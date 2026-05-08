Kerala
വി ഡി സതീശനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണം; പെട്രോള് ദേഹത്തൊഴിച്ച് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകന്റെ പ്രതിഷേധം
കുറുപ്പന്ത സ്വദേശി ഫ്രാന്സിസിനെ പോലീസ് അനുനയിപ്പിച്ച് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു
കോട്ടയം| കോട്ടയം കുറുപ്പതറയില് മുഖ്യമന്ത്രിയായി വി ഡി സതീശനെ പരിഗണിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ദേഹത്ത് പെട്രോള് ഒഴിച്ച് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകന്റെ പ്രതിഷേധം. കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകന് കുറുപ്പന്ത സ്വദേശി ഫ്രാന്സിസ് ആണ് പെട്രോള് ദേഹത്തൊഴിച്ച് ലൈറ്ററുമായി നിന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചത്. ജനങ്ങള് 102 സീറ്റിലും യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തിട്ടും കെപിസിസിയും എഐസിസി നറുക്കിടണം, കുന്തം ഇടണം എന്നു പറഞ്ഞതിലെ ഒറ്റയാള് പോരാട്ടമാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. ഞായറാഴ്ച എഐസിസിയില് നിന്നും വി ഡി സതീശന്റെ പേരല്ല വരുന്നതെങ്കില് ഇവിടെ നൂറുകണക്കിന് ജനം തെരുവില് കത്തി ചാമ്പലാവും. അത് ഓര്ത്താല് മതി’ എന്ന് ഫ്രാന്സിസ് പറഞ്ഞു.
രാജസ്ഥാനിലേയും മഹാരാഷ്ട്രയിലേയും പോലെ ഈ കുലംകുത്തിയായ കെ സി വേണുഗോപാല് ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായാല്, അവന് ജയിക്കുവോ ഇല്ല നിക്കുവോ ഇല്ല. ഇവിടെ ഭരണം ബിജെപിയുടെ കയ്യിലേക്ക് പോകും. ബിജെപി കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന് ആര്ക്കും ജീവിക്കാന് പറ്റാത്ത സാഹചര്യം വരും. അതുകൊണ്ടാണ് വോട്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ചതെന്നും ഫ്രാന്സിസ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
തുടര്ന്ന് ഫ്രാന്സിസിനെ പോലീസ് അനുനയിപ്പിച്ച് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി കെ സി വേണുഗോപാലിനെയും വി ഡി സതീശനെയും പിന്തുണച്ച് ഫ്ളക്സുകള് ഉയരുന്നതിന് ഇടയിലാണ് ജീവന്പോലും അപകടത്തിലാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധം കോട്ടയത്ത് നടന്നത്.
A Congress worker named Francis staged a dramatic protest in Kuruppanthara, Kottayam, by drenching himself in petrol and threatening to self-immolate. He demanded that V D Satheesan be appointed as the Chief Minister following the UDF’s recent electoral success, warning against the selection of K C Venugopal. The police eventually intervened and took Francis into custody as leadership posters continue to appear across the state.