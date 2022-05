ഗുജറാത്തിൽ ഉപ്പ് ഫാക്ടറിയുടെ മതിൽ തകർന്ന് 12 പേർ മരിച്ചു

അഹമ്മദാബാദ് | ഗുജറാത്തിലെ മോർബിയിലെ ഹൽവാദ് വ്യവസായ മേഖലയിൽ ഉപ്പ് ഫാക്ടറിയുടെ മതിൽ തകർന്ന് 12 പേർ മരിച്ചു. സാഗർ സാൾട്ട് ഫാക്ടറിയിലാണ് സംഭവം. ഭിത്തി കാലപ്പഴക്കം ചെന്നതും ജീർണിച്ചതുമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത്. അപകടത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി.

മതിലിനോട് ചേർന്ന് ഉപ്പ് ചാക്ക് ശേഖരിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം. നിരവധി തൊഴിലാളികൾ ഉപ്പുചാക്കുകൾക്കിടയിൽ അകപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ രക്ഷിക്കാൻ ജെസിബികളും കട്ടറുകളും ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ജില്ലാ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർമാർ സ്ഥലത്തുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവരെ ചികിത്സയ്ക്കായി സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Gujarat | At least 12 people died after a wall of a salt factory in Morbi’s Halvad GIDC collapsed

12 people have died after an incident happened at Sagar Salt Factory in Halvad GIDC. Government stands with the families of the deceased: State Minister Brijesh Merja pic.twitter.com/lSBAaw2jJB

— ANI (@ANI) May 18, 2022