അജ്മാന്‍ | യു എ ഇയിലെ അജ്മാനില്‍ പാര്‍പ്പിട കെട്ടിടത്തില്‍ തീപ്പിടിത്തം. വിവരമറിഞ്ഞയുടന്‍ സ്ഥലത്തെത്തിയ സിവില്‍ ഡിഫന്‍സ് തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി. പോലീസും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പങ്കാളികളായി.

ആര്‍ക്കും പരുക്കേറ്റിട്ടില്ല. അജ്മാന്‍ വണ്‍ കോംപ്ലക്‌സിലെ രണ്ടാം ടവറിലാണ് തീപ്പിടിത്തമുണ്ടായത്.

