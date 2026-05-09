Kerala
സര്ക്കാര് ആയില്ലെങ്കിലും താക്കോല് സ്ഥാനങ്ങള്ക്കായി ഉദ്യോഗസ്ഥ നീക്കം ശക്തം
ഐ എ എസ്, ഐ പി എസ് തലത്തിലാണ് തിരക്കിട്ട നീക്കങ്ങള് നടക്കുന്നത്
തിരുവനന്തപുരം | മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിസഭയും ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഭരണ മാറ്റത്തെ തുടര്ന്നു താക്കോല് സ്ഥാനങ്ങള് കൈവശപ്പെടുത്താന് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തില് കരുനീക്കം ശക്തമായി. എല് ഡി എഫ് ഭരണ കാലത്ത് തഴയപ്പെട്ടവരും ആഗ്രഹിച്ച പദവികള് ലഭിക്കാത്തവരും ശക്തമായി രംഗത്തുണ്ട്.
ഐ എ എസ്, ഐ പി എസ് തലത്തിലാണ് തിരക്കിട്ട നീക്കങ്ങള് നടക്കുന്നത്. പിണറായി വിജയന് സര്ക്കാരില് പ്രധാന പദവിയിലിരുന്ന പല മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കും അപ്രധാന പദവിയിലേക്ക് തെറിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് മെയ് വഴക്കത്തോടെ വലിയ പരിക്കില്ലാതെ ഉന്നത പദവികളില് തുടരാന് കഴിയുന്നവരുമുണ്ട്.
ഇടതു സര്ക്കാറിനെതിരെ നീക്കം നടത്തി വിവാദ നായകരായ ചില ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സുപ്രധാന പദവികള്ക്കായി ചരടു വലി നടത്തുന്നുണ്ട്. സസ്പെന്ഷനില് കഴിയുന്ന ഇവര് നടപടി നീക്കി പദവികള് എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്. വിജിലന്സ് ഡയറക്ടര് പദവിയാണ് യോഗേഷ് ഗുപ്ത ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അടുത്ത മാസം 30ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ജയതിലക് വിരമിക്കും. കേന്ദ്ര ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലുള്ള മനോജ് ജോഷി തിരിച്ചെത്തി ചീഫ് സെക്രട്ടറി പദവിയില് എത്താന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. യു ഡി എഫിന് വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത സീനിയര് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ബിശ്വനാഥ് സിന്ഹയും സിന്ഹയുടെ അതേ ബാച്ചില്പ്പെട്ട സഞ്ജീവ് കൗശികും പ്രധാന പദവികള് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
എല് ഡി എഫ് വിജിലന്സ് ഡയറക്ടര് സ്ഥനത്തു നിന്ന് മാറ്റിയ യോഗേഷ് ഗുപ്ത തിരികെ വരാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഗുപ്ത വിജലന്സ് ഡയറക്ടായി മടങ്ങിയെത്തുമെന്ന സൂചനയുമായി വിവാദ ഐ എ എസ് ഓഫീസറായ ബി അശോക് ഐഎഎസുകാരുടെ ഗ്രൂപ്പില് കമന്റിട്ടു. ഇന്റലിജന്സില് നിന്ന് പി വിജയന് ക്രമസമാധന ചുമതലയിലേക്ക് വരാന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്റലിജന്സിലേക്ക് എ ഡി ജി പി ദിനേന്ദ്ര കശ്യപ് എത്തിയേക്കും. പോലീസ് ആസ്ഥാന എ ഡി ജി പിയായി വരാന് ഗുഗുലത്ത് ലക്ഷ്മണയും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.