ആഗോള സാധ്യതകൾ

ഞാൻ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ബിരുദധാരിയാണ്. തുടർന്നും ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ പഠിച്ചാലുള്ള അവസരങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാമോ ? | ഹഫ്‌സത്ത് മലപ്പുറം

ഒരു ആഗോള ഭാഷയിലൂടെ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സാധിക്കുക അഭിമാനകരമാണ്. വിവിധ ദേശങ്ങളിലെ സംസ്‌കാരങ്ങൾ, പരമ്പരാഗത ജീവിതരീതികൾ, വിനോദങ്ങൾ, കലാസാംസ്‌കാരിക ഇനങ്ങൾ, ഭരണരീതികൾ, നയതന്ത്രം, സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലം ഇവയൊക്കെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആഗോളതലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഭാഷയിലൂടെ ഇത് മനുഷ്യന് പ്രാപ്യമാവുകയും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഇതിന് നല്ല ഒരു ഉപാധിയാണ്. ഒരു അധ്യാപകൻ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പഠനത്തിന്റെ ലോകം വിശാലമാണ്. വാണിജ്യം, നയതന്ത്രം, ഉത്പാദനം, ടൂറിസം, വിദ്യാഭ്യാസം, വിനോദം, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ വിനിമയം, എന്നിങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ആശയവിനിമയോപാധി എന്ന നിലയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ മുൻനിരയിലാണ്. ആഗോള വിപണിയിലെ ഏത് മേഖലയിലേക്കും ഉള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടിയായാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാനൈപുണ്യം ഇന്ന് പരിഗണിക്കുന്നത്.

ഇംഗ്ലീഷ് ബിരുദധാരിയായ താങ്കൾക്ക് ഉന്നത പഠനത്തിലും ഈ വിഷയം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് മുന്നേറുന്നതാണ് ഉചിതം. ഹൈദരാബാദിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് യൂനിവേഴ്‌സിറ്റി, ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു യൂനിവേഴ്‌സിറ്റി, യൂനിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് ഡൽഹി, യൂനിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ്, പോണ്ടിച്ചേരി യൂനിവേഴ്‌സിറ്റി, വിശ്വഭാരതി യൂനിവേഴ്‌സിറ്റി, കൊൽക്കത്ത യൂനിവേഴ്‌സിറ്റി, എന്നിവ ഇംഗ്ലീഷ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്‌സുകൾ പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല കലാലയങ്ങളാണ്.

മൂന്ന് വർഷം ബിരുദ തലത്തിൽ പഠിച്ച വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി പ്രത്യേകമായി താങ്കൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഷനൽ ലിഗ്വിസ്റ്റിക്‌സ്, ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ്, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ്, കംപാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ, ജേണലിസം, ട്രാൻസ്‌ലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് എന്നിങ്ങനെ നേരിട്ടുള്ള സ്‌പെഷ്യലൈസേഷനുകളും എം എ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സ് മാനേജ്‌മെന്റ്,

മാസ്റ്റർ സോഷ്യൽ വർക്ക് തുടങ്ങിയ മേഖലകളും ഉപരിപഠനത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഭാഷാ പരിശീലനം, ആശയവിനിമയ പരിശീലനം, തുടങ്ങിയ രംഗത്തുള്ള വിവിധ തൊഴിലവസരങ്ങൾക്ക് ശ്രമിക്കുകയും ആവാം. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉപരിപഠനത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നവർക്കും തൊഴിൽ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും IELTS (International English Language Testing System), TOEFL (Test of English as a Foreign Language), PTE (Pearson Test of English) തുടങ്ങിയ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ നൈപുണ്യ പരീക്ഷകൾ ആവശ്യമാണ്. ഇവയുടെ പരിശീലകരായും അവസരങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്.

അധ്യാപനം ഇയാൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു മേഖലയാണ് സ്‌കൂളുകളിൽ അധ്യാപകരാവാൻ ബിരുദത്തിന് ശേഷം ബിഎഡും കെ ടെറ്റും, ഹയർസെക്കൻഡറി അധ്യാപനത്തിന് ബി എഡും ഇംഗ്ലീഷിൽ ബിരുദനന്തര ബിരുദവും സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് യോഗ്യതയും ആവശ്യമാണ്. കോളജുകളിൽ പി ജിയും പി എച്ച് ഡിയും ആണ് യോഗ്യത. മാധ്യമ മേഖല, പരസ്യ മേഖല, ട്രാൻസിലേഷൻ, കണ്ടെന്റ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് എഡിറ്റിംഗ്, പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇവയും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ഉള്ളവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആകർഷണീയ മേഖലകളാണ്. ക്രൈസ്റ്റ് യൂനിവേഴ്‌സിറ്റി ബെംഗളൂരു, അശോക യൂനിവേഴ്‌സിറ്റി, സെൻ സേവിയേഴ്‌സ് കോളജ് മുബൈ, ഫർഗുസൺ കോളജ് പുണെ, ലയോള കോളജ് മദ്രാസ്, മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളജ്, സ്റ്റെല്ലാ മേരീസ് എന്നിവിടങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പഠനത്തിന് മികച്ച ക്യാമ്പസുകൾ ആണ്.

കേരളത്തിൽ യൂനിവേഴ്‌സിറ്റി കോളജ് തിരുവനന്തപുരം, സേക്രട്ട് ഹാർട്ട് കോളജ് എറണാകുളം, സെന്റ് തെരേസാസ് കോളജ് എറണാകുളം, സെന്റ് ജോസഫ് കോളജ് കോഴിക്കോട്, ഫാറൂഖ് കോളജ് കോഴിക്കോട്, എം ഇ എസ് കോളജ് മമ്പാട്, മഹാരാജാസ് കോളജ് എറണാകുളം, ഗവൺമെന്റ് കോളജ് കാസർകോട്, ഗവൺമെന്റ് വിക്ടോറിയ കോളജ് പാലക്കാട് എന്നിവയും ഉന്നത പഠനത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളാണ്.

• റംല ബീവി സി കെ

(ചീഫ് കരിയർ കൗൺസിലർ, സിജി ചേവായൂർ )