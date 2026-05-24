Kerala
ആലപ്പുഴയില് മിന്നലേറ്റ് വയോധികന് മരിച്ചു
വീട്ടില് നിന്ന് കുളിക്കാനായി പുറത്തെ ശുചിമുറിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് മിന്നലേറ്റത്
ആലപ്പുഴ | അരൂരില് ഇടിമിന്നലേറ്റ് ഒരാള് മരിച്ചു. അരൂര് കോടംതുരുത്ത് ചമ്മനാട്ടുതറയില് രവി (60) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെ 10 ഓടെയാണ് സംഭവം.
വീട്ടില് നിന്ന് കുളിക്കാനായി പുറത്തെ ശുചിമുറിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് മിന്നലേറ്റത്.
ഉടന് തുറവൂര് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല.
Latest
National
പശ്ചിമബംഗാളില് ബലിപെരുന്നാള് അവധി ഒരുദിവസമാക്കി വെട്ടിക്കുറച്ചു
International
ഇറാനുമായുള്ള സമാധാനക്കരാര്; വൈകിട്ടോടെ ശുഭവാര്ത്തയെത്തുമെന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ യു എസ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മാര്ക്കോ റൂബിയോ
Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് മഴ മുന്നറിയിപ്പില് മാറ്റം; വ്യാഴാഴ്ച വരെ ശക്തമായ മഴ, പത്ത് ജില്ലകളില് ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്ട്ട്
Kerala
കേസ് കൊടുത്തത് ഞാൻ; അൻസിബയുടെ മെസേജ് കാരണം കുടുംബപ്രശ്നമുണ്ടായി- ലക്ഷ്മിപ്രിയ
Kerala
ആലപ്പുഴയില് മിന്നലേറ്റ് വയോധികന് മരിച്ചു
Kerala
കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചു; പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി പിണറായി തുടരും
Kerala