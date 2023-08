ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും; രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ കൂടി പുറത്തുവിട്ട് ചാന്ദ്രയാൻ 3

ബംഗളൂരു | ചന്ദ്രയാൻ -3 ബഹിരാകാശ പേടകം പകർത്തിയ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ കൂടി ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടന (ഐഎസ്ആർഒ) പുറത്തുവിട്ടു. ലാൻഡർ ഇമേജർ (എൽഐ) ക്യാമറ പകർത്തിയ ഭൂമിയുടെ ചിത്രമാണ് ഇതിലൊന്ന്. ലാൻഡർ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി ക്യാമറ (എൽഎച്ച്വിസി) പകർത്തിയ ചന്ദ്രന്റെ ദൃശ്യമാണ് മറ്റൊന്ന്. പേടകം ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ഉടനെ ചാന്ദ്രയാൻ പകർത്തിയ ചന്ദ്രന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ദൃശ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഐ എസ് ആർ ഒ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.

ജൂലൈ 14 ന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രയാൻ -3 വിക്ഷേപിച്ച അന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ന് പുറത്തുവിട്ട ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് ലാൻഡർ ഇമേജർ പകർത്തിയത്. ബഹിരാകാശ പേടകത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ലാൻഡർ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി ക്യാമറ (എൽഎച്ച്വിസി)യാണ് ഓഗസ്റ്റ് 6 ന് ചന്ദ്രന്റെ ചിത്രം പകർത്തിയത്.

Chandrayaan-3 Mission:

🌎 viewed by

Lander Imager (LI) Camera

on the day of the launch

&

🌖 imaged by

Lander Horizontal Velocity Camera (LHVC)

a day after the Lunar Orbit Insertion

LI & LHV cameras are developed by SAC & LEOS, respectively https://t.co/tKlKjieQJS… pic.twitter.com/6QISmdsdRS

— ISRO (@isro) August 10, 2023