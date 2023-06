ഭുവനേശ്വര്‍ | രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ഒഡീഷ ട്രെയിന്‍ ദുരന്തത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 233 ആയി. മൂന്ന് ട്രെയിനുകള്‍ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ മലയാളികള്‍ക്കും പരിക്കേറ്റു.

പരിക്കേറ്റ 900ത്തിലേറെ പേര്‍ വിവിധ ആശുപത്രികളില്‍ കഴിയുകയാണ്. ബാലസോറിന് സമീപം പാളം തെറ്റി മറിഞ്ഞ ഷാലിമാര്‍- ചെന്നൈ കോറമണ്ഡല്‍ എക്‌സ്പ്രസിലേക്ക് കുതിച്ചെത്തിയ യശ്വന്ത്പുര്‍-ഹൗറ എക്‌സ്പ്രസ് ഇടിച്ചുകയറിയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില്‍ ട്രെയിന്‍ കോച്ചുകള്‍ അടുത്ത് നിര്‍ത്തിയിട്ട ഗുഡ്‌സ് ട്രെയിനിന് മുകളിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണു.

ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേനയടക്കമുള്ള വന്‍ സംഘം അപകട സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം തുടരുകയാണ്.

കൊല്‍ക്കത്തയ്ക്ക് സമീപം ഷാലിമാറില്‍ നിന്ന് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മുന്നരയോടെയാണ് കോര്‍മണ്ഡല്‍ എക്‌സ്പ്രസ് ചെന്നൈയിലേക്കു പുറപ്പെട്ടത്. രണ്ട് സ്റ്റേഷനുകള്‍ കഴിഞ്ഞ് ബാലസോറിലെത്തിയശേഷമാണ് ദുരന്തമുണ്ടായത്.

ബഹനാഗ സ്റ്റേഷന് സമീപം ട്രെയിനിന്റെ 12 കോച്ചുകള്‍ പാളം തെറ്റി. പാളം തെറ്റി കിടന്ന ബോഗികളിലേക്ക് കുതിച്ചെത്തിയ യശ്വന്ത്പൂര്‍-ഹൗറ എക്പ്രസ് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില്‍ തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ചരക്കുവണ്ടിയിലേക്കും കോച്ചുകള്‍ മറിഞ്ഞു.

സിഗ്നലിങ്ങ് സംവിധാനത്തില്‍ വന്ന പാളിച്ചയാണ് ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കൂട്ടിയത്.

വ്യോമസേനയും എന്‍ ഡി ആര്‍ എഫും ഡോക്ടര്‍മാരുമടങ്ങുന്ന വന്‍സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി. കോച്ചുകള്‍ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് പലരേയും പുറത്തെടുത്തത്.

അപകടത്തില്‍ പെട്ട ഹൗറ എക്‌സ്പ്രസില്‍ ബംഗളുരുവില്‍ നിന്ന് കയറിയത് 994 റിസര്‍വ് ചെയ്ത യാത്രക്കാരാണെന്ന് റെയില്‍വെ അറിയിച്ചു. 300 പേര്‍ റിസര്‍വ് ചെയ്യാതെയും കയറിയതായാണ് അനുമാനം. റിസര്‍വ് ചെയ്ത യാത്രക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ഉള്ളവരുടെ വിവരങ്ങളുമായി ഒത്തു നോക്കി വരികയാണ്.

ഹൗറ എക്‌സ്പ്രസിന്റെ പിന്‍വശത്തുള്ള ജനറല്‍ സിറ്റിംഗ് കോച്ചിനാണ് വലിയ കേടുപാടുകള്‍ പറ്റിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നില്‍ ഉള്ള ഒരു ജനറല്‍ കോച്ചും അടുത്തുള്ള രണ്ട് ബോഗികളും പാളം തെറ്റി. എ വണ്‍ മുതല്‍ എഞ്ചിന്‍ വരെയുള്ള കോച്ചുകളില്‍ വലിയ കേടുപാടുകള്‍ ഉണ്ടായില്ല.

റിസര്‍വ് ചെയ്യാത്ത യാത്രക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാന്‍ അധികൃതര്‍ പാടുപെടുകയാണ്. അപകട കാരണം കണ്ടെത്താന്‍ റെയില്‍വേ ഉന്നതതല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. റെയില്‍വേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് അപകടസ്ഥലത്തെത്തി.

ഹെല്‍പ്പ് ലൈന്‍ നമ്പറുകള്‍തമിഴ്‌നാട്

Toll Free No. 1070Mobile No. 94458 69843WhatsApp No. 94458 69848 Landline 044-2859 3990 Bangalore 080-22356409Bangarpet: 08153 255253Kuppam : 8431403419SMVB : 09606005129KJM :+91 88612 03980Howrah: 033-26382217Kharagpur: 8972073925 & 9332392339Balasore: 8249591559 & 7978418322Shalimar: 9903370746Santragachi: 8109289460 & 8340649469Bhadrak: 7894099579 & 9337116373Jajpur Keonjhar Road: 9676974398Cuttack: 8455889917Bhubaneswar: 06742534027Khurda Road: 6370108046 & 06742492245

ശ്രീകാകുളം നമ്പറുകള്‍

Railway no85911859128591385914BSNL no08942-28621308942-286245

വിശാഖ പട്ടണം ഹെല്‍പ് ലൈന്‍ നമ്പറുകള്‍

Railway83003830048000583006Landline0891274633008912744619Airtel Sim81060530518106053052BSNL Sim85000416708500041671

ചെന്നൈയിലെ ഹെല്‍പ്പ് ലൈന്‍ നമ്പറുകള്‍

04425330952, 04425330953

ഹെല്‍പ്പ് ലൈന്‍ നമ്പറുകള്‍

Shalimar- 9903370746Kharagpur-89720739259332392339Baleswar-82495915597978418322