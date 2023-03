ബ്രഹ്മപുരത്ത് തീയണക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ നേവിയുടെ ഗരുഢ

കൊച്ചി | അഞ്ചാം ദിനവും ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റിലെ തീയണയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ നേവിയുടെ സഹായം തേടി. ഇന്ത്യന്‍ നേവിയുടെ സീകിങ് ഹെലികോപ്ടര്‍ (എഎല്‍എച്ച്) ഐഎന്‍എസ് ഗരുഢയാണ് ദൗത്യത്തിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലാര്‍ജ് ഏരിയ ഏരിയല്‍ ലിക്വിഡ് ഡിസ്പര്‍ഷന്‍ എക്യുപ്മെന്റ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്‌ല സംവിധാനങ്ങള്‍ ഗരുഢയിലുണ്ട്.

5000 ലിറ്റര്‍ കപ്പാസിറ്റിയില്‍ തീയണയ്ക്കാനായി നിരവധി തവണ ഹെലികോപ്ടര്‍ വെള്ളമെത്തിച്ച് ദൗത്യം തുടരുകയാണ്. നേരത്തെ ചേതക് ഹെലികോപ്റ്റര്‍ ആയിരുന്നു തീയണയ്ക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചത്. എന്നാല്‍ പ്ലാന്റിന് മുകളിലെ മൂടല്‍മഞ്ഞുള്ള അന്തരീക്ഷവും ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ അപ്രോച്ച് പാതയില്‍ ഹൈ ടെന്‍ഷന്‍ ഇലക്ട്രിക് കേബിളുകളും ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന അപകടവും പരിഗണിച്ചാണ് ഗരുഢ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

@indiannavy #SeaKing Helicopter fm #INSGaruda resumed its effort to combat🔥 at #BrahmapuramWastePlant.

With precision flying & advanced eqpt. the brave men & #women of IN under @IN_HQSNC along with Govt. of #Kerala are working tirelessly to douse the🔥& protect our environment. pic.twitter.com/UhQqensU5F

— PRO Defence Kochi (@DefencePROkochi) March 6, 2023