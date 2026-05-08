ഡി എം കെ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് ലോക്‌സഭയില്‍ പ്രത്യേക ഇരിപ്പിടങ്ങള്‍ അനുവദിക്കണം; സ്പീക്കര്‍ക്ക് കത്ത് നല്‍കി കനിമൊഴി

ഇനി ഡി എം കെ അംഗങ്ങള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് എം പിമാര്‍ക്കൊപ്പം ഇരിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്ന് കത്തില്‍ കനിമൊഴി വ്യക്തമാക്കി.

May 08, 2026 3:55 pm |

May 08, 2026 3:55 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി | കോണ്‍ഗ്രസ്സുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ ഡി എം കെയുടെ പാര്‍ലിമെന്റ് അംഗങ്ങള്‍ക്ക് സഭയില്‍ പ്രത്യേകം സീറ്റ് അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എം പിയും തമിഴ്‌നാട് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി എം കരുണാനിധിയുടെ മകളുമായ കനിമൊഴി. ഇനി ഡി എം കെ അംഗങ്ങള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് എം പിമാര്‍ക്കൊപ്പം ഇരിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്ന് സ്പീക്കര്‍ക്ക് നല്‍കിയ കത്തില്‍ കനിമൊഴി വ്യക്തമാക്കി.

ലോക്സഭയിലെ ഡി എം കെ അംഗങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിട ക്രമീകരണത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നും പ്രത്യേക ഇരിപ്പിടങ്ങള്‍ അനുവദിക്കണമെന്നുമാണ് കത്തിലെ പ്രധാന ആവശ്യം. ജനപ്രതിനിധികള്‍ എന്ന നിലയിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ഫലപ്രദമായി നിര്‍വഹിക്കാന്‍ സ്വതന്ത്രമായ ഇരിപ്പിട ക്രമീകരണം ആവശ്യമാണെന്നും കത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വന്‍ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയ, നടന്‍ വിജയ്‌യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടി വി കെ) പാര്‍ട്ടിക്ക് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് പരസ്യ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് ഡി എം കെയുടെ നിര്‍ണായക തീരുമാനമെടുത്തത.്

