എഴുത്തിലെ മനുഷ്യവിചാരങ്ങള്‍

സമകാലിക റഷ്യൻ സാഹിത്യത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം വായിക്കപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരിയാണ് ലുദ്മില ഉലിത്്സ്്കയ. അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തി നേടിയ നിരവധി നോവലുകളുടെയും ചെറുകഥകളുടെയും രചയിതാവാണ് അവർ. റഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യ ബഹുമതിയായ റഷ്യൻ ബുക്കർ പ്രൈസിന് പുറമെ മുപ്പതിലധികം ദേശീയ അന്തർദേശീയ പുരസ്‌കാരങ്ങൾ ലുദ്മിലയെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെറുകഥ, നോവൽ, ബാലസാഹിത്യം, നാടകം തുടങ്ങി സാഹിത്യത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ശാഖകളിൽ ശ്രദ്ധേയ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ലുദ്മില ഇപ്പോൾ ഇരുപതിലേറെ രാജ്യങ്ങളിലെ വായനക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരിയാണ്. റഷ്യയുടെ യുക്രൈൻ അധിനിവേശത്തെ നിശിതമായി വിമർശിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഭരണകൂടത്തിന്റെ അനിഷ്ടത്തിനു പാത്രമായ അവർ 2022 മാർച്ച് മുതൽ ബെർലിനിലാണ് താമസിക്കുന്നത്.

റഷ്യയിൽ വോൾഗാ നദിക്കും ഉറാൽ പർവതനിരകൾക്കും ഇടയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ബഷ്കർതസ്ഥാൻ റിപ്പബ്ലിക്കിലെ ഒരു പട്ടണമായ ദവ്ലിക്കാനവയിൽ 1943 ഫെബ്രുവരി 21 നാണ് ലുദ്മില യെവ്ഗന്യേവ്ന ഉലിത്്സ്്കയ (Lyudmila Evgenyevna Ulitskaya) ജനിച്ചത്. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് പലായനം ചെയ്യപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ. മോസ്‌കോ സ്റ്റേറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ജനറ്റിക്‌സിൽ ബിരുദം നേടിയ ശേഷം ലുദ്മില ജനറ്റിക്‌സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ കുറച്ചുകാലം ശാസ്ത്രജ്ഞയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. 1979ൽ മോസ്‌കോയിലെ ജൂതനാടക ശാലയിൽ കൗൺസിലറായ അവർ പിന്നീട് അവിടുത്തെ പ്രശസ്തമായ ഹീബ്രു തിയറ്ററിന്റെ ഡയറക്ടറായി നിയമിതയായി.

വളരെ വൈകിയാണ് ലുദ്മില ഉലിത്്സ്കയ എഴുത്തിന്റെ ലോകത്തെത്തിയത്. ചെറുകഥകൾ എഴുതിക്കൊണ്ടായിരുന്നു തുടക്കം. പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആദ്യ രചന Sonechka എന്ന നോവലെറ്റാണ്. 1992 ൽ നവയുഗം (നോവി മീർ) മാസികയിലൂടെ സഹൃദയരിലേക്കെത്തിയ ഈ രചന 1993 ലെ റഷ്യൻ ബുക്കർ പ്രൈസിന് നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് Medea and Her Children, The Funeral Party തുടങ്ങിയവയും വെളിച്ചം കണ്ടു. The Kukotsky Case എന്ന നോവലിന്റെ രചനക്ക് 2002 ലെ റഷ്യൻ ബുക്കർ പ്രൈസ് ഈ എഴുത്തുകാരിയെ തേടിയെത്തി. കൂടാതെ Daniel Stein, Interpreter എന്ന നോവൽ റഷ്യയിലെ മറ്റൊരു പ്രശസ്ത ബഹുമതിയായ ബിഗ് ബുക്ക് (ബൽഷായ ക്നീഗ) പുരസ്കാരവും നേടുകയുണ്ടായി. ഈ രചന 2007 ലെ റഷ്യൻ ബുക്കറിന്റെ ചുരുക്കപ്പട്ടികയിലും ഇടം നേടി. അറിയപ്പെടുന്ന നാടകകൃത്തുകൂടിയാണ് ലുദ്മില. അവരുടെ അസംഖ്യം നാടകങ്ങൾ റഷ്യയിലും ജർമനിയിലും ഇപ്പോഴും അരങ്ങേറുന്നുണ്ട്.

ഇവക്കു പുറമെ നിരവധി കഥാസമാഹാരങ്ങളും, ബാലസാഹിത്യരചനകളും നോൺ ഫിക്്ഷൻ പുസ്തകങ്ങളും അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Sincerely Yours, Shurik, The Big Green Tent, Yakov’s Ladder എന്നിവ ഏറെ ശ്രദ്ധനേടിയ പിൽക്കാല രചനകളാണ്.

സോവിയറ്റ് സോവിയറ്റാനന്തര കാലത്തെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന്റെ നേർച്ചിത്രങ്ങൾ രചനകളിൽ ആവിഷ്കരിച്ച എഴുത്തുകാരിയാണ് ലുദ്മില ഉലിത്്സ്്കയ. മതം, വംശം എന്നിവയുടെ പേരിലുള്ള എല്ലാത്തരം വിഭാഗീയതകൾക്കുമെതിരെ അവർ ശബ്ദമുയർത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം ലിംഗ പദവി സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങളെയും സോവിയറ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ റഷ്യയിലെ ബുദ്ധിജീവിസമൂഹം നേരിട്ട ആശയപ്രതിസന്ധികളെയും അവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചില രചനകളിൽ തലമുറകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. പിതാക്കളുടെയും പുത്രന്മാരുടെയും ആശയ വൈരുധ്യങ്ങളെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ സങ്കീർണതകൾ നിറഞ്ഞ അടിത്തട്ടുകളെയാണ് അവ ഉത്ഖനനം ചെയ്യുന്നത്.

സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരിയാണ് ലുദ്മില ഉലിത്്സ്്കയ. റഷ്യയുടെ സാംസ്‌കാരിക രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ള അവർ പുടിൻ ഭരണത്തിന്റെ കടുത്ത വിമർശകയാണ്. ഭരണകൂടങ്ങളുടെ അധികാരപ്രമത്തതയും ജനവിരുദ്ധതയും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലങ്ങളിലുണ്ടാക്കിയ ദുരന്തങ്ങളെ ഇത്ര സൂക്ഷ്മതയോടെ ആവിഷ്കരിച്ച മറ്റൊരു എഴുത്തുകാരിയില്ല. റഷ്യയുടെ ഉക്രൈൻ ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച എഴുത്തുകാർക്കെതിരെ ഭരണകൂടം കൈക്കൊണ്ട കടുത്ത നടപടികളെ അവർ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അപലപിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരഭിമുഖത്തിൽ ലുദ്മില ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. “മറ്റെല്ലാവരെയും പോലെ കലാകാരന്മാർക്കും അവരുടെതായ വീക്ഷണങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ഒരു കലാകാരനെ രചനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം വിലയിരുത്തേണ്ടത്. രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകരുത്. വളരെയേറെ എഴുത്തുകാരും കലാകാരന്മാരും ഇപ്പോൾ റഷ്യയിൽനിന്നും പലായനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ നമുക്ക് അവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. റഷ്യ നടത്തുന്ന യുദ്ധത്തിന് അവിടുത്തെ ഭരണകൂടം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ റഷ്യൻ ജനങ്ങളുടെ പൂർണ പിന്തുണയില്ലെന്നതാണ് വസ്തുത. ഈ സത്യം ഇപ്പോൾ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് ആശ്വാസകരമായ കാര്യം തന്നെയാണ്. അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം – സാധാരണക്കാരും വിദ്യാസമ്പന്നരും – യുദ്ധത്തെ വെറുക്കുന്നവരും ഭരണകൂടം വേട്ടയാടില്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിനെതിരെ പൊതുവേദികളിൽ പരസ്യമായി പ്രതിഷേധിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവരുമാണ്.’ മനുഷ്യരുടെ ജീവനേയും ജീവിതത്തേയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തേയും വിലമതിക്കുന്ന മാനവികതാവാദിയായ ഒരെഴുത്തുകാരിയുടെ മനസ്സാണ് ഈ വാക്കുകളിലൂടെ ലുദ്മില ഉലിത്്സ്കയ പ്രകടമാക്കുന്നത്. ഈ മനസ്സുതന്നെയാണ് യഥാർഥത്തിൽ അവരുടെ എഴുത്തിലും പ്രകടമാകുന്നത്.