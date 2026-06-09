ഇന്ത്യ 12 ആണവ പടക്കോപ്പുകൾ സജ്ജമാക്കിയതായി സിപ്രി റിപ്പോർട്ട്; പ്രതിരോധ നയത്തിൽ വലിയ മാറ്റം

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ഇന്ത്യ 12 ആണവ പടക്കോപ്പുകൾ സജ്ജമാക്കിയതായി സിപ്രി റിപ്പോർട്ട്; പ്രതിരോധ നയത്തിൽ വലിയ മാറ്റം
ഇന്ത്യയുടെ ആണവായുധ ശേഖരം കേവലം സംഭരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി, ആദ്യമായാണ് പ്രവർത്തന സജ്ജമായി വിന്യസിച്ച വിഭാഗത്തിൽ സിപ്രി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്.
ന്യൂഡൽഹി | രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 12 ആണവ പടക്കോപ്പുകൾ (Nuclear Warheads) വിന്യസിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര ആയുധ നിരീക്ഷണ സംഘടനയായ സ്റ്റോക്ക്ഹോം ഇന്റർനാഷണൽ പീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (സിപ്രി) പുറത്തുവിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ നിർണ്ണായക വിവരമുള്ളത്. ആണവ പടക്കോപ്പുകളും അവ തൊടുക്കാനുള്ള മിസൈൽ സംവിധാനങ്ങളും സമാധാനകാലത്ത് വെവ്വേറെ സൂക്ഷിക്കുന്ന പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നയത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിചലനമായാണ് ഇതിനെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
ഇന്ത്യയുടെ ആണവായുധ ശേഖരം കേവലം സംഭരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി, ആദ്യമായാണ് പ്രവർത്തന സജ്ജമായി വിന്യസിച്ച വിഭാഗത്തിൽ സിപ്രി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. ഭൂഗർഭ മിസൈൽ ശാലകളിലും പുതിയ ആണവ അന്തർവാഹിനികളിലും തൊടുക്കാൻ പാകത്തിൽ ആണവായുധങ്ങൾ സജ്ജമാക്കി നിർത്തുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ ഉയർന്ന പ്രതിരോധ സന്നദ്ധതയെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. യുദ്ധമുഖങ്ങൾ വിക്ഷേപണ സംവിധാനങ്ങളുമായി ഘടിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സായുധ സേനയുടെ താവളങ്ങളിൽ നേരിട്ട് എത്തിക്കുകയോ ചെയ്തതിന്റെ ആദ്യ ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ വിന്യസിച്ച 12 ആണവ പടക്കോപ്പുകളെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ആണവായുധ ശേഖരത്തിൽ നേരിയ വർദ്ധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ സായുധ അന്തർവാഹിനിയിൽ (എസ് എസ് ബി എൻ) ചെറിയ തോതിൽ യുദ്ധമുഖങ്ങൾ വിന്യസിക്കുകയും പ്രതിരോധ പട്രോളിംഗ് നടത്തുകയും ചെയ്തതായും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. 2026 ജനുവരിയിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ പക്കൽ ഏകദേശം 190 ആണവായുധങ്ങളുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ശേഖരമുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിൽ നേരിയ വർദ്ധനവുണ്ട്. യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ, കരയിൽ നിന്നുള്ള മിസൈലുകൾ, എസ് എസ് ബി എൻ എന്നിവയുൾപ്പെടുന്ന വികസിത ആണവ ത്രിമുഖ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ (Nuclear Triad) ഭാഗമായാണ് ഈ ആയുധങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സമാധാനകാലത്ത് ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ആണവ യുദ്ധമുഖങ്ങൾ മിസൈലുകളിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു ദീർഘകാലമായി കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ, മിസൈലുകൾ കാനിസ്റ്ററുകളിലാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിലേക്കും സമുദ്ര അധിഷ്ഠിത പട്രോളിംഗിലേക്കും രാജ്യം മാറിയത് സമാധാനകാലത്ത് തന്നെ യുദ്ധമുഖങ്ങൾ മിസൈലുകളുമായി ഘടിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇന്ത്യ നീങ്ങുന്നതിന്റെ സൂചനയാണെന്ന് സിപ്രി നിരീക്ഷിക്കുന്നു.
അതേസമയം, ആണവായുധ ഉപയോഗത്തിൽ ‘ആദ്യം ഉപയോഗിക്കില്ല’ (No First Use) എന്ന കർശനമായ നയമാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും പിന്തുടരുന്നത്. മറ്റൊരു രാജ്യം ഇന്ത്യക്ക് നേരെയോ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് നേരെയോ ആണവാക്രമണം നടത്തിയാൽ മാത്രം തിരിച്ചടിക്കാൻ വേണ്ടിയേ ഇന്ത്യ ആണവായുധം പ്രയോഗിക്കൂ. അനാവശ്യമായ ഒരു ആയുധപ്പന്തയത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് പകരമായി, ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ ശേഷിയുള്ള പരിമിതവും എന്നാൽ അത്യന്തം ഫലപ്രദവുമായ ആണവശേഖരം നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം.
Content Highlights:
According to the latest report by the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), India has deployed 12 nuclear warheads for the first time, marking a significant shift in its nuclear weapons policy. The country’s nuclear weapons stockpile has increased to an estimated 190 warheads as of January 2026, reflecting a maturation of its air, land, and sea-based nuclear triad. This transition to mating warheads with delivery systems during peacetime signals heightened operational readiness, primarily focused on sea-based deterrence. Despite this operational evolution, India continues to firmly adhere to its long-standing “no first use” nuclear doctrine.