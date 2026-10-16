Kozhikode
പ്രാദേശിക ഭാഷകള് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് ആശങ്കാജനകം: ഡോ. പുരുഷോത്തമ ബിലിമാലെ
മര്കസ് കര്ണാടക ലിറ്റററി ഫെസ്റ്റിവലിന് തുടക്കം.
മര്കസ് കര്ണാടക സ്റ്റുഡന്റസ് ഓര്ഗനൈസേഷന് ലിറ്റററി ഫെസ്റ്റിവല് കന്നഡ ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി അധ്യക്ഷന് ഡോ. പുരുഷോത്തമ ബിലിമാലെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.
കോഴിക്കോട് | പ്രാദേശികമായി നിലനിന്നിരുന്ന ചെറിയ ഭാഷകള് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് പ്രമുഖ കര്ണാടക എഴുത്തുകാരനും കന്നഡ ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി അധ്യക്ഷനുമായ ഡോ. പുരുഷോത്തമ ബിലിമാലെ. ജാമിഅ മര്കസില് കര്ണാടക സ്റ്റുഡന്റ്സ് ഓര്ഗനൈസേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് നടക്കുന്ന ‘ഇസ്ദിഹാര്’ ലിറ്റററി ഫെസ്റ്റിവല് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഭാഷകളുടെ മരണം പ്രാദേശിക ജനസമൂഹങ്ങളുടെ സര്ഗാത്മകവും സാംസ്കാരികവും പൈതൃകപരവുമായ ആവിഷ്ക്കാരങ്ങളുടെ തകര്ച്ചക്ക് കാരണമാവുമെന്നും അവയെ സംരക്ഷിക്കാന് സര്ക്കാരുകള് പദ്ധതികള് ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
മര്കസ് കാമില് ഇജ്തിമയില് നടന്ന പരിപാടിയില് ജാമിഅ ചാന്സിലര് സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മര്കസ് റെക്ടര് ഡോ. റോഷന് നൂറാനി സന്ദേശ പ്രഭാഷണം നടത്തി.’അനുധാവനത്തിന്റെ യാത്ര’ എന്ന ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ പ്രമേയം ആസ്പദമാക്കി ശരീഫ് സഅദി കാമില് സഖാഫി കില്ലൂര് സംസാരിച്ചു.
ബശീര് സഖാഫി കൈപ്പുറം, ഇഹ്യാഉസ്സുന്ന പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് ജസാര് ബാഫഖി, സെക്രട്ടറി ഹാഫിള് ബിഷ്ര് സുല്ത്താന് ബത്തേരി, കെ എസ് ഒ പ്രസിഡന്റ് ഹാഫിള് ജാസില് കെ സി റോഡ്, സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് അശ്റഫ് നാവൂര്, ഫെസ്റ്റിവല് ചെയര്മാന് റിയാസ് കാവ്, കണ്വീനര് ഹാഫിള് സുഹൈല് ബുഡോളി തുടങ്ങിയവര് സംബന്ധിച്ചു. ലിറ്റററി ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഭാഗമായ കലാ-സാംസ്കാരിക പരിപാടികള് ഈ മാസം 23 ന് സമാപിക്കും.
Content Highlights:
Dr Purushothama Bilimale has expressed serious concern over the rapid disappearance of regional languages in India. He noted that the ongoing decline of diverse linguistic roots poses a grave threat to cultural identity. Protecting vernacular and regional dialects is essential for preserving the rich heritage of society.