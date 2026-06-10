Kerala
കാപ്പാ കേസില് പ്രതിയായ ബിജെപി കൗണ്സിലറെ പിടികൂടുന്നതിനിടെ നാടകീയ രംഗങ്ങള്; ആകാശത്തേക്ക് വെടിവെച്ച് പോലീസ്
പിടികൂടുന്നതിനിടെ സുഗതന്റെ അനുയായികള് പോലീസിനെ വളഞ്ഞു
തിരുവനന്തപുരം | കാപ്പാ കേസ് പ്രതിയായ ബിജെപി കൗണ്സിലര് പോലീസ് പിടിയില്. തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷന് വാഴോട്ടുകോണം വാര്ഡ് കൗണ്സിലര് സുഗതന് ആണ് വധശ്രമക്കേസില് പിടിയിലാകുന്നത്.
നിരവധി ക്രിമിനല് കേസുകളില് പ്രതിയായ ഇയാള്ക്കെതിരെ പോലീസ് കാപ്പ ചുമത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ സുഗതന് ഒളിവില് പോയി. ഹൈക്കോടതിയില് സുഗതന് നല്കിയ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതോടെയാണ്പോലീസ് പിടികൂടിയത്.പിടികൂടുന്നതിനിടെ സുഗതന്റെ അനുയായികള് പോലീസിനെ വളഞ്ഞു. പിന്നാലെ എസ്എച്ച്ഒ ആകാശത്തേക്ക് വെടിയുതിര്ക്കുകയുണ്ടായി.
Latest
Kerala
കാപ്പാ കേസില് പ്രതിയായ ബിജെപി കൗണ്സിലറെ പിടികൂടുന്നതിനിടെ നാടകീയ രംഗങ്ങള്; ആകാശത്തേക്ക് വെടിവെച്ച് പോലീസ്
Kerala
സ്വര്ണം പൊട്ടിക്കല് കേസില് അറസ്റ്റിലായ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയെ സിപിഎം പുറത്താക്കി
Kerala
ഇടുക്കിയില് എച്ച്1എന്1 ബാധിച്ച് സ്ത്രീ മരിച്ചു
Kerala
മലമ്പുഴ ഡാമില് കുളിക്കാനിറങ്ങിയ വിദ്യാര്ഥിയെ കാണാതായി
National
കേസിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് നല്കിയില്ല; കോണ്ഗ്രസിന്റെ രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാര്ഥി മീനാക്ഷി നടരാജന്റെ പത്രിക തള്ളി
Kerala
സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചത് തിരിച്ചടിയായി കാണുന്നില്ല; അപ്പീല് പോകും: ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല
Kerala