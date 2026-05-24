Kerala

ആലപ്പുഴയില്‍ മിന്നലേറ്റ് വയോധികന്‍ മരിച്ചു

വീട്ടില്‍ നിന്ന് കുളിക്കാനായി പുറത്തെ ശുചിമുറിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് മിന്നലേറ്റത്

May 24, 2026 4:08 pm |

May 24, 2026 4:26 pm

ആലപ്പുഴ |  അരൂരില്‍ ഇടിമിന്നലേറ്റ് ഒരാള്‍ മരിച്ചു. അരൂര്‍ കോടംതുരുത്ത് ചമ്മനാട്ടുതറയില്‍ രവി (60) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെ 10 ഓടെയാണ് സംഭവം.

വീട്ടില്‍ നിന്ന് കുളിക്കാനായി പുറത്തെ ശുചിമുറിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് മിന്നലേറ്റത്.

ഉടന്‍ തുറവൂര്‍ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

 

