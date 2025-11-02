National
ഇന്ത്യയുടെ വാര്ത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹമായ സി എം എസ്-03 ഇന്ന് വിക്ഷേപിക്കും
നാവികസേനയ്ക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു സൈനിക ആശയവിനിമയ ഉപഗ്രഹമായിരിക്കും ഇത്
ചെന്നൈ | ഇന്ത്യയുടെ വാര്ത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹമായ സി എം എസ്-03 ഇന്ന് വിക്ഷേപിക്കും. വൈകിട്ട് 5.26 ന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലാണ് വിക്ഷേപണം. വിക്ഷേപണ വാഹനവുമായി ഘടിപ്പിച്ച പേടകം ലോഞ്ച് പാഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യന് നാവികസേനയ്ക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു സൈനിക ആശയവിനിമയ ഉപഗ്രഹമായിരിക്കും ഇത്. ആദ്യ സൈനിക വാര്ത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹമായ ജി സാറ്റ്-7 ന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനെത്തുടര്ന്നാണ് സി എം എസ്-03യുടെ നിര്മ്മാണം. ദേശസുരക്ഷയില് അതീവനിര്ണ്ണായകമാണ് വിക്ഷേപണം.
ഐ എസ് ആര് ഒയുടെ വിക്ഷേപണ വാഹനമായ എല് വി എം-3യാണ് സി എം എസ്-03 യെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിക്കുക. എല് വി എം-3യുടെ അഞ്ചാമത്തെ വിക്ഷേപണമായതിനാല് എല് വി എം-3 എം5 എന്നാണ് ദൗത്യത്തിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ചന്ദ്രയാന്-3 പോലുള്ള വലിയ ദൗത്യങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ചത് എല് വി എം-3 വിക്ഷേപണ വാഹനമായിരുന്നു.
4,400 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള സി എം എസ്-03 ഇന്ത്യയില് നിന്ന് ഭൂസ്ഥിര ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് വിക്ഷേപിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ ഉപഗ്രഹമാണ്. ഇന്ത്യ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലും ചേര്ന്നുള്ള സമുദ്രമേഖലയിലും വാര്ത്താവിനിമയ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് സി എം എസ്-03 ലക്ഷ്യം.