 ന് ആരംഭിക്കും. ജാമിഅതുല് ഹിന്ദ് അല് ഇസ്ലാമിയ്യ വൈസ് ചാന്സലര് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കര് മുസ്ലിയാര് നേതൃത്വം നല്കും.