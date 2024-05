ആറാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നു; വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തി പ്രമുഖര്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി | ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആറാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പില്‍ കന്നി വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ മക്കളായ മക്കളായ റെയ്ഹാന്‍ വദ്രയും മിരയ വദ്രയും. ഡല്‍ഹിയിലെ ലോധി എസ്റ്റേറ്റ് പോളിങ്ങ് ബൂത്തിലെത്തിയാണ് ഇവര്‍ കന്നിവോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. നല്ല സര്‍ക്കാരിനായി വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ മക്കള്‍ പറഞ്ഞു.

സോണിയ ഗാന്ധി,രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്നിവരും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി.

#WATCH | Congress MP Rahul Gandhi along with Priyanka Gandhi Vadra and her children Raihan Rajiv Vadra and Miraya Vadra, wait outside a polling booth in Delhi where Robert Vadra is casting his vote for #LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/tAtqT2wnaP — ANI (@ANI) May 25, 2024

ജനാധിപത്യത്തിനും ഭരണഘടനക്കും വേണ്ടിയാണ് വോട്ട് ചെയ്തതെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പ്രതികരിച്ചു.

നുണകളും വിദ്വേഷവും കുപ്രചാരണങ്ങളും തള്ളി വോട്ടര്‍മാര്‍ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന നല്‍കിയെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. സോണിയ ഗാന്ധിയോടൊപ്പം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനെത്തിയപ്പോള്‍ എടുത്ത സെല്‍ഫിയും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പങ്കുവെച്ചു.

#WATCH | “We are keeping aside our grievances and casting votes for our Constitution and democracy…’Mujhe iss baat par garv hai’…” says Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra when asked about Rahul Gandhi voting for AAP and Arvind Kejriwal voting for Congress in the… pic.twitter.com/TyUulu4gCX — ANI (@ANI) May 25, 2024

ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ് രിവാള്‍ കുടുംബത്തോടൊപ്പമെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി.

മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്ററും ഈസ്റ്റ് ഡല്‍ഹിയിലെ ബിജെപി എംപിയുമായ ഗൗതം ഗംഭീര്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി.

#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal, his family members show their inked fingers after casting their votes for the sixth phase of #LokSabhaElections2024 at a polling booth in Delhi pic.twitter.com/Za10pO9sW2 — ANI (@ANI) May 25, 2024

ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി നയാബ് സിങ്ങ് സെയ്‌നി നാരായണ്‍ഗഡിലെ ജന്മഗ്രാമമായ മിര്‍സാപൂരിലെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്‍മു,കേരള ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍ , ഡല്‍ഹി ജലമന്ത്രി അതിഷി മര്‍ലേന, ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അദ്ധ്യക്ഷ രേഖാ ശര്‍മ്മ , കേന്ദ്രവിദേശകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര്‍, ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയുടെ രാജ്യസഭാ എം പി സ്വാതി മലിവാള്‍, മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യപ്റ്റന്‍ കപില്‍ ദേവ്തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനെത്തി.

അതേസമയം വോട്ട് ചെയ്യാനായില്ലെന്ന പരാതിയുമായി സിപിഎം പിബി അംഗം ബൃന്ദ കാരാട്ട് രംഗത്തെത്തി. ഡല്‍ഹിയിലെ സെന്റ് തോമസ് സ്‌കൂളിലാണ് ബൃന്ദ വോട്ടു ചെയ്യാനെത്തിയത്. വോട്ടിംഗ് മെഷീനില്‍ ബാറ്ററി കുറവാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞതായി അവര്‍ ആരോപിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ ബൃന്ദാ കാരാട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നല്‍കി.