ചെന്നൈ | ബിഹാറികളായ തൊഴിലാളികള്‍ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ വ്യാപകമായി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന തരത്തില്‍ വ്യാപകമായി വ്യാജ വാര്‍ത്ത പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവത്തില്‍ യൂട്യൂബര്‍ റിമാൻഡിൽ. സച് ടാക് ന്യൂസ് എന്ന സ്വകാര്യ യൂട്യൂബ് ചാനല്‍ വഴി വ്യാജ വാര്‍ത്ത പ്രചരിപ്പിച്ച മനിഷ് കാഷ്യാപ് എന്ന യുവാവിനെ ഇന്നലെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇന്ന് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി.

#WATCH | YouTuber Manish Kashyap produced before Madurai court in Tamil Nadu.

He was arrested yesterday and is booked in an FIR registered at the Cyber Crime police station for posting fake videos of migrant labourers from Bihar “being attacked” in Tamil Nadu. pic.twitter.com/UQdR8w8lml

— ANI (@ANI) March 30, 2023