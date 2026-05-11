Connect with us

International

ഇറാന്‍ യുദ്ധം അസാനിപ്പിക്കാനാവുന്നില്ല; ട്രംപ് ചൈനയിലേക്ക്

ഇറാനുമേല്‍ ചൈനയ്ക്കുള്ള സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ ഈ സന്ദര്‍ശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായേക്കും

Published

May 11, 2026 12:06 pm |

Last Updated

May 11, 2026 12:06 pm

വാഷിംഗ്ടണ്‍ | ഇറാനെതിരെ തുടങ്ങിയ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയാതെ ആഗോള തലത്തില്‍ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലായതിനിടെ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് ചൈനയിലേക്ക്. ഈ മാസം 14, 15 തീയതികളിലാണ് ട്രംപിന്റെ ചൈനാ സന്ദര്‍ശനം.

ഇറാനുമേല്‍ ചൈനയ്ക്കുള്ള സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ ഈ സന്ദര്‍ശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായേക്കും. രണ്ടാം വട്ടം അധികാരത്തിലെത്തിയശേഷമുള്ള ട്രംപിന്റെ ആദ്യ ചൈനീസ് സന്ദര്‍ശനമാണ്. വ്യാപാര തീരുവകള്‍, ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് തുടങ്ങിയവയെ ചൊല്ലി വഷളായ ചൈന- അമേരിക്ക ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് സന്ദര്‍ശനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്നാണ് അമേരിക്ക വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

എന്നാല്‍ ഇറാന്‍ വിഷയമായിരിക്കും ചര്‍ച്ചകളില്‍ മുന്‍പന്തിയില്‍ നില്‍ക്കുകയെന്നാണ് മുതിര്‍ന്ന യു എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന. മെയ് 14-ന് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിന്‍പിങ്ങുമായി ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചകളും വിരുന്നും നടക്കും. അമേരിക്കയും ഇസ്്‌റാഈലും ഇറാനെതിരെ തുടങ്ങിവച്ച യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് ചൈനീസ പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിന്‍പിങ്ങിനുമേല്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തുകയാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്നാണു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്.

Related Topics:

Latest

International

ഇറാന്‍ യുദ്ധം അസാനിപ്പിക്കാനാവുന്നില്ല; ട്രംപ് ചൈനയിലേക്ക്

Kerala

കെ സി വേണുഗോപാലിനെ അനുകൂലിച്ചു ബോര്‍ഡ് വച്ച സി പി എം പ്രവര്‍ത്തകന്‍ കുറ്റം ഏറ്റു പറഞ്ഞു

Kerala

മുഖ്യമന്ത്രിക്കു പിന്നാലെ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനേയും പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം

National

തമിഴ്‌നാട് എം എല്‍ എ മാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഇന്ന്; പ്രോടേം സ്പീക്കര്‍ കറുപ്പയ്യ

Kerala

വയനാട് ടൗണ്‍ഷിപ്പില്‍ ഇന്ന് 30 വീടുകള്‍ കൂടി കൈമാറും

International

ഇറാന്‍ കൈമാറിയ സമാധാന നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ട്രംപ് പൂര്‍ണമായി തള്ളി

Kerala

ആരും പിന്‍മാറാന്‍ തയ്യാറല്ല; കേരളത്തില്‍ പോര് അടങ്ങിയ ശേഷം പ്രഖ്യാപനം