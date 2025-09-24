Connect with us

Editorial

എച്ച് വണ്‍ ബി വിസ; ട്രംപിന്റെ പണി പാളുമോ?

Published

Sep 24, 2025 5:00 am

Last Updated

Sep 24, 2025 12:43 am

ആശ്വാസകരമാണ് എച്ച് വണ്‍ ബി വിസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തുവരുന്ന പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍. വര്‍ധിപ്പിച്ച നിരക്ക് പുതിയ വിസകള്‍ക്കേ ബാധകമാകുകയുള്ളൂവെന്നും ഒറ്റത്തവണയേ ഈടാക്കുകയുള്ളൂവെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസ് വക്താവ് കാരലൈന്‍ ലെവിറ്റ് വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. സെപ്തംബര്‍ 21 മുതല്‍ ബാധകമാക്കിയ പുതിയ നിരക്ക് പ്രസ്തുത തീയതിക്കു മുമ്പ് അപേക്ഷിച്ചവര്‍ക്ക് ബാധകമല്ലെന്ന് അറിയിപ്പില്‍ പറയുന്നു. യു എസില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധര്‍ക്കും പുതുക്കിയ നിരക്ക് വര്‍ഷം തോറും ബാധകമാകുമെന്നായിരുന്നു യു എസ് കൊമേഴ്‌സ് സെക്രട്ടറി ഹൊവാര്‍ഡ് ലുട്‌നിക്ക് ശനിയാഴ്ച അറിയിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ ഐ ടി പ്രൊഫഷനലുകളെ ഇത് കടുത്ത ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയിരുന്നു.

രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയില്‍ നിന്ന് 88 ലക്ഷം രൂപയായാണ് എച്ച് വണ്‍ ബി വിസക്കുള്ള ഫീസ് അമേരിക്ക വര്‍ധിപ്പിച്ചത്. വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ കുടിയേറ്റം അമേരിക്കന്‍ തൊഴിലാളികളുടെ അവസരം നഷ്ടമാക്കുന്നതിനാല്‍, കുടിയേറ്റം നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന ആവശ്യം രാജ്യത്ത് നേരത്തേ ശക്തമാണ്. വലതുപക്ഷ തീവ്രവാദികള്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ കടുത്ത സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തി വരികയായിരുന്നു. ഇത് പരിഗണിച്ചാണ് ട്രംപ് ഫീസ് കുത്തനെ ഉയര്‍ത്തിയത്. അതേസമയം പുതിയ കുടിയേറ്റക്കാര്‍ക്ക് മാത്രമേ ബാധിക്കുകയുള്ളൂവെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ പ്രൊഫഷനലുകളെ ഇത് പ്രയാസത്തിലാക്കും. ഇത്രയും വലിയ തുക നല്‍കി അമേരിക്കയില്‍ ജോലി തേടാന്‍ മിക്കവര്‍ക്കും സാധിച്ചെന്നു വരില്ല.

ഉയര്‍ന്ന വിദ്യാഭ്യാസവും പരിചയവും വൈദഗ്ധ്യവും ആവശ്യമായ പ്രത്യേക തൊഴില്‍ മേഖലകളില്‍ വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള പ്രൊഫഷനലുകളെ താത്കാലികമായി നിയമിക്കാന്‍ അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികളെ അനുവദിക്കുന്ന നോണ്‍ എഗ്രിമെന്റ് വിസയാണ് എച്ച് വണ്‍ ബി. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം വര്‍ഷം തോറും ബാച്ചിലര്‍ ബിരുദത്തില്‍ കുറയാത്ത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള 65,000 വിദേശികളെ വരെ നിയമിക്കാം. കൂടാതെ അമേരിക്കയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദമോ അതിനു മുകളിലോ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള വിദേശികള്‍ക്ക് 20,000 വിസ കൂടി അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യക്കാരാണ് എച്ച് വണ്‍ ബി വിസ നേടുന്നവരില്‍ എഴുപത് ശതമാനവും. യുഎസിലെ സാങ്കേതിക മേഖലയില്‍ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ജീവനക്കാരില്‍ 35 ശതമാനം ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള എച്ച് വണ്‍ ബി വിസക്കാരാണ്.
സെപ്തംബര്‍ പത്തിന് വധിക്കപ്പെട്ട, ട്രംപിന്റെ വിശ്വസ്തനായിരുന്ന ചാര്‍ളി കിര്‍ക്കിന്റെ സ്വാധീനം കൂടിയുണ്ട് എച്ച് വണ്‍ ബി വിസ ഫീസ് കുത്തനെ ഉയര്‍ത്തിയതിനു പിന്നിലെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. കടുത്ത കുടിയേറ്റവിരുദ്ധനായിരുന്നു ചാര്‍ളി കിര്‍ക്ക്. കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് “എക്‌സി’ല്‍ പങ്കുവെച്ച ഒരു കുറിപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടിലേക്കുള്ള വ്യക്തമായ ചൂണ്ടുപലകയാണ്. “ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് അമേരിക്ക ഇനിയും കൂടുതല്‍ വിസ നല്‍കരുത്. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റം അമേരിക്കക്കാരുടെ അവസരം വന്‍തോതില്‍ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. മതിയായി, രാജ്യം നിറഞ്ഞു. നമുക്ക് ഇനിയെങ്കിലും സ്വന്തം രാജ്യക്കാര്‍ക്ക് അവസരം നല്‍കാം’- സെപ്തംബര്‍ രണ്ടിനാണ് അദ്ദേഹം ഈ കുറിപ്പെഴുതിയത്.

അതേസമയം, എച്ച് വണ്‍ ബി വിസക്ക് ഉയര്‍ന്ന നിരക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തി ഡോണാള്‍ഡ് ട്രംപ് അമേരിക്കയിലെ വിദേശ തൊഴിലാളികളെ ഒഴിവാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വിദഗ്ധരായ വിദേശ തൊഴിലാളികളെ കൂടുതല്‍ നിയമിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് ബ്രിട്ടന്‍, ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍. യു കെയിലെ “ഗ്ലോബല്‍ ടാലന്റ് ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ്’ പ്രതിഭാശാലികളും സാങ്കേതിക മേഖലയില്‍ പ്രാഗത്ഭ്യം നേടിയവരുമായ വിദേശ പ്രൊഫഷനലുകളെ ആകര്‍ഷിക്കാനുള്ള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ദിനപത്രമായ “ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ടൈംസ്’ റിപോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മികവുറ്റ പ്രൊഫഷനലുകള്‍ക്ക് വിസാ ചാര്‍ജ് ഒഴിവാക്കിയേക്കും. നിലവില്‍ 766 പൗണ്ടാണ് (ഏകദേശം 91,000 രൂപ) ഗ്ലോബല്‍ ടാലന്റ് വിസക്ക് ഈടാക്കുന്നത്. പങ്കാളികള്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും നല്‍കണം ഇതേഫീസ്. കൂടാതെ 1,035 പൗണ്ടിന്റെ (1.23 ലക്ഷം രൂപ) ആരോഗ്യ സര്‍ച്ചാര്‍ജും നല്‍കണം.
സയന്‍സ്, ടെക്‌നോളജി, എന്‍ജിനീയറിംഗ്, മാത്തമാറ്റിക്‌സ് (സ്റ്റെം) മേഖലകളില്‍ നിന്നുള്ളവരെ ആകര്‍ഷിക്കാന്‍ കെ വിസയുമായി ചൈനയും രംഗത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ ഇത് നിലവില്‍ വരുമെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് കൗണ്‍സില്‍ അറിയിച്ചു. ആഗസ്റ്റില്‍ ചേര്‍ന്ന ചൈനയുടെ സ്റ്റേറ്റ് കൗണ്‍സിലാണ് കെ വിസ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്. ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതികം, എന്‍ജിനീയറിംഗ്, മാത്തമാറ്റിക്‌സ് എന്നീ മേഖലകളില്‍ അംഗീകൃത സര്‍വകലാശാലകളില്‍ നിന്നോ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നോ ബിരുദം നേടിയവര്‍ക്കാണ് കെ വിസ അനുവദിക്കുക. നിലവില്‍ ജോലി, പഠനം, ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങി 12 വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കാണ് ചൈന വിസ അനുവദിക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറമെയാണ് കെ വിസ. വിദേശികളായ അപേക്ഷകര്‍ക്ക് പ്രാദേശിക ചൈനീസ് കമ്പനികളില്‍ ജോലി പരിചയം വേണ്ടെന്നത് കെ വിസയെ കൂടുതല്‍ ആകര്‍ഷണീയമാക്കുന്നു. വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള യുവശാസ്ത്ര, സാങ്കേതിക പ്രതിഭകള്‍ക്ക് വേണ്ടി ആവിഷ്‌കരിച്ചതാണ് കെ വിസയെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് കൗണ്‍സിലിന്റെ അറിയിപ്പില്‍ പറയുന്നു.
ഫീസ് വര്‍ധനവിലൂടെ ഇന്ത്യയെ സമ്മര്‍ദത്തിലാക്കാനുള്ള ട്രംപിന്റെ നീക്കം ഇതോടെ പാളും. മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യക്കാര്‍ ചെയ്തുവരുന്ന 40-50 ശതമാനം ജോലികള്‍ക്ക് തത്തുല്യമായ വിദഗ്ധരെ അമേരിക്കയില്‍ കണ്ടെത്താന്‍ പ്രയാസമായതിനാല്‍ വിസാ ഫീസ് വര്‍ധന അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികളെ മുരടിപ്പിക്കുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. അമേരിക്കന്‍ സര്‍വകലാശാലകളെയും ഇത് ബാധിക്കാനിടയുണ്ട്. പഠനശേഷം ജോലി സാധ്യത കണ്ടാണ് വിദേശ വിദ്യാര്‍ഥികളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും അമേരിക്കയില്‍ ഉന്നത പഠനത്തിന് പോകുന്നത്. ജോലി സാധ്യത ഇല്ലാതായാല്‍ പഠനത്തിന് അമേരിക്കയിലേക്ക് പറക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറയും. ഫലത്തില്‍ അമേരിക്കക്ക് തന്നെ തിരിച്ചടിയാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട് എച്ച് വണ്‍ ബി വിസ ഫീസ് വര്‍ധന.

