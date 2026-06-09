Kerala
സ്വര്ണം പൊട്ടിക്കല് കേസില് അറസ്റ്റിലായ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയെ സിപിഎം പുറത്താക്കി
പാര്ട്ടിക്ക് അവമതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി
കണ്ണൂര് | കരിപ്പൂരിലെ സ്വര്ണ്ണം പൊട്ടിക്കല് കേസില് അറസ്റ്റിലായ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയെ സിപിഎം പുറത്താക്കി.കണ്ണൂര് വട്ടപ്പൊയില് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി വി ശരത്തിനെയാണ് പുറത്താക്കിയത്.
പാര്ട്ടിക്ക് അവമതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി. കണ്ണൂര് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
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