Kozhikode
മലേഷ്യയിലെ യു കെ എം ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ ഡോ. റോഷൻ നൂറാനി വിശിഷ്ടാതിഥിയാകും
ജാമിഅ മർകസിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ-ഗവേഷണ രംഗങ്ങളിലെ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഡോ. റോഷൻ നൂറാനിക്ക് ക്ഷണം ലഭിച്ചത്.
കോഴിക്കോട്| മലേഷ്യയിലെ പ്രമുഖ സർവകലാശാലയായ നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മലേഷ്യയുടെ (യൂണിവേഴ്സിറ്റി കെബാങ്സാൻ മലേഷ്യ-യു കെ എം ) അൻപത്തി നാലാമത് ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ ജാമിഅ മർകസ് റെക്ടർ ഡോ. മുഹമ്മദ് റോഷൻ നൂറാനി വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും. മലേഷ്യയിലെ ബന്ദർ ബാരു ബാംഗിയിലുള്ള സർവകലാശാലാ ആസ്ഥാനത്തെ ദെവാൻ കാൻസെലർ തുൻ അബ്ദുൽ റസാഖ് ഹാളിൽ വെച്ചാണ് ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത്.
യു.കെ.എം ചാൻസലറും നെഗേരി സെംബിലാൻ ഭരണാധികാരിയുമായ തുവാങ്കു മുഹ്രിസ് ഇബ്നി അൽമർഹൂം തുവാങ്കു മുനാവിർ, സർവകലാശാലാ പ്രോ-ചാൻസലർ ടാൻ ശ്രീ ഡാറ്റുക് റാഫിയ സാലിം എന്നിവർക്കൊപ്പം അക്കാദമിക, വിദ്യഭ്യാസ, ഭരണരംഗത്തെ മറ്റ് പ്രമുഖവ്യക്തിത്വങ്ങളും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കും.
ജാമിഅ മർകസിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ-ഗവേഷണ രംഗങ്ങളിലെ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഡോ. റോഷൻ നൂറാനിക്ക് ക്ഷണം ലഭിച്ചത്. ഇന്ത്യയും മലേഷ്യയും തമ്മിലുള്ള അക്കാദമിക-സാംസ്കാരിക ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കാൻ ഈ സന്ദർശനം സഹായകമാകുമെന്ന് ജാമിഅ മർകസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
Content Highlights: Jamia Markaz Rector Dr Muhammad Roshan Noorani will attend the 54th convocation of Universiti Kebangsaan Malaysia in Bandar Baru Bangi. Top university officials and dignitaries will join the ceremony. The visit aims to strengthen research cooperation and India-Malaysia academic and cultural ties.